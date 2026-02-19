宮里藍さん、30センチ以上“髪バッサリ”→ヘアドネーションに「ショート可愛いいー」「ドネーションへの想いも素敵」
元女子プロゴルファーの宮里藍さん（40）が17日、自身のインスタグラムを更新し、念願だったという「ヘアドネーション」を行ったことを報告。30センチ以上“バッサリ”髪をカットする様子や、ショートボブの新ヘアスタイルを披露した。
【動画】「可愛いいー」「めっちゃ似合う」30センチ以上“髪バッサリ”→ショートボブ姿の宮里藍さん ※動画後半
「途中毛先をちょこちょこ切りながら伸ばしたので、3年かかりましたがついにー」とつづり、信頼する美容師の元で髪を切ってもらう様子や自らハサミを入れる様子など、ビフォー・アフターを動画で紹介。
「様々な理由でウィッグが必要なお子さんに少しでも、何かのお役に立てたら嬉しいですし、痛みがあっても、カラーをしていても大丈夫ですので、なんとなーく伸ばしてると言う方は一緒にドネーションしませんか？」と呼びかけつつ、自身は「今回は31cmでショートヘアのウィッグ用の最低限の長さですが、次のドネーションはロングヘア用の長さを目指して頑張ってみようと思いました…！」と明かしていた。
カット後は、肩上のショートボブに変身し、黒のジャケットにサングラスをかけたモード系のスタイルも披露。「性格的にはこのくらいが本当しっくりくるので、暫くショートやボブ、楽しみます」と春のオシャレを満喫したい様子でつづった。
コメント欄には「ショート可愛いいー」「ショートもめっちゃ似合う」「新しい髪型もドネーションも本当に素敵」「ドネーションへの想いも素敵。さすが愛さん」など、さまざまな反響が寄せられている。
