食べこぼしストレス激減…“滑らせるだけ”の簡単掃除術が1628万回再生「納豆ご飯も取れるのすごい」「まさにライフハック」

食べこぼしストレス激減…“滑らせるだけ”の簡単掃除術が1628万回再生「納豆ご飯も取れるのすごい」「まさにライフハック」