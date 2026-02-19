UEFAチャンピオンズリーグ 25/26 ノックアウトステージプレーオフ クラブ・ブリュージュ vs アトレチコ・マドリード 試合結果
UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ クラブ・ブリュージュとアトレチコ・マドリードの第1戦が、2月19日05:00にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。
クラブ・ブリュージュはママドゥ・ディアコン（FW）、ニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアントワヌ・グリーズマン（MF）、フリアン・アルバレス（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）らが先発に名を連ねた。
試合開始早々の8分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのフリアン・アルバレス（FW）がPKを決めてアトレチコ・マドリードが先制。
さらに45+4分アトレチコ・マドリードが追加点。アントワヌ・グリーズマン（MF）のアシストからアデモラ・ルックマン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。
ここで前半が終了。0-2とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。
51分、クラブ・ブリュージュのラファエル・オニェディカ（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。
さらに60分クラブ・ブリュージュが同点に追いつく。ママドゥ・ディアコン（FW）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。
62分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。アデモラ・ルックマン（FW）からアレックス・バエナ（MF）に交代した。
66分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。アントワヌ・グリーズマン（MF）からアレクサンデル・セルロート（FW）に交代した。
76分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ニコロ・トレソルディ（FW）からロメオ・フェルマント（FW）に交代した。
79分アトレチコ・マドリードが逆転。クラブ・ブリュージュの選手によるオウンゴールにより2-3と逆転する。
82分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。カイリアニ・サブ（DF）、ママドゥ・ディアコン（FW）に代わりウーゴ・シケ（DF）、シャンドレ・キャンベル（FW）がピッチに入る。
86分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）、ジョアカン・セイ（DF）に代わりフェリックス・ルマレシャル（MF）、ビョーン・メイヤー（DF）がピッチに入る。
後半終了間際の89分クラブ・ブリュージュのラファエル・オニェディカ（MF）のアシストからクリストス・ツォリス（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。
その後もアトレチコ・マドリードの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、3-3で引き分けという結果になった。
なお、クラブ・ブリュージュは76分にラファエル・オニェディカ（MF）に、またアトレチコ・マドリードは48分にマルク・プビル（DF）、90+5分にアレックス・バエナ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-02-19 07:10:32 更新