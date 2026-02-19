◎全国の天気

北日本の日本海側は午前を中心に雪で、ふぶく所があるでしょう。午後になると雪は次第にやむ予想です。太平洋側は広く晴れて、西日本の日本海側も日差しが届きそうです。北風が強まり、空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。

◎予想最高気温

前日より低い所が多く、真冬の寒さとなる所もあるでしょう。前日、春一番が吹いた北陸は前日より大幅に低く、金沢と新潟は5℃の予想です。関東から西日本も10℃くらいで、東京は11℃、大阪は9℃でしょう。前日より厚着を心がけた方がよさそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

20日(金)、西日本は午後から晴れるでしょう。21日(土)は広く晴れて福岡は19℃まで上がる予想です。22日(日)はさらに気温が上がって、大阪17℃、福岡21℃と4月並みの暖かさとなるでしょう。来週24日(火)から25日(水)にかけては広い範囲で雨が降りそうです。

・札幌〜名古屋

21日(土)からの3連休は各地で春本番の暖かさとなりそうです。23日(月)は東京で20℃まで上がるでしょう。北海道や東北北部は23日(月)、風が強まり荒れた天気となりそうです。その後、25日(水)は太平洋側も含めて、広い範囲で天気が崩れる見込みです。