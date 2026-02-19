格闘家との事実婚で話題になったブロガーが、ＡＢＥＭＡのシングルマザーだけの恋愛リアリティー企画「ママも、恋してイイですか？」に出演する様子をアップした。

２０２３年に才賀紀左衛門と事実婚を解消したブロガーの絵莉さんが、１８日までにブログを更新。「先日放送された回ではわたしの酔っ払い姿の前にだいきくんとの２ショットもあり！」と参加男性との一部シーンをアップ。「とにかくさ、わたしとひとつしか年が変わらないのに３人の男の子を育てながら会社を経営していることが本当に尊敬。大尊敬」とつづり、「というわけでストレートにかわいいと思ってる、と言ってくれて意識することになるのであった。来週最終回だね〜」とファンに呼びかけた。

コメント欄には「えりさん綺麗（きれい）〜、夜中でも全然変わらず綺麗！！すごすぎる！！」「えりさん、艶っぽくてきれいでした」「えりさんは、モテる要素（仕草や目つき等）沢山あって可愛い！と主人が大絶賛していました」の声が寄せられた。

絵莉さんは２２年１０月に男児を出産し、２３年に才賀紀左衛門との事実婚解消を報告。現在はブロガーやインスタグラムなどでインフルエンサー的な活動を行っている。