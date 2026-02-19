Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï154±ß70Á¬Âæ¡áÅìµþ°ÙÂØ
Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï154±ß70Á¬Âæ¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï154±ß70Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£³¤³°»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤ß¡¢°ì»þ154±ß87Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¡¢¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÊÆ»ØÉ¸¤¬¸®ÊÂ¤ß¤Î¶¯¤µ¡£¤Þ¤¿FOMCµÄ»öÍ×»Ý¤âÍø¾å¤²¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î²ÄÇ½À¤ò´ö¿Í¤«¤¬»ØÅ¦¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¥¿¥«ÇÉ¤È¤Ê¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDJPY¡¡154.75
