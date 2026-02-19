17ºÐ¤Î¿·À±¡Ä¡ÖÆüËÜÈÇ¥¥à¡¦¥è¥Ê¡×¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¡¡Ãæ°æ°¡Èþ¤ò¡ÖÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Î¡È¿·¤¿¤Ê¥¨¡¼¥¹¡É¡×¤ÈÀä»¿¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
Ãæ°æ°¡Èþ¤Î²÷¿Ê·â¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾Î¤¨¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤¬78.71ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª17ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤Î»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ï¡Ö¡ØÆüËÜÈÇ¥¥à¡¦¥è¥Ê¡Ù¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÉð´ï¤Ë¥Ê¥«¥¤¤¬¼ó°Ì²÷Áö¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö17ºÐ¤Î¿·À±¤¬¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Î´üÂÔ¤ÎÀ±¡¢¥¢¥ß¡¦¥Ê¥«¥¤¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤È¡¢Ãæ°æ¤Î²÷¿Ê·â¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Þ¥ª¡¦¥¢¥µ¥À¤ËÆ´¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¥Ê¥«¥¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ä»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤±éµ»¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Î¡È¿·¤¿¤Ê¥¨¡¼¥¹¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î´Ú¹ñ¤«¤é¤â¾Î¤¨¤é¤ì¤¿Ãæ°æ¤Î±éµ»¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÏºÇ½ª24ÈÖ³êÁö¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£SP2°Ì¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¤â1.48ÅÀº¹¤ÇÄÉ¤¦¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤òÀ©¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]