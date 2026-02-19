【本日誕生日！】“役満ボディ”岡田紗佳、超絶スタイル全開 Instagramでイッキ見
圧倒的なスタイル、端正な顔立ちのファッションモデル、グラビアアイドルタレントにして、プロ雀士としても「Mリーグ」KADOKAWAサクラナイツのメンバーとして活躍中の岡田紗佳が、19日に32歳の誕生日を迎えた。近年ではバラエティ番組で見ない日はないと言うぐらいの活躍ぶりだ。今回はそんな“おかぴ”こと岡田紗佳の31歳の1年を、彼女のInstagramで振り返る。
【写真】岡田紗佳、超絶スタイルのミニ丈ワンピほか（22枚）
■ ミニ丈チャイナドレス＆網タイツ姿がかわいい！
今年1月に岡田は、ノースリーブのミニ丈チャイナドレスに網タイツ、黒ブーツをコーディネートしたショットを複数枚公開している。岡田のなんとも艶めかしい姿に、ファンからは「これはヤバすぎる」「可愛すぎ」「めっちゃ素敵ですよ」などの声が集まっている。
■ レアなロングヘア姿に「大人っぽい」
近年はショートヘアがトレードマークになっている岡田だが、昨年11月には「期間限定ロング」と、ロングヘアにした姿を公開した。写真には、カラーとエクステで黒髪ロングヘアとなった彼女が、ボディラインが強調されたタイトなトップス姿で佇む様子が複数収められている。投稿の中で岡田は「カラーとエクステで2時間ちょいで終わるなんて天才すぎる」と完成までのスピードに舌を巻いている。
劇的なイメチェンを果たした岡田の投稿に、ファンからは「黒髪・ロング大好き似合い過ぎだしレベチで可愛い」「小顔がより際立ってますねー」「メロっっっっえぐっっっ…」「しっとり感でて大人っぽい」などの反響が寄せられている。
■ 高々と美脚上げるフォームも話題 始球式オフショット
昨年6月に岡田は、名古屋・バンテリンドームで開催されたプロ野球セ・パ交流戦、中日ドラゴンズvs北海道日本ハムファイターズの始球式を務め、長い脚を高々と上げて投球する豪快フォームを披露し、話題になった。
その後、公開したオフショットでは、ボールを片手にカメラにほほ笑みかける姿や豪快な投球フォームを再現した様子、マスコットとの2ショットなどが収められている。投稿の中で岡田は「あの歓声またいつか聞きたいなー！」と始球式を振り返っている。ファンからは「脚ながっ」「見惚れちゃいます」「マジで足めちゃくちゃ上がっててすげぇ」などの声が相次いでいる。
おかぴのサンタコス、セーラー服も！
■ 真っ赤なサンタコスがかわいすぎ！
昨年12月のクリスマスシーズンに、岡田は自身の公式YouTubeチャンネルにて、同じ人気雀士で元Mリーガー、“まるこ”こと丸山奏子（最高位戦日本プロ麻雀協会）とマライヤ・キャリーの「All I Want for Christmas Is You〜恋人たちのクリスマス〜」をデュエットする動画を公開した。
Instagramの方では「Happy Holidays」との一言とともに、このときのデュエット動画でも着用していた真っ赤なサンタコス姿を披露。右手にはかわいらしいくまのぬいぐるみ、左手にはプレゼント箱を抱きかかえ、ウインクしている。3枚目に移ると、デュエットをしたまることのおそろいのサンタコス2ショットも。コメント欄にはおかぴのサンタコスに対して「一発ツモ！！メリークリスマス！！オール8000点！！」「さやか最高」「おかぴメリクリ」「めちゃ可愛いですね」といった絶賛の声が寄せられている。
■ かれんなセーラー服に絶賛の嵐！
昨年6月、『林修の今知りたいでしょ』（テレビ朝日系／毎週木曜20時）に出演した際には、かれんなセーラー服姿を披露。「番組でも制服で出る方が多い私」とつづり、制服風の衣装に身を包み、番組セットの前でポーズを決める姿を披露している。
セーラー服姿の岡田は、爽やかな笑顔。投稿を見たファンからは「セーラー服姿可愛すぎます」「制服姿のおかぴー大好き」「女子中学生ですやん」「セーラー服まだまだいけるね〜」といった声が寄せられた。
■ 真っ青なミニ丈ワンピ姿が「美しすぎる」
暑かった昨年7月には、「初めての山口 また行きたいね」とコメントし、青が鮮やかなミニ丈ワンピースを着たソロショットを投稿。防波堤のような場所で青い空と海を背景に佇む彼女の姿は、透明感に溢れている。
コメント欄にはファンから「美しすぎる」「青の天使」「おかぴー青服がいいね」など絶賛の声が相次いでいた。
引用：「岡田紗佳」Instagram（@sayaka_okada）
