2月4日よりNetflixで配信されている韓国映画『今夜、世界からこの恋が消えても』がヒット中だ。本作は、一条岬による同名小説を原作とする物語で、2022年に日本で公開され大ヒットした映画を韓国版としてリメイクしたものだ。

眠るとその日の記憶を失ってしまう病を抱えるヒロインと、彼女に恋をした青年が、限られた「今日」を積み重ねていく純愛譚は、原作小説の刊行以降、映画化を経て、世代と国境を越え、多くの人の感情を揺さぶり続けてきた。

“ミチゲッタシュンスケ”という言葉をご存じだろうか 日本版『今夜、世界からこの恋が消えても』（通称：『セカコイ』）は、三木孝浩監督が、道枝駿佑と福本莉子の「一瞬の輝き」を永遠に封じこめた純愛作品として、多くの観客の涙腺を崩壊させた。その人気は日本のみならず韓国でも熱狂を呼び、主演の道枝駿佑は、韓国語の「ミチゲッタ（狂おしいほど好き）」をもじった“ミチゲッタシュンスケ”という愛称で大旋風を巻き起こした。彼の甘いルックスと、作品内で見せたピュアで儚げな存在感は国境を越え、現地のファンの心を文字通り狂おしいほどに揺さぶった。

韓国で異例の大ヒットを記録した『セカコイ』は、韓国の地で新たな息吹を得て、2025年12月24日に韓国版として劇場公開された。主演には『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』のチュ・ヨンウと、『THE WITCH／魔女』のシン・シアが名を連ねる。そして、早くも2月4日よりNetflixで独占配信がスタート。配信翌日には日本で【今日の映画TOP10】の2位、韓国では1位を記録し、「韓国版『セカコイ』」として見事に花開いた。

注目を集めている本作だが、演出を手がけた『恋愛体質』『私が死ぬ一週間前』のキム・ヘヨン監督は、本作を原作小説よりも明るいトーンで描いたと語っている（※）。作品全体を淡いトーンの画面で包み込み、静かなエモーショナルさを醸成していく日本版に対し、韓国版は、韓国エンタメ界が得意とするビビッドな色彩を用いた映像美を全面に押し出している。

監督が語った通り、明るいトーンの映像が随所に挟まれ、全体としては青春映画の趣が色濃い。同じ「海」を映す描写でも、韓国版はキラキラと水面が輝き、まさに青春そのものという演出だ。「花火」の演出も、大きな花火が夜空に打ちあがり、浴衣も相まって叙情的な雰囲気の日本版に対し、客船の上から眺める「花火」という豪華なシチュエーションをあててきた韓国版は、視覚効果に訴えかける力の強さを見せている。

“感じさせる”日本版と“感情を見せる”韓国版 物語の始まりも対照的だ。日本版の冒頭では、けたたましく鳴り響く車のクラクション、急ブレーキの音、さらに重なる「ピーピー」音が、真っ黒な画面の中で響き渡る。視覚情報を遮断し、「音」に集中させることで、観る者に「何かが起きた」ことを直感的に“感じさせ”、一気に作品世界へと引き込んでいく。

対して韓国版は、キーボードのタイピング音から始まり、シン・シア演じる主人公ハン・ソユンが日記をつける場面から物語が動き出す。時計のカットによって、彼女が寝る前に日記を書いていることが示され、その後、翌朝へと場面は移行する。“感じさせる”のではなく、“見せる”ことで状況を理解させる演出だ。

恋の始まりも、「静かな」日本版と、「ロマンティックさ」を前面に打ち出す韓国版では大きく異なる。日本版では、道枝駿佑演じる主人公・神谷透が、クラスメートのいじめを止めるため、福本莉子演じる日野真織に嘘の告白をする場面で、ふたりは出会う。

一方、韓国版では、チュ・ヨンウ演じるキム・ジェウォンと、記憶障害を抱えるソユンが、バスの中で“運命的な出会い”を果たす。急ブレーキがかかった瞬間、スローモーションでジェウォンがソユンを抱きとめるかと思いきや、彼女の髪を掴んでしまうという印象的な出会いだ。告白の前に出会うふたりに対し、「ここが運命ですよ」と告げるかのように盛大でロマンティックなOSTが流れ、恋の始まりを強く印象づける。観る者の感情を掌の上に乗せ、自在に転がす演出は、まさに韓国エンタメの真骨頂だ。

日本版が声の入らない劇伴、いわばBGMと、虫の音などの環境音によって透と真織の内面に静かにフォーカスしていくのに対し、本作ではRed VelvetのJoy、PLAVE、Ga-in＆Jo Kwonといったアーティストたちが歌うOSTが、物語を力強く牽引し、感情を大きく揺さぶっていく。

さらに、登場人物の描かれ方にも違いがある。日本版では、透の周囲に、小説家を目指す無職の父と、小説家の姉・早苗が配置され、それぞれが「逃げる」というテーマと向き合う。母を亡くした家族が、悲しみに向き合えずにいる姿が静かに描かれる。

対して韓国版では、ジェウォンと父（チョ・ハンチョル）が、母を亡くした辛さを互いに打ち明け合う。感情を率直に表現する姿勢は、ジェウォンのソユンへの接し方にも通じている。日本版では真織から手をつなぐのに対し、韓国版ではジェウォンからだ。「僕」と自称する透に対し、「俺」と名乗るジェウォンは、熱情を持ち、思い切り走るという無謀さも厭わない。儚げな佇まいの透に対し、ジェウォンは男気を感じさせる存在として描かれている。

「記憶を失くす」という消失に対し、「心や体が覚えている愛」を静かに積み重ねていく日本版は、エンディング曲・ヨルシカの「左右盲」と共に深い余韻を残した。一方、明るい中でデートを重ねていく韓国版は、楽しさや喜びが強調される分、光が濃くなり、闇もまた濃く、悲しみもより鮮烈に描かれていく。

余韻で観る者の心にそっと委ねる日本版に対し、共にときめき、共に楽しみ、共に悲しもうという本作の姿勢には、観客を物語の内側へと引き込み、感情を解き放つカタルシスがある。その熱と情緒が交差する瞬間が韓国版の最たる魅力だろう。

リメイクという手法において、最も幸福な形とは何だろうか。それはオリジナルをなぞることではなく、その作品が秘めていた「別の顔」「新たな感性」を引き出すことにある。そうした意味で本作は、日本版『セカコイ』が宿していた淡さや静謐さ、儚さといった“日本的感性”を単に継承するのではなく、それらを一度解体し、韓国作品ならではの感情表現を、熱情と情緒という二つの軸で再構築した一本と言えるだろう。

両作品が放つ異なる愛の解像度を、同じ時代に味わえる――それ自体が、この物語が今もなお多くの人の心を掴み続ける理由なのかもしれない。

参照※ https://www.koreatimes.co.kr/entertainment/films/20251222/even-if-this-love-disappears-from-the-world-tonight-shows-romance-building-daily-despite-memory-loss（文＝にこ）