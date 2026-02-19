食べこぼしストレス激減…“滑らせるだけ”の簡単掃除術が1628万回再生「納豆ご飯も取れるのすごい」「まさにライフハック」
納豆ごはんなどの食べこぼしを簡単に片付ける裏ワザを紹介する動画がInstagramで話題となっています。投稿したのは、みんころ（@minkoro_kosodate）さん。「この裏ワザ同居の義母に褒められた」というタイトルで投稿された動画は1628万回再生、12.2万いいねを記録し、「納豆ご飯もイケるのすご〜」「天才」「これストレス減りますね！！」などのコメントが。簡単に片づける裏ワザについて、話を聞きました。
【動画カット】使うのはキッチンペーパーとお箸だけ？ 汚れたテーブルが綺麗になるまで
――投稿にある画期的な「滑らせるだけ」の掃除方法を思いついた具体的なきっかけを教えてください。
「元々、同じ原理で子供の鼻水がスーっととれる裏ワザを知っていたのですが、主人がテーブルにこぼしたドレッシングを見て急にやりだしたのがきっかけです。実は私ではなく主人の案です（笑）」
――納豆ごはんや調味料などの「食べこぼし掃除」で、過去に特に苦労した際のエピソードを詳しくお聞かせください。
「子どもの食べこぼしは色々ありすぎてどれをあげようか迷いますが、牛乳をぶちまけちゃった時、カーペットも服も悲惨な事になり全部丸洗いで大変でした。ちょっとの食べこぼしならまだいいのですが、丸ごとぶちまけられちゃうと勿体ないし大変だし、さすがに『あぁーー』って気持ちになります」
――同居されているお義母様からこの裏ワザを褒められた際、どのような言葉をかけられ、どのようなお気持ちになりましたか。
「いつも一緒にごはん食べるのですが、こぼしてしまった時に『ちょっと待って！』と裏ワザ披露したら、『ええ〜！こんなキレイにとれると気持ちいいね！私もやってみたいから覚えとかなきゃ〜』と反応してくれました。元々仲良いのですが、なかなか褒められるような事を普段しないので嬉しかったです（笑）」
――育児中のパパやママたちが実践する際に、失敗しないためのコツや気を付けるべきポイントを教えてください。
「キッチンペーパーの角度を45度くらい？で少しずつ前に動かしながら箸を滑らせると失敗しにくいです！あくまで、ほんとかな？やってみよー！って気持ちで楽しんで実践してもらえたらなと思います。楽しみながらトラブルを対処をしていくのが育児のストレスを無くす方法なのかなと最近気がつきました！」
なお、みんころさんのInstagramでは、育児に役立つ情報が発信されている。
――投稿にある画期的な「滑らせるだけ」の掃除方法を思いついた具体的なきっかけを教えてください。
「元々、同じ原理で子供の鼻水がスーっととれる裏ワザを知っていたのですが、主人がテーブルにこぼしたドレッシングを見て急にやりだしたのがきっかけです。実は私ではなく主人の案です（笑）」
――納豆ごはんや調味料などの「食べこぼし掃除」で、過去に特に苦労した際のエピソードを詳しくお聞かせください。
「子どもの食べこぼしは色々ありすぎてどれをあげようか迷いますが、牛乳をぶちまけちゃった時、カーペットも服も悲惨な事になり全部丸洗いで大変でした。ちょっとの食べこぼしならまだいいのですが、丸ごとぶちまけられちゃうと勿体ないし大変だし、さすがに『あぁーー』って気持ちになります」
――同居されているお義母様からこの裏ワザを褒められた際、どのような言葉をかけられ、どのようなお気持ちになりましたか。
「いつも一緒にごはん食べるのですが、こぼしてしまった時に『ちょっと待って！』と裏ワザ披露したら、『ええ〜！こんなキレイにとれると気持ちいいね！私もやってみたいから覚えとかなきゃ〜』と反応してくれました。元々仲良いのですが、なかなか褒められるような事を普段しないので嬉しかったです（笑）」
――育児中のパパやママたちが実践する際に、失敗しないためのコツや気を付けるべきポイントを教えてください。
「キッチンペーパーの角度を45度くらい？で少しずつ前に動かしながら箸を滑らせると失敗しにくいです！あくまで、ほんとかな？やってみよー！って気持ちで楽しんで実践してもらえたらなと思います。楽しみながらトラブルを対処をしていくのが育児のストレスを無くす方法なのかなと最近気がつきました！」
なお、みんころさんのInstagramでは、育児に役立つ情報が発信されている。