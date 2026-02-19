¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÉÙ¹ë¤¬°ÛÃ¼¤ÎÈ¯¸À¡Ä¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê´íµ¡¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À
¡ÖCriminal A¡×¤Î·Ù¹ð
±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡Ë¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥Ã¥È¡ÊGillian Tett¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¶Ë¤á¤ÆÍ¥½¨¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢Æ±½÷»Ë¤¬FTÅìµþ»Ù¶ÉÄ¹»þÂå¤Î1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¤«¤Ê¤êÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢³°Ì³¾Ê¤ÏÌ©¤«¤ËÆ±½÷»Ë¤ò¡ÖCriminal A¡×¡ÊÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¡Ë°·¤¤¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É½º»ÂÁ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»ö°Æ¤ò¥¹¥Ã¥ÑÈ´¤¯¤«¤é¤À¡£
»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤âÉ®Àå±Ô¤¤µ»ö¤ò½ñ¤¯¡£ºÇ¶á¤Î¥³¥é¥à¡Ê2·î6ÆüÉÕ¡Ë¡ÖTrump and the normalisation of deviance¡ÝAllowing dangerous behaviour to become the norm desensitises us, paving the way for disaster¡×¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡ÊÃí¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹2·î13ÆüÉÕ¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥óÍó¤ËÁ´Ìõ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸«½Ð¤·¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¡Ø°ïÃ¦¤Î¾ïÂÖ²½¡Ù¤Î´íµ¡¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
µ»ö¤ÎËÁÆ¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÒÊÆ¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂç¼ê¥·¥¿¥Ç¥ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇÂçÉÙ¹ë¤Î¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó»á¤Ï»Ô¾ì¤Î°ÛÃ¼»ù¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬3Æü¡¢À¯¼£Åª¤Ë¤â°ÛÃ¼¤È¤¤¤¨¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÎ¨¤¤¤ë¸½À¯¸¢¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¤ò¤É¤ó¤É¤óÍµÊ¡¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Êvery, very enriching to the families of those in the administration¡Ë¡¢¼¡¡¹¤È·èÄê¤äÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡Ó
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÁ³¤ÈÂçÅýÎÎ¤ò»ØÃÆ¤¹¤ëÃøÌ¾¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¥Õ¥£¥ó»á¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤ÂçÉÙ¹ë¡Ê½ã»ñ»º512²¯¥É¥ë¡áÌó7Ãû8000²¯±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢³î¤Ä¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ç¥¤¥È¥Ê¥Ó¡¼¥Á½Ð¿È¤Î¶¦ÏÂÅÞ°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê´íµ¡¤Ë¡×
°õ¾ÝÇÉ¤Îµð¾¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥»¥¶¥ó¥Ì¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥È¤ÎÀè¶î¼Ô¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¸¶²è¤òÂ¿¤¯ÊÝÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊMoMA¡Ë¤ÎÍÎÏºâÀ¯»Ù±ç¼Ô¤È¤¤¤¦Ê¸²½¿Í¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¥·¥«¥´¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Î¶¦ÏÂÅÞÍ½È÷Áª¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ø¥¤¥ê¡¼¸µ¹ñÏ¢Âç»È¤ò¿ä¤·¤¿¡£Âè2´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸¸å¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤â¶¯¤¤ÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤«¤é¤½¤ì¤³¤½¡ÖÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¡×°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Æ¥Ã¥È»á¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤³¤¦¤À¡£1986Ç¯¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÇúÈ¯»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆNASA¡Ê¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤«¤é¸¶°øµæÌÀ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ó¶µ¼ø¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤âµ¤¤ËÎ±¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥´¥àÀ½¥ê¥ó¥°¤Ë¶Ï¤«¤Ê·ä´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£Æ±»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¸À¤¦¡£
¡ÒÊÆÀ¯¼£·ÐºÑ¤ò¿¯¿©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëµµÎö¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê´íµ¡¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡Ó
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÒºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó»á¤ËÂ³¤¯¤Ù¤¤À¡£ÆÃ¤Ë¸½¾õ¤¬¤¤¤«¤Ë¾ïµ°¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇ§¼±¤·¡¢¤½¤ì¤ËÀ¼¹â¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¹¤ëÆ»ÆÁÅªÀÕÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âCEO¤¿¤Á¤¬³èÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿»ñËÜ¼çµÁ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼«¤é¤ÎÍø±×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌäÂê¤À¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡Ó¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¡£ÆÀ¿´¤À¡£
¸åÊÔµ»ö¡ØÃæ¹ñ¤¬¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÅÍ×Êª»ñ¤ò»ÙÇÛ¡Ä¡Ö±ø¤ì»Å»ö¡×¤ò¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥¹¤·¤¿·ë²Ì¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬´Ù¤Ã¤¿¡ÖÊª»ñ·çË³¡×¤Î¥ï¥Ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó»ÙÇÛ¤Î¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÚÂ³¤¤òÆÉ¤à¡ÛÃæ¹ñ¤¬¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÅÍ×Êª»ñ¤ò»ÙÇÛ¡Ä¡Ö±ø¤ì»Å»ö¡×¤ò¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥¹¤·¤¿·ë²Ì¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬´Ù¤Ã¤¿¡ÖÊª»ñ·çË³¡×¤Î¥ï¥Ê