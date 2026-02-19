12:35 日本20年利付国債入札（8000億円程度）

18:00 ECB経済報告

20:00 チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演

20:30 デギンドスECB副総裁、イベント講演（質疑応答あり）

22:20 ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）

22:30 ボウマンFRB副議長、イベント開会挨拶（質疑応答なし）

23:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

20日0:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶

2:00 米週間石油在庫統計

3:00 米30年インフレ連動債（TIPS）入札（90億ドル）



中国市場は春節（旧正月）のため休場（～23日）

香港市場は春節（旧正月）のため休場（～19日）



欧米主要企業決算

エアバス、ネスレ、ルノー、ウォルマート



※予定は変更することがあります

