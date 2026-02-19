地獄のような戦場で何が起きていたのか…硫黄島の戦いは「水との戦い」でもあったという現実

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

水汲決死隊

やがて米軍が上陸した。硫黄島の戦いは、同時に“水との戦い”でもあった。川のない硫黄島では、雨水で命を繋ぐしかなかった。地上戦が始まった後も、地下壕を掘る作業を続けさせられた。地熱の中でスコップを振るい、喉が渇ききっても、潤す水がない。戦闘よりも、渇きとの戦いのほうが、よっぽど辛いと思った。

地上戦の最中、ついに「水汲決死隊」が編成された。貯水池に突入する突撃班、水を運び出す運搬班、そして援護のための砲撃部隊が加わった。ときには、警戒中の米軍部隊と衝突し、一人の生還者も、一滴の水も得られないことすらあった。まさに決死の水汲みだった。

飲み水を持っているか否か。それが、兵士の生死を分けた。前線の部隊が米軍に押されて後退し、後方部隊の壕に避難しようとしても、水筒に水が入っていなければ、壕に立ち入ることすら拒否された。そのため命を落とした兵士も少なくなかった。

島の者だけで死のう

地獄のような戦場の中で、島民軍属たちは次々に命を落としていった。到底、生き抜くことはできない。

死を覚悟した彼らは〈島のものは島のものだけでひと固まりになつて死のう〉と誓い合った。これからは一緒になって行動しようと、同じ洞窟に集まった。その洞窟には、すでに100人以上の将兵たちが潜んでいた。最期を共にすることを誓い合った島民たちだったが、その絆は、同じ洞窟にいた将兵たちによって引き裂かれることとなった。

将兵たちが決めた方針により、兵士二人と島民軍属二人からなる〈斬り込み決死隊〉が編成された。この決定により、島民たちは散り散りにされ、それぞれ決死の斬り込みに行くことになった。

もし生き延びることができたら、ナタ岩で再会しよう。そう申し合わせて、彼らは次々と洞窟を後にした。なんとか生き延びた原は、ナタ岩にたどり着いた。しかし、そこには再会を誓った島民は誰一人として現れなかった。

食糧を盗み出す日々

硫黄島守備隊は壊滅状態となり、組織的戦闘は終わった。孤立した原の唯一の武器は、島の地理に精通していることだった。島で育った原の頭には、安全そうな洞窟の位置などの知識が刻まれていた。

身を隠すことを決意し、たどり着いた洞窟には、すでに6人の兵士が潜んでいた。その兵士たちを束ねていたのは、姫野という名の軍曹だった。姫野軍曹らと行動をともにする日々が始まった。昼間は洞窟で息を潜め、夜になると、米軍の食糧集積所に向かい、食糧を盗み出して命を繋いだ。

やがて1ヵ月ほどが過ぎた。米軍から盗んだ食糧のおかげで、戦闘中と比べて栄養状態は格段に良くなっていた。それにもかかわらず、姫野軍曹は日々の心労で徐々にやつれていった。友軍の姿を目にすることも、ほとんどなくなった。そして姫野軍曹の決断が下った。

〈自分はこれから米軍の保護を求めるからいつしよにこの洞窟を出よう〉〈自分がいつさいの責任を負つて君達を護る〉と姫野軍曹は原や部下たちに呼びかけた。しかし、誰一人として応じる者はいなかった。姫野は一人で出て行った後、原は洞窟の上部の一点を見つめ、どうすべきか考えを巡らせていた。

やがて、壕の外から姫野の声がした。大丈夫だ、出てこいと、姫野は何度も外から呼びかけた。部下たちは疑心暗鬼に陥り、動こうとしなかった。部下の一人が騙されるなと叫んだ。この瞬間、原は立ち上がって洞窟の出口に向かった。背後で、兵士たちが後に続く気配が感じられた。

ダイナマイトの餌食に

外に出ると、米兵が5、6人待ち構えていた。姫野の指示に従い、全員が武器を投げ捨てた。その後、彼らは島内の捕虜収容所へと移送された。原の記憶では、4月10日ごろのことだった。

収容所では思いがけず良質な食事が与えられ、原の体力はみるみるうちに回復していった。島の地理に精通していた原は、地下壕に潜む兵士たちに投降を促す〈説得隊〉の案内役を命じられた。

ある壕でのことだ。明らかに数人の兵士が潜んでいる壕に向かって、何度も投降を呼びかけたが、応じる者はいなかった。米兵は出てこなければ爆破すると警告し、1、2、3……とカウントしたが、それでも誰も姿を現さなかった。ついにダイナマイトを投げ込もうとする直前、原は慌てて米兵を制し、壕の中へと飛び込んだ。中は真っ暗で何も見えなかったが、兵士が潜んでいる気配ははっきりと感じ取れた。

奥から叫び声が聞こえたが、誰一人として出てくる様子はなかった。やがて、しびれを切らした米兵は、原が壕内にいるにもかかわらず、ついにダイナマイトを投げ込んだ。原は爆発寸前に、とっさに近くの横穴へと身を滑り込ませ、間一髪で爆風を避けた。しかし、壕内にいたほかの兵士たちは違った。爆風の後、壕内には傷ついた兵士たちのうめき声が響いていた。その声を頼りに原は壕の奥へと進み、負傷した兵士を抱きかかえて地上へと運び出した。

戦闘はとっくに終結していた。しかし、投降に応じず、無念にもダイナマイトによって命を落とした兵士たちは少なくなかった。

