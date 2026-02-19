¡ÖÀïÁè¤Ç¤¤ë¹ñ¡×½àÈ÷¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹ÆüËÜ¡Ä´Ú¹ñËÉ±Ò»º¶È¤ò¶¼¤«¤¹¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«
ÆüËÜ¤Ç¡ÖÀïÁè¤¬¤Ç¤¤ë¹ñ¡×¤Ë¸þ¤±¤¿²þ·ûµÄÏÀ¤¬³È»¶¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎËÉ±Ò»º¶È¤Ë¤â´íµ¡´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈÍ¿ÅÞ¤ÏÂ¾¹ñ¤È¤È¤â¤Ë³«È¯¤·¤¿Éð´ï¤ò¶¦Æ±³«È¯¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Âè»°¹ñ¤Ë¤âÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï±Ñ¹ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤È³«È¯Ãæ¤Î¼¡À¤ÂåÀïÆ®µ¡¤À¤±Âè»°¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤òµöÍÆ¤·¤¿¤¬¡¢µ¬À©¤ò´ËÏÂ¤·¤ÆÍ¢½Ð¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÇÔÀï¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ï1967Ç¯¤Ë¡ÖÉð´ïÍ¢½Ð3¸¶Â§¡×¤òÀ©Äê¤·¼«¹ñÀ½Éð´ïÍ¢½Ð¤ò¸¶Â§Åª¤ËÀ©¸Â¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë°ÂÇÜ¿¸»°Æâ³Õ¤¬¡ÖËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾3¸¶Â§¡×¤ËÅ¾´¹¤·¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î·èµÄ¤ÇÉð´ïÍ¢½Ð¶Ø»ß¹ñ¤ä¹ñºÝÊ¶ÁèÅö»ö¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò³²¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¹ñ¤Ë¤ÏÉð´ïÍ¢½Ð¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤¬¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤äÊ¿ÏÂ¹×¸¥¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉð´ïÍ¢½Ð¤òµöÍÆ¤¹¤ë¤Î¤¬¹ü»Ò¤À¡£
¤¿¤ÀÆüËÜ¤Ïµ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤âËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¹ñ¤Ë¤À¤±Éð´ï¤òÍ¢½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¸½ºßÆüËÜ¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¼çÍ×¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ú¹ñ¤¬ËÉ±Ò»º¶ÈÍ¢½Ð¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤Ê¤É17¥«¹ñ¤À¡£
´Ú¹ñËÉ±Ò»º¶È¤ÎÉð´ï¤Î¶¯¤ß¤ÏÊÆ·³¤ÎÉð´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤È¸ß´¹¤·¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤ÇÀ½ºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£Åì²¤¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¤òÃæ¿´¤ËK2Àï¼Ö¡¢K9¼«ÁöË¤¡¢FA50ÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎËÉ±Ò»º¶ÈÍ¢½Ðµ¬ÌÏ¤Ï152²¯¥É¥ë¤ÇÀ¤³¦5°Ì¿å½à¤À¡£
¤À¤¬ÊÆ¹ñ¤ÈºÇ¤â¶á¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ãÆ±ÌÁ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ÎËÉ±Ò»º¶È»Ô¾ì¤Ë»²Àï¤¹¤ì¤Ð¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÁõÈ÷¤â¤ä¤Ï¤êÊÆ·³¤ÎÉð´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸ß´¹¤¹¤ë¾å¤Ë¡¢ÀèÃ¼µ»½ÑÎÏ¤ÈÁÇºà¡¦ÉôÉÊ¡¦ÁõÈ÷À¸ÂÖ·Ï¤¬¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¾ÍÌÀ¡Ê¥µ¥ó¥ß¥ç¥ó¡ËÂç³Ø¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã³Ø²Ê¤Î¥æ¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè¤Ç´Ú¹ñËÉ±Ò»º¶È¤ÎÃÏ°Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÆüËÜ¤âËÉ±Ò»º¶ÈÍ¢½Ð³ÈÂç¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ò¶¥¹ç¹ñ¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢´ÚÊÆ¡¦´ÚÆüÆ±ÌÁ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÌÅì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î¹½¿Þ¼¡¸µ¤Ç¶¨ÎÏ¤òÌÏº÷¤¹¤Ù¤¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ï³¤ÍÎµ»½Ñ¤ÈÉôÉÊÊ¬Ìî¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¶¨ÎÏ¤·¡¢´Ú¹ñËÉ±Ò»º¶È¤ÎÄ¹½ê¤Ç¤¢¤ë¸½ÃÏ²½·¿Í¢½ÐÀïÎ¬¤Ç»Ô¾ì¤ò¹¶Î¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£