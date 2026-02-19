TBS NEWS DIG Powered by JNN

19日午前7時40分ごろ、宮城県、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度1を観測したのは、宮城県の涌谷町、白石市、名取市、角田市、岩沼市、亘理町、山元町、仙台青葉区、それに石巻市、福島県の福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、福島伊達市、本宮市、国見町、川俣町、天栄村、玉川村、いわき市、相馬市、南相馬市、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、それに飯舘村です。

【各地の震度詳細】

■震度1
□宮城県
涌谷町　白石市　名取市
角田市　岩沼市　亘理町
山元町　仙台青葉区　石巻市

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　田村市
福島伊達市　本宮市　国見町
川俣町　天栄村　玉川村
いわき市　相馬市　南相馬市
楢葉町　川内村　大熊町
双葉町　浪江町　葛尾村
新地町　飯舘村

