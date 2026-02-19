TOPIX先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.0ポイント高の3829ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3998.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
3892.54ポイント ボリンジャーバンド2σ
3829.00ポイント 19日夜間取引終値
3807.40ポイント 5日移動平均
3807.25ポイント 18日TOPIX現物終値
3786.30ポイント ボリンジャーバンド1σ
3760.50ポイント 一目均衡表・転換線
3696.50ポイント 一目均衡表・基準線
3680.06ポイント 25日移動平均
3573.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3506.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3481.57ポイント 75日移動平均
3467.58ポイント ボリンジャーバンド2σ
3426.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3361.33ポイント ボリンジャーバンド3σ
3150.24ポイント 200日移動平均
株探ニュース
