　19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.0ポイント高の3829ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3998.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3892.54ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3829.00ポイント　　19日夜間取引終値
3807.40ポイント　　5日移動平均
3807.25ポイント　　18日TOPIX現物終値
3786.30ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3760.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3696.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3680.06ポイント　　25日移動平均
3573.82ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3506.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3481.57ポイント　　75日移動平均
3467.58ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3426.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3361.33ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3150.24ポイント　　200日移動平均


