待望のバイパス区間が開通

国土交通省 岡山国道事務所は2026年1月22日に、岡山県笠岡市で整備を進めている国道2号「笠岡バイパス」について、笠岡東IC〜カブト南ICまでの2.8km区間が2026年4月5日に開通することを明らかにしました。

国道2号は、大阪市から北九州市までを結ぶ総延長685.4kmの一般国道です。近畿・中国地方を瀬戸内海沿いに横断し、兵庫県、岡山県、広島県、山口県を経由する西日本の大動脈として、長距離輸送を支えています。同時に、地域住民の生活道路としての役割も担っており、各所で渋滞が発生しやすいという課題を抱えています。

この課題を解消するため、各地でバイパスの整備が進められており、岡山県から広島県にかけては総延長55kmの高規格道路「倉敷福山道路」として事業が進められています。

今回開通する笠岡バイパスは、この倉敷福山道路の一部を構成するもので、岡山県の最西部に位置する笠岡市内を通過する延長7.6kmの自動車専用道路です。信号のない本線と側道から成り、国道2号の現道よりも海側を並行して走ります。ルート上には、カブトガニの生息地である干潟や広大な干拓地が広がる笠岡市の南部エリアが含まれます。

笠岡バイパスは、これまで笠岡市鋼管町からカブト南IC（仮称）までの4.5kmと、笠岡東IC（仮称）から笠岡市入江の今立川を渡る0.4kmの側道が先行して開通していました。しかし、中間部分にあたる笠岡東ICからカブト南IC間が未開通だったため、バイパスは分断された状態にあり、その役割を十分に発揮できていませんでした。

このたび開通を迎える2.8kmの区間は、海を渡る「新神島大橋」やカブト南橋、横島高架橋によって、分断されていたバイパスを一本の道路として連結します。

これにより、バイパスが本格的に機能し始め、円滑な交通ネットワークが実現。これまで周辺の生活道路へ流入していた交通がバイパスに集約されることで、地域住民の生活の安全性向上が見込まれます。特に、一部区間は小学校の通学路と重なっているため、交通事故の減少にも期待が寄せられています。

また、笠岡市南部の干拓地エリアへのアクセス性が大きく向上します。このエリアには「道の駅 笠岡ベイファーム」や港湾部の工業地帯がありますが、これまで国道2号の現道や山陽自動車道の笠岡ICからは大きく迂回する必要がありました。今回の開通は、地域経済の活性化にも貢献するものとみられています。

同区間の開通に対して、ネット上やSNSでは、これまで狭い道や混雑した現道を通る必要がありましたが、側道開通により人気の道の駅「笠岡ベイファーム」へのアクセスが改善されることに対する好意的な意見や、花畑（菜の花、ひまわり、コスモス）の観光シーズンの渋滞緩和や利便性向上を歓迎する声があります。

一方、朝夕や週末の渋滞に悩まされている地元住民やトラックドライバーからは「現道の渋滞が酷すぎる」「側道だけでは渋滞解消にならないのでは？」とのコメントも寄せられており、「一刻も早い全線開通（4車線化・立体化）を」との意見も見られました。

また、側道と本線の合流や、暫定的な交差点の形状に対して、事故を心配する慎重な意見もあるようです。