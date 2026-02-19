UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ オリンピアコスとレーバークーゼンの第1戦が、2月19日05:00にスタディオ・ヨルギオス・カライスカキスにて行われた。

オリンピアコスはアユブ・カアビ（FW）、ダニエル・ポデンス（FW）、メヘディ・タレミ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはアーネスト・ポク（FW）、パトリック・シック（FW）、イブラヒム・マザ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

オリンピアコスは後半の頭から選手交代。ロレンツォ・ピロラ（DF）からジュリアン・ビアンコン（DF）に交代した。

60分に試合が動く。レーバークーゼンのアーネスト・ポク（FW）のアシストからパトリック・シック（FW）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

さらに63分レーバークーゼンが追加点。アレックス・グリマルド（DF）のアシストからパトリック・シック（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レーバークーゼンが0-2で勝利した。

なお、オリンピアコスは13分にアユブ・カアビ（FW）に、またレーバークーゼンは42分にアレイクス・ガルシア（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-19 07:20:32 更新