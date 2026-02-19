本日の予定【経済指標】
【日本】
機械受注（12月）08:50
予想 4.8% 前回 -11.0%（前月比)
予想 4.3% 前回 -6.4%（前年比)
【豪州】
雇用統計（1月）09:30
予想 2.1万人 前回 6.52万人（雇用者数)
予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)
予想 N/A 前回 5.48万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 1.04万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（12月）18:00
予想 N/A 前回 86.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）20日00:00
予想 -11.8 前回 -12.4（ユーロ圏消費者信頼感)
【カナダ】
国際商品貿易（12月）22:30
予想 -20.0億カナダドル 前回 -22.0億カナダドル（国際商品貿易)
【米国】
新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）22:30
予想 22.6万件 前回 22.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07）
予想 186.1万件 前回 186.2万件（継続受給者数)
貿易収支（12月）22:30
予想 -555.0億ドル 前回 -568.0億ドル（貿易収支)
フィラデルフィア連銀景況指数（2月）22:30
予想 7.7 前回 12.6（フィラデルフィア連銀景況指数)
卸売在庫（速報値）（12月）22:30
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
中古住宅販売成約指数（1月）20日00:00
予想 2.5% 前回 -9.3%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.3%（前年比)
景気先行指数（1月）20日00:00
予想 -0.1% 前回 （前月比)
【NZ】
貿易収支（1月）20日06:45
予想 N/A 前回 0.52億NZドル（貿易収支)
※予定は変更することがあります
