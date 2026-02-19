C大阪がナルミヤキャラクターズのコラボグッズを発売

セレッソ大阪が平成レトロを象徴する「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボグッズを発表。

異色コラボが「すごいコラボしてる」と大きな反響を呼んでいる。

ナルミヤキャラクターズは2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。今回はそのうちのエンジェルブルーのナカムラくんとコラボが実現。クラブマスコットのロビーもイラストになって登場している。

商品は、ロングスリーブのスウェットやTシャツ、さらにはトートバッグやポーチなど多数ラインナップ。大阪・梅田の「大丸梅田店」にオープンするC大阪のポップアップストアでは2月24日から3月3日まで、オンラインストアでは2月25日から3月4日まで販売される。

この発表にSNSのファンも興奮。「こんな羨ましいコラボある？」「えっぐ！！散財確定」「ど世代すぎる」「グッズ担当者が、サッカー以外のトレンドちゃんと追ってる感じがマジで羨ましい」「ズルい」「センスありすぎ」「これはやばいほしい」「顧客の需要をわかりすぎてる」との声が上がるなど、ナルミヤキャラクターズを通ってきた女性ファンに刺さっている様子。

さらにはセレッソ大阪ヤンマーレディース所属のMF脇阪麗奈も「え、えええええ？？？理解できないし聞いてないです。はい、全部欲しいです シールないですか？？？？これは私のためですか？？」と反応していた。（FOOTBALL ZONE編集部）