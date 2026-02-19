ドジャース・山本由伸投手（２７）が、２１、２２日（日本時間２２、２３日）のオープン戦で先発することを１８日（同１９日）、ロバーツ監督が明かした。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場するため、２月下旬に帰国する予定の山本。すでにライブＢＰ（実戦形式の練習）で２度マウンドに上がるなど、例年以上のスピードで調整している。

ドジャースのオープン戦初戦は２１日（同２２日）の敵地・エンゼルス戦で、２戦目が翌２２日（同２３日）の敵地・パドレス戦。いずれかの試合での登板が見込まれ、指揮官は「その計画だ。どちらの日になるかはマーク・プライヤー（投手コーチ）次第。順調にいけば、どちらかの試合で彼を見ることができるはずだ」と説明した。

大谷も初戦の２１日（同２２日）から打者として出場する見込み。山本はさらにもう１試合オープン戦に投げてから帰国となる見込みで、２月下旬の名古屋ではなく、３月の大阪から侍ジャパンに合流することが有力視されている。

侍ジャパンのエースとして期待される右腕。ＷＢＣの１次ラウンドでは、６日の初戦の台湾戦に開幕投手として先発する可能性が高い。