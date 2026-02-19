女子スロープスタイルで表彰台に上がった3人【写真：ロイター】

ミラノ・コルティナ五輪

　ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で金メダル、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。競技後、日本オリンピック委員会（JOC）が公開したワンシーンに感動が広がっている。

　深田も村瀬も最後の3回目のランにスコアを伸ばしたが、上回ったのは深田だった。

　ビッグエアに続く2冠には届かなかった村瀬。悔しさもある中、歓喜の涙を浮かべる深田を抱きしめた。

　JOCのX公式アカウント「TEAM JAPAN」が「ライバルであり仲間。スノーボード 女子スロープスタイル　深田茉莉 選手　村瀬心椛 選手」として、このワンシーンの写真を公開。X上のファンの胸を打った。

「2人の涙と抱擁に、結果以上の強さと絆を感じて胸が熱くなりました」
「もう日本のスノボ界は素晴らしすぎる」
「2人ともちょーかっこよかったです」
「ダブル表彰台おめでとう！　どちらも金メダルとれるパフォーマンスだった！」
「今まであんまり見る事なかったんだけど…凄過ぎて！感動しましたよ！」
「深田選手も村瀬選手もメダル獲得おめでとうございます　もらい泣きしました」

　深田のスロープスタイル制覇で、今大会の日本の金は5個に。1998年長野大会に並んで最多タイとなった。

