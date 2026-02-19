95歳で死去したレジェンド俳優ロバート・デュヴァルさん アル・パチーノ＆デ・ニーロらが追悼
映画『ゴッドファーザー』や『地獄の黙示録』で知られるオスカー俳優のロバート・デュヴァルさんが、現地時間2月15日に死去した。95歳だった。アル・パチーノやロバート・デ・ニーロらセレブたちが追悼の意を表している。
【写真】「朝のナパームは格別だ」 ロバート・デュヴァルさん演じるキルゴア中佐（中央）『地獄の黙示録』シーン
デュヴァルさんの妻ルシアナさんが、「昨日、我が愛する夫であり、愛された友人、当代最高の俳優の1人に別れを告げました」とFacebookで声明を発表。「ボブは自宅にて、愛と安らぎに包まれて息を引き取りました。世界の皆さんにとって彼はアカデミー賞受賞俳優で監督、ストーリーテラーでしたが、私にとっては、まさにすべてでした」と綴り、デュヴァルさんの仕事への献身を称えたうえで、彼を長年支えた関係者に感謝を述べた。
1931年にカリフォルニア州で生まれたデュヴァルさんは『アラバマ物語』（1962）で映画デビュー。『ゴッドファーザー』（1972）や『地獄の黙示録』（1980）で7度アカデミー賞にノミネートされ、『テンダー・マーシー』（1983）で同賞主演男優賞を獲得した。
レジェンドの訃報を受け、多くの映画関係者が哀悼の意を表している。Varietyによると、『ゴッドファーザー』シリーズ2作品で共演したアル・パチーノは「ロバート・デュヴァルと共演できたことは光栄でした。彼はまさに生まれながらの俳優でした。彼の役柄との繋がりや理解、そして驚異的な才能は、永遠に語り継がれることでしょう。寂しくなります」とコメント。『ゴッドファーザーPART2』で共演したロバート・デ・ニーロは「ボビーに神のご加護がありますように。私も95歳まで生きられたらと願っています。安らかにお眠りください」と綴ったという。
また、ドラマ『ロンサム・ダブ』（1989）で共演したトミー・リー・ジョーンズがParade誌を通じて「私は友人を失いましたが、ボブの作品は永遠に我々とともにあるでしょう」と語ったほか、『ロスト・マネー 偽りの報酬』（2018）で共演したヴィオラ・デイヴィスや、『HUSTLE／ハッスル』（2022）のアダム・サンドラー、『ザ・ペーパー』（1994）のマイケル・キートン、Netflixの共同CEOテッド・サランドス、作家のスティーヴン・キングらが追悼声明を出している。
