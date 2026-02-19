「最悪の事態」が起きた…米軍の捕虜となった生還者が明かす「戦争の残酷な真実」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

いかだで脱出しよう

生きるか死ぬか──。

極限の島では、その境界はまさに紙一重だった。

日増しに募る飢えと渇きの苦しみ。本土から援軍は来ない。自分たちは見捨てられた。そんな絶望感が残存兵の間で広がっていった。そして迎えた4月上旬、最悪の事態が起きた。壕に爆弾が投げ込まれ、土砂で出入り口が塞がれてしまった。

絶望がさらに深まる中、壕にいた軍曹が、須藤に声をかけてきた。

「あんた、地形に明るいよな。いかだで島を脱出しよう」

須藤が硫黄島出身だったからこそ、そんな誘いがかかったのだった。晴れた日には、北硫黄島や南硫黄島が望めた。彼らは、そこを目指そうとしていた。壕にいた11人は、意を決して土砂をかき分け、海岸を目指した。

だが、彼らが壕を出た直後、米軍兵士たちに包囲された。タナカ、オギワラという名の日系人の敵兵が「日本は負ける。降伏すれば生命は保証する」と説得してきた。須藤たちは、もはや力尽きたような心地になっていた。上半身の衣服を脱がされ、一列に並ばされた。投降すれば殺される。それが、当時の日本人の常識だった。もう撃たれても構わない。そのとき、須藤の胸には、不思議と恐怖はなかった。

投降してからわずか数分後、さきほどまでいた壕は、米軍によって徹底的に爆破された。中に残っていた兵士たちは、おそらく全員が命を落とした。須藤はそう思った。

須藤は、米軍が島内に設けた収容所に移送された。与えられた捕虜番号は3桁だった。そこで、捕虜となった者の数がいかに少ないかを思い知ることになった。こうして須藤の「硫黄島の戦い」は終わった。

須藤の終わりなき戦い

須藤の証言を報じた記事の中で、最も心に残ったのは、「斬り込みに行け」と壕から追い出された弟・雄三と偶然再会した場面だった。

〈砲弾がうなって飛び交う中、どうやって来たのか。私は『がんばろうね』の一言もかけてあげられなかった〉

それが今生の別れとなった。雄三がどこで命を落としたのか、須藤は知ることができなかった。遺骨が還ることもなかった。須藤は毎日新聞の記者に、あの日の後悔を涙ながらに語ったという。

別の記事では、こう証言している。〈悲惨な戦いだった。思い出したくはないが、忘れることはできない〉。

歴史の上では、硫黄島の戦いは1945年3月に終結した。しかし須藤にとって、戦争は10年経っても、50年経っても終わらなかった。逃れられぬ悲惨な記憶に苦しみ続けたのだ。

私たちは「終戦」という言葉を軽やかに使う。だが実際には、銃声が止み、爆撃が終わっても、戦争の傷は消えない。戦闘は終結しても、戦禍はなお続くのだ。

須藤の語る物語は、まさにこの残酷な真実を伝えていた。そして、同じ現実を語る、もう一人の証言者がいた。

文章を残した生還者

その人物の名は原光一。生還した島民軍属の一人だ。原は私が知る限り、戦闘の体験を冊子に書き残した唯一の島民軍属だった。彼の文章は、1964年に「非売品」として印刷された『硫黄島 その知られざる犠牲の歴史』に収録されていた。明治学院大学の石原俊教授によって近年発信された貴重な史料の一つだ。

原が残した文章によると、地上戦当時、原は18歳だった。

陸軍の部隊に配属され、兵士たちとともに、地下壕を掘る役目を負わされた。硫化水素や一酸化炭素といった有毒な火山ガスが立ちこめる中での作業には、防毒マスクが欠かせなかった。さらに地熱にも苦しめられた。光一の部隊には、わずか16歳の少年と、60歳ぐらいの高齢者もいた。二人はこの作業に耐えられず、命を落とした。

軍属は兵士ではない。武器を支給されず、仮に与えられたとしても訓練を受けていないため、使いこなすことができなかった。そうした立場の原はあるとき、部隊の物資調達などを担当する将校からののしられた。

〈食糧生産が皆無の硫黄島には軍のために備蓄された食糧がわずか七十五日分あるに過ぎない。補給の望めない現在これをどうして喰いのばすか苦心しているのだ。戦力にもならないお前たちはゴクつぶし（穀潰し）に等しい〉

〈穀潰し〉とは、飯は一人前に食べるが何の働きもしない人を指す。原は望んで島に残ったわけではない。頭に血が上るほどの怒りを感じ、見返してやると心に誓った。日中、壕を掘る作業で疲労困憊になりながらも、夜間の炊事や食糧の運搬なども進んで引き受け、二人分、三人分の働きをこなした。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

【つづきを読む】「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」…日本人が知らない、硫黄島の「村が消えた日」