19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.0ポイント高の3829ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3998.79ポイント ボリンジャーバンド3σ

3892.54ポイント ボリンジャーバンド2σ

3829.00ポイント 19日夜間取引終値

3807.40ポイント 5日移動平均

3807.25ポイント 18日TOPIX現物終値

3786.30ポイント ボリンジャーバンド1σ

3760.50ポイント 一目均衡表・転換線

3696.50ポイント 一目均衡表・基準線

3680.06ポイント 25日移動平均

3573.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3506.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3481.57ポイント 75日移動平均

3467.58ポイント ボリンジャーバンド2σ

3426.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3361.33ポイント ボリンジャーバンド3σ

3150.24ポイント 200日移動平均





