◆第８回雲取賞・Ｊｐｎ３（２月１８日、大井競馬場・ダート１８００メートル、良）

３歳ダート３冠競走の前哨戦、第８回雲取賞・Ｊｐｎ３は１８日、大井競馬場で１６頭（ＪＲＡ４、南関東１２）が争い、３番人気のリアライズグリント（坂井）が２連勝で重賞初制覇。３着以内に入ったＪＲＡ所属上位２頭となる勝ち馬と２着トリグラフヒル、地方所属上位２頭の５着ゼーロスと６着アヤサンジョウタロが、１冠目となる羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井）の優先出走権を獲得した。

矢作調教師、坂井の師弟が、サウジＣ連覇の興奮も冷めやらぬなか、新星リアライズグリントを勝利に導き、３歳ダートクラシック戦線の主役候補に名乗りを上げた。

五分のスタートから軽く促され２番手を確保。手応え良く３角から並びかけ、馬なりのまま先頭で直線へ。外からトリグラフヒルも馬体を併せにかかったが、後続を６馬身ちぎった一騎打ちを首差で制した。帰国初戦での重賞Ｖ。坂井は「使うごとに良くなっていると感じていました。直線で物見するところはあったけど、寒い中でも熱い走りを見せて頑張ってくれました」とたたえ、「これからまだ良くなってくるなかで重賞を勝てたし、今後が楽しみ」と自信を深める。

鞍上とともにゆかりの故郷での勝利に矢作調教師は「格別ですね。サウジＣと同じくらいうれしい」と笑顔。今後については「オーナーと相談してからになるけど、羽田盃から東京ダービーは考えている」。ドバイなど海外も含め、さらなる高みを見据える。

◆リアライズグリント 父キタサンブラック、母マドラスチェック（父マリブムーン）。栗東・矢作芳人厩舎所属の牡３歳。北海道安平町・追分ファームの生産。通算５戦２勝（うち地方１戦１勝）。総獲得賞金は３７５０万円（うち地方２４００万円）。重賞初制覇。馬主は今福洋介氏。