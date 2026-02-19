大勢の力士がベランダで”ふんどし一丁”の「日光浴」…角界が取り組む切実な「紫外線対策」

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

【前編を読む】「10月が近づいても冷房は18℃」「汗もダラダラ」…肉の上着を身にまとう力士が命がけで過ごす暑い夏

「暑さ」だけではない力士への脅威

近年の夏の暑さは異常だ。ある人気幕内力士は、こうボヤく。

「まじ、ヤバイっすよ」

力士にとってヤバイのは、暑さだけではない。実は、より深刻なのが紫外線だ。

ひと前で肌をさらし続ける力士たち。もろ肌を脱いでまわしを締めたら顔と両腕だけ真っ黒で、シャツの跡がくっきり--というわけにはいかない。力士たちは7月の名古屋場所と9月の秋場所前は毎年のように、日焼け対策に苦労している。

危険なのが、ゴルフだ。炎天下を5時間近く歩き回るゴルフは、たった1度のラウンドでも取り返しのつかない日焼けをしかねない。

ただ、親方衆や関取衆にはゴルフ好きが多い。モンゴル力士のパイオニアである元旭天鵬の大島親方は、現役時代にゴルフ誌にコラムを連載していたほどの腕前。人気関取だった勢（現春日山親方）は、歌とゴルフはプロ顔負けだ。

どんな紫外線対策をしているのか。

力士独特の「紫外線対策」

「日光浴をするんですよ」と元旭天鵬。

紫外線から逃げるのではなく、全身を焼いてしまうのだ。ゴルフのプレー中は日焼け止めも塗るのだが、力士はみな汗かき。1月の初場所では、真冬だというのに大汗を流している姿を見たことがあるだろう。ましてや真夏のゴルフ場。日焼け止めをどんなに厚塗りしても、タオルでぬぐううちに落ちてしまう。そこで、相撲部屋の屋上やベランダなどで全身を焼くのだ。

パンツだと、そこだけ白くなってしまうので、ふんどし一丁。真夏の相撲部屋のベランダで、何人もの大男がふんどし一丁で寝そべっているというのは、何度見てもすごい光景だ。

豪快な一方で、肌には気をつけている力士たち。でも、失敗もある。

ある力士が、本場所直前に全身の疲労を取るために、ガラスの半球で体を吸引する「吸玉」の施術を受けた。「やっちゃいました」と気づいた時にはもう遅い。背中には、無数の赤紫色の吸い跡ができてしまった。これには、師匠も頭を抱えていた。

「テントウムシじゃないんだから」

【もっと読む】相撲の「ひが〜あ、しぃ〜」―コレ実は《北》なんです…日本国民の９割が知らない相撲業界の非常識

【もっと読む】相撲の「ひが〜あ、しぃ〜」―コレ実は《北》なんです…日本国民の９割が知らない相撲業界の非常識