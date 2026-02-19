Æü»º¡Ö¡È¿··¿¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¡ª Áö¤ê¤Î¡ÖMT¡×¡ß400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡ÖV6TT¡×ÅëºÜ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö¶»¤¬Ç®¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª µì¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¡È¸åÎØ¶îÆ°¡É¼Ö¡×¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¤¬ÏÃÂê¤Ë
MT»ÅÍÍÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª
¡¡Æü»º¤Ï¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç¡¢NISMO¤Î¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¡×¤ÎMT»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇAT¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿NISMO¤ËMT¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¼Â¼Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Z¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢SNS¤Î´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¡È¿··¿¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê39Ëç¡Ë
¡¡¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤Ï¡¢Æü»º¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô·¿¤Ï2022Ç¯8·î¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸½ÂåÅª¤ÊÀÇ½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Çä¸å¤ÏÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢°ì»þ¤Ï¼õÃíÄä»ß¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼õÃí¤òºÆ³«¤·¡¢°ú¤Â³¤¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤¬2026Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂÔË¾¤Î6Â®MT¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¤Ï¡¢2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤«¤éÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ÅÍÍ¤Ç¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÁö¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë3¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬405PS¤«¤é420PS¤Ø¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤â475Nm¤«¤é520Nm¤Ø¤È¸þ¾å¡£
¡¡¥·¥ã¥·¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢NISMOÀìÍÑ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ä¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥â¡¼¥É¤Ê¤ÉÀ©¸æÌÌ¤Î²þÎÉ¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤äÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢ÃÃÂ¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆâÁõ¤Ë¤Ï¥ì¥«¥íÀ½¤ÎNISMOÀìÍÑ¥·¡¼¥È¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æâ³°Áõ¤È¤â¤ËÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÏÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤¬549Ëü7800±ß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¤Ï935Ëü2200±ß¤È¡¢²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤âº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇNISMO¤Ï¡¢2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿9Â®AT¡Ê9M-ATx¡Ë¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç½é¤á¤ÆMT»ÅÍÍ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¤ÏMT»ÅÍÍÄÉ²Ã¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁà¤ë´¿¤Ó¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤Ç¤ÏAT¤¬ÍÍø¤È¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢MT¤òµá¤á¤ëº¬¶¯¤¤À¼¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢º£²ó¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖNISMO¤Î´é¤Ä¤¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖNISMO¤ÇMT»ÅÍÍ¤Ï¶»¤¬Ç®¤¤¡×¡ÖZ¤Î¿Íµ¤¤¬¤Þ¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢MTÄÉ²Ã¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¤ÎMT»ÅÍÍ¤Ï¡¢Z¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ö¤ÎÅÐ¾ì¤Ï2026Ç¯²Æ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£