¡Ø¤¢¤Î²Ö¡ÙÂ³ÊÔ¡Ø¤¢¤ÎÀ±¤¬¹ß¤ëµÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡Ù¼ç±é¤ÏÊ¡¸¶ÍÚ¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¤âÂ³Åê
¡¡¶½¹Ô¼ýÆþ45²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¤¢¤ÎÀ±¤¬¹ß¤ëµÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡Ù¡Ê8·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤¬Á°ºî¤ËÂ³¤¼ç¿Í¸ø¡¦²ÃÇ¼É´¹çÌò¤òÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿É´¹ç¤È¾´¤Î»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ÎÀ±¤¬¹ß¤ëµÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡Ù¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô170ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µã¤±¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¼®¸«²Æ±Ò¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡£2023Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á°ºî±Ç²è¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢·à¾ì¸ø³«¸å¤âÇÛ¿®¤ä¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈÄÉ¤¤²Ö¡É¥Ö¡¼¥à¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é4600¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Ïº£¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³ÊÔ¡Ø¤¢¤ÎÀ±¤¬¹ß¤ëµÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é7Ç¯¸å¤Î¸½Âå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°¦¤¹¤ëÆÃ¹¶Ââ°÷¡¦¾´¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤ò¼º¤Ã¤¿É´¹ç¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£½ªÀï´Ö¶á¤Î1945Ç¯¤«¤é¸½Âå¤ØÌá¤Ã¤¿É´¹ç¤Ï¡¢¾´¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¹â¹»¶µ»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£Ê¡¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶µ»ÕÌò¤ÏËÜºî¤¬½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê¡¸¶¤Ï¡Ö¼®¸«ÀèÀ¸¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÂçÀÚ¤ÊÉ´¹ç¤ò¤Þ¤¿±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Î²Ö¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¾ë´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÉ´¹ç¤ÈÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³§ÍÍ¤È¿´¤ò¹þ¤á¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢Ê¡¸¶¼«¿È¤â´°À®¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1945Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÇÉ´¹ç¤ÈºÐ¤Î¶á¤¤½÷³ØÀ¸¡¦ÀéÂåÌò¤ò±é¤¸¤¿½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¤½¤·¤ÆÀéÂå¤¬°¦¤·¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷¡¦ÀÐ´ÝÌò¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤â¡Ø¤¢¤ÎÀ±¡Ù¤ËÆ±Ìò¤ÇÂ³±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤Î²Ö¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É´¹ç¡ÊÊ¡¸¶¡ËÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿ÀéÂå¡Ê½Ð¸ý¡Ë¤Î¤½¤Î¸å¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢½Ð¸ý¼«¿È¤â¡¢¡Ö¸½Âå¤ËÌá¤Ã¤¿É´¹ç¡¢¤½¤·¤ÆÀéÂå¤Ï¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¡Ø¤¢¤Î²Ö¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Î²Ö¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤¤¤¦»ö¤ÇÀÐ´Ý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼®¸«ÀèÀ¸¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Î²Ö¡Ù¤È¡Ø¤¢¤ÎÀ±¡Ù¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Â³ÊÔ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø366Æü¡Ù¤Ê¤É¤Î¿·¾ëµ£É§¡£»£±Æ¤ÏºòÇ¯10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºß¤Ï´°À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÔ½¸ºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊµÖ¤ËÎ©¤Ä¶µ»Õ»Ñ¤ÎÉ´¹ç¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¾´¤ò»×¤ï¤»¤ëÈô¹Ôµ¡±À¤¬Éâ¤«¤Ö¡£Ê¡¸¶¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶µ»Õ»Ñ¤ÎÊ¡¸¶¤Ï¤¸¤á¡Ø¤¢¤ÎÀ±¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¤ò½é²ò¶Ø¡£Êª¸ì¤Î¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤Î¼®¸«¤Ï¡ÖÉ´¹ç¤È¾´¤ÎÊª¸ì¤Ï¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¡Ù¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø¤¢¤ÎÀ±¤¬¹ß¤ëµÖ¡Ù¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦¤È°ã¤Ã¤Æ¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¸¶ºî¤È¤Ï°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬º£²ó¡¢µÓËÜ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤«¤é·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ì¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÊÑ¹¹¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¡¢½ªÀï¤Î²Æ¤òÀ¸¿È¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿É´¹ç¤¬¡¢¸½Âå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤ì¤À¤±ÊÑ²½¤·À®Ä¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬É´¹ç¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸¶ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÂç»ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
