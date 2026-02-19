¿Æ¤¬¡Ö¿¿¤ÎÍý²ò¼Ô¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤!?¡Ä¸µÉÒÏÓ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃ¯¤â¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡×À¤³¦
´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡ÖÌ¿=»þ´Ö¡×¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë·¯¤Ø¡£
¡ÖÃ¯¤«¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¡×¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¹þ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍýÁÛ¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î¡Ö¤¢¤¿¤êÁ°¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñ¥ë¡¼¥ë¡×¤òÌÕ¿®¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½¾¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¡ÖËÜÅö¤Î¿´¤ÎÀ¼¡×¡£
ºÇÄãÉ¾²Á¤Î¥À¥á¼Ò°÷¤«¤é¥ß¥ê¥ª¥óÏ¢È¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢Ä¶¹â¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¼«¿È¤ò¼é¤êÈ´¤¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡Èµ»½Ñ¡É¤òÃø¤·¤¿¡Ø¿ÍÀ¸¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¥ê¥¹¥È¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¿ÍÀ¸¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¥ê¥¹¥È¡ÙÏ¢ºÜÂè12²ó
¡Ø¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÖÆâÂ¦¡×¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¿¿¿ñ¡ÄÉÒÏÓ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸ì¤ë¡È3¤Ä¤ÎÎ®µ·¡É¤È¤Ï¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ËÜÊª¤ÎÌ£Êý¤Î¸«¶Ë¤áÊý
¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¡Ö²»³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤·²¾¤Ë¡¢Âè10²ó¤Ë½ñ¤¤¤¿ÊýË¡¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¡ÖÍ§Ã£¡¢¿Æ¡¢ÀèÀ¸¡¢¿ÆÀÌ¡¢Îø¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Ã¯¤¬¡ÖËÜÊª¤ÎÌ£Êý=¥ê¥¢¥ë¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥è¥¦¥è¤¤¤ë¡ÖÌ£Êý¤òÁõ¤¦¿Í=¥Ë¥»¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤ËÍ¾·×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤è¤êº®Íð¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¥Ò¥ó¥È¤ÏÁ°²ó¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÎ®µ·¡×¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¹¤¯¤Ù¤¤Ï¼¡¤Î2ÅÀ¤¬¹çÃ×¤¹¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤À¡£
¡¡§¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ê¼ç´ÑÀ¡Ë
¢¡§¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¿´¤«¤éÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ÊµÒ´ÑÀ¡Ë
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ¤¬¡¢¤ÎÎ¾Êý¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¼Â¤Ï¡¢¢¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤À¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î½õ¸À¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÀµ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï°ã¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¤À¤±¡£
°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡Ö²¡¤·¤Ä¤±¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î½õ¸À¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ò¤è¤ê¸«¼º¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤À¡£
¡Ö»ä¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¡×
¤³¤³¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡ÖËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡×¤òÅÁ¼ø¤·¤è¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ä¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¤¹¤«¤µ¤º¼¡¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¡©¡¡²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡©¡¡²¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡©¡×
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡×¡ÖÎÁÍý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ë¤¤¤ë»þ¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ï¤³¤ì¤À¡£
¡Ö»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡»ä¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¡©¡×
Áê¼ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¤ÈÄÀÌÛ¤ËÉé¤±¤º¡¢Áê¼ê¤Î´ã¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Åú¤¨¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤ËÂÔ¤Ä¤³¤È¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö»öÁ°¤Ë¥¢¥Ý¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¡£
¡Ö1½µ´Ö°Ê¾åÀè¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö2»þ´Ö¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£
ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤¹¿Æ¡¢½µ¤Ë²¿ÅÙ¤â²ñ¤¦¿ÆÍ§¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀè¤Û¤É¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£
Æü¾ïÅª¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¡Ö2»þ´Ö¤Î¥¢¥Ý¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢²þ¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅöÆü¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿¿Ùõ¤ÊÌÜ¤Ä¤¤ÇÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÖËÜµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬Æþ¤ë¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ=¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÌÜÀþ¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤«¤é²¿¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍý²ò¤Ç¤¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
·ë²Ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¤è¤ê¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Áê¼ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¡ÖÍý²ò¡×¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¡Ö°¦¡×¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤À¡£
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¿ÍÀ¸¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬½ÅÊõ¤¬¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö³°Éô¤È¤ÎÈæ³Ó¡×¤ä¡Ö»Ô¾ì¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î·ë²Ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤«¤é¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¼þ¤ê¤«¤é¡ÖÆÀ°Õ¤À¤Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¡Ö¹¥¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£ÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¡¢Âè10²ó¤Î¡ÖºÇ¶¯¥â¡¼¥¿¡¼¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
µÕ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ê¤³¤ì¤ÏÃ¯¤â¤¬·Ð¸³ºÑ¤ß¤Î¤Ï¤º¡Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÜ¤Ë¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤ì¤¬Àµ²ò¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½é¤á¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤ËÉ¬¤º¤¤¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ö¿¿¤ÎÌ£Êý¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆâ¤Ê¤ë±§Ãè¤Ø¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£¤â¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¿È¶á¤ÊÃ¯¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö¿¿¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¡×¤òºÆµ¯Æ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¡¢Æ·¤òµ±¤«¤»¤ÆÀ¸¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤Ü¤¯¤¬¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤Æ¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¡£
Ã¯¤â¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬Ã¯¤«¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£
¤½¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡£
¡Ø¡ÖËãÌô¡×¡ÖÉÔÎÉ¤Î¹³Áè¡×¡Ö·ý½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿·Ù´±¡×¡Ä¡È¼£°ÂºÇ°¡É¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤¬¡ÖËÜÊª¤ÎÃç´Ö¡×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖËãÌô¡×¡ÖÉÔÎÉ¤Î¹³Áè¡×¡Ö·ý½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿·Ù´±¡×¡Ä¡É¼£°ÂºÇ°¡É¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤¬¡ÖËÜÊª¤ÎÃç´Ö¡×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³