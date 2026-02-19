深田茉莉 女子初の金メダル獲得「信じられない。スノーボードをやってきて良かった」【ミラノ・コルティナ五輪 スノボ女子スロープスタイル】

深田茉莉 女子初の金メダル獲得「信じられない。スノーボードをやってきて良かった」【ミラノ・コルティナ五輪 スノボ女子スロープスタイル】
＜2026年2月18日（水）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード女子スロープスタイル決勝 ＠リビーニョ・スノーパーク＞
ミラノ・コルティナ五輪は現地時間18日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、深田茉莉（19＝ヤマゼン）が87.83点で金メダルを獲得。同種目の日本女子初メダル獲得となった。
また、村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）も85.80点で銅メダルに輝き、日本勢がダブル表彰台を果たした。
最終結果（各ランスコア）
金メダル：深田茉莉（日本）
1本目：33.98
2本目：85.70
3本目：87.83
ベストスコア：87.83
銀メダル：ゾイ・サドウスキーシノット（ニュージーランド）
1本目：73.01
2本目：77.61
3本目：87.48
ベストスコア：87.48
銅メダル：村瀬心椛（日本）
1本目：79.30
2本目：30.56
3本目：85.80
ベストスコア：85.80
