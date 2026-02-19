ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で金メダル、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。競技後、日本オリンピック委員会（JOC）が公開したワンシーンに感動が広がっている。

深田も村瀬も最後の3回目のランにスコアを伸ばしたが、上回ったのは深田だった。

ビッグエアに続く2冠には届かなかった村瀬。悔しさもある中、歓喜の涙を浮かべる深田を抱きしめた。

JOCのX公式アカウント「TEAM JAPAN」が「ライバルであり仲間。スノーボード 女子スロープスタイル 深田茉莉 選手 村瀬心椛 選手」として、このワンシーンの写真を公開。X上のファンの胸を打った。

「2人の涙と抱擁に、結果以上の強さと絆を感じて胸が熱くなりました」

「もう日本のスノボ界は素晴らしすぎる」

「2人ともちょーかっこよかったです」

「ダブル表彰台おめでとう！ どちらも金メダルとれるパフォーマンスだった！」

「今まであんまり見る事なかったんだけど…凄過ぎて！感動しましたよ！」

「深田選手も村瀬選手もメダル獲得おめでとうございます もらい泣きしました」

深田のスロープスタイル制覇で、今大会の日本の金は5個に。1998年長野大会に並んで最多タイとなった。



（THE ANSWER編集部）