「カリスマ監督への依存」「生成AIの導入」…『VIVANT』続編の不安要素はこんなにある

2023年夏に、ドラマ界の話題を独り占めした作品がある。

国民的俳優・堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』（TBS系）だ。初回放送まで詳細なストーリーや役柄を明かさないという徹底した秘密主義、モンゴルを舞台にした壮大なスケール感、そして息つく暇もなく張り巡らされた謎や伏線の数々。

視聴者は画面に釘付けになり、SNSでは毎週のように考察合戦が繰り広げられた。1話こそ平均世帯視聴率は11.5％（ビデオリサーチ社調べ、関東地区）に留まったものの、話数を重ねるごとに数字を上げていき、最終回では19.6％の高視聴率を記録。

また、普段はテレビドラマを見ない層にも注目は広がって『TVer』での再生回数記録を塗り替えるなど、まさに社会現象と呼ぶにふさわしい熱狂を生み出した。

そんな人気と話題を集めた『VIVANT』の待望となる続編が約３年の時を経て、今夏から放送されることが決定。しかも、近年のテレビドラマ界では異例となる“２クール連続放送”という壮大な作品になることも明らかになっている。

前編記事「『VIVANT』続編の期待と不安…「製作費20億円の回収は不可能」と言われるワケ」では、莫大な制作費の回収が困難と考えられる昨今のテレビドラマ事情と、関係者が語る「続編への不安要素」を解説した。

本記事では引き続き、『VIVANT』続編に対する業界関係者の声をお届けする。

生成AIの導入が逆効果に？

海外ドラマに精通し、前編記事で『VIVANT』が海外で受けなかった理由を分析した映画ライターのＣ氏は、同作の続編について懸念点を語る。

「イベントで同作のプロデューサー・飯田和孝さんがGoogleの最新メディア生成AI『Veo 3』を本編に導入することを発表しました。TBSドラマとしては初の試みらしく、これまで見たことのないような映像表現が可能になると思います。

例えば、前作でもあった激しいカーチェイスのシーンや乃木の別人格である“F”が具現化するシーンなど、さまざまな場面で活用されることが考えられます。映像にこだわり抜くことで知られる福澤監督がこの技術を駆使すれば、映像表現の幅が格段に広がるだろうと思います。

ただし、生成AI映像を使ったアクションや壮大な背景にこだわりすぎた結果、ストーリーや芝居のシーンがおろそかになってしまわないかは心配です。『VIVANT』の魅力はやはり俳優たちの演技だと思うので。

また、いくら生成AIの進化が目覚ましいとはいえ、まだまだ発展途上。臨場感のある実写映像を極めてほしいという気持ちもありますね」

2クール連続ドラマの難しさ

ここまで、海外受けの問題や、視聴率＝収益に結びつかない事情……そして、最先端の技術を用いた実写映像の難しさについて解説してきた。

しかし、それ以外の不安要素もある。脚本面での難しさについて、ドラマや映画の脚本を手掛けてきた女性脚本家・Ｄ氏は語る。

「“２クール”連続という長丁場が課題になると思います。過去に２クールで成功したドラマでパッと思いつくのは『白い巨塔』（2003年、フジテレビ系）や『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）ぐらい。とはいえ、『白い巨塔』は優れた原作小説があったし、『相棒』は１話完結型で重要な縦軸を作る必要がなかった。

１クールのドラマでさえ、脚本家は心身をすり減らしながら執筆している。それを２クール、つまり半年間、しかも『VIVANT』のような緻密な構成や伏線回収が求められる作品でクオリティを維持し続けるのは至難の業だと思います。

20話構成となると、その複雑さはさらに増す。今回も複数人体制のライターズチーム形式になると思いますが、作り手が多いほどアイデアは渋滞するんですよ。逆に、物語の破綻を生み出す可能性が高いと感じています」

２クール・20話構成で、先の読めない面白さと巧みな伏線回収をやり遂げられるかどうかが勝負になりそうだ。

カリスマ監督への依存

福澤克雄監督という“カリスマ”への依存を危惧する声もある。在京キー局で数々のドラマを手がけてきた現役プロデューサーのA氏は指摘する。

「福澤組と呼ばれる強固なチームがあるからこそ、あのクオリティが実現できているのは事実。しかし、良くも悪くも属人的な作り方で、ストーリーの大枠から演出までのすべてを福澤監督が担っている。彼にトラブルがあれば、プロジェクト全体が立ち行かなくなるリスクがある。いつまでも“福澤神話”に頼り続けるわけにはいかないので、クリエイターを育てられるかどうかもTBSの課題でしょう」

期待と不安が交錯するなか、スタートする『VIVANT』続編。その成否は、単に一つのドラマのヒットに留まらず、日本のテレビドラマ界の未来を占うことになりそうだ。

長期的なプロモーションと巨額の予算によって世界レベルのコンテンツを生み出し、スポンサー収入と海外版権の両輪で収益を上げる。そんな成功モデルを確立できれば、日本のドラマは新たなステージへと進むはずだ。

