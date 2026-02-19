“液体レンズ”でメガネ革命！近視・遠視・老眼も自動でピント合わせ
【動画】“液体レンズ”でメガネ革命！近視・遠視・老眼も自動でピント合わせ
近視や遠視、老眼などの「目の悩み」。近年は、スマホやパソコンの普及で、子供や若年層の視力の低下が懸念されている。
そんな視力の問題に“液体レンズ”という新たなテクノロジーで挑もうとするのが、今回の開拓者、ヴィクシオンの内海俊晴CINO（最高開発責任者）だ。
通常のメガネレンズは一定の度数が決まっている。そのため、距離によって見えやすさに限界がある。しかし、内海の開発した“液体レンズ”は、液体に電圧をかけることでレンズが変形し、どんな距離でも自動でピントを合わせるのだ。
新たなメガネで見やすさを追求し、視力低下の予防にも挑む開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ヴィクシオン 内海俊晴CINO（最高開発責任者）
ナレーター：谷田歩（俳優）
