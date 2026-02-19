宮城県、福島県で最大震度1の地震 宮城県・涌谷町、白石市、名取市、角田市、岩沼市、亘理町、山元町
19日午前7時40分ごろ、宮城県、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度1を観測したのは、宮城県の涌谷町、白石市、名取市、角田市、岩沼市、亘理町、山元町、仙台青葉区、それに石巻市、福島県の福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、福島伊達市、本宮市、国見町、川俣町、天栄村、玉川村、いわき市、相馬市、南相馬市、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、それに飯舘村です。
【各地の震度詳細】
■震度1
□宮城県
涌谷町 白石市 名取市
角田市 岩沼市 亘理町
山元町 仙台青葉区 石巻市
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 田村市
福島伊達市 本宮市 国見町
川俣町 天栄村 玉川村
いわき市 相馬市 南相馬市
楢葉町 川内村 大熊町
双葉町 浪江町 葛尾村
新地町 飯舘村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。