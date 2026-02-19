沖縄・宮古島では、30年前まで「洞窟葬」という風習が続いていた

5年前に刊行した前著『土葬の村』で、日本にまだ土葬の風習が残っていることを明らかにしたが、今回、新刊『日本の自然葬』では、なんとこの国に、最古の弔いの風習である風葬が現存していることを突き止めた。

昨今、死んだら自然に還りたい、そう願う人が増えている。そして、それは当然の感情だと思う。99％以上、つまりほぼ日本人全員が火葬される現状のほうがおかしいのだ。

『日本の自然葬』では、風葬、土葬といった伝統的な自然葬から、1990年代に始まった散骨、樹木葬、最近生まれたばかりの循環葬までを取り上げた。

その中から今回は、宮古島の洞窟葬を紹介しよう。

※本記事は『日本の自然葬』(講談社現代新書）から抜粋・編集したものです。

宮古島の洞窟葬

酒井卯作は風葬を分類するなかで、「宮古諸島もまた洞窟葬が支配的であることがわかる」と述べている。沖縄諸島と石垣島のある八重山諸島のちょうど真ん中に位置するのが、宮古諸島である。宮古島にも、昔から風葬の洞窟墓が多かったようである。

『神の島の死生学』の著者、須藤義人教授は、宮古島の葬送の事例として、宮古島出身のライター宮国優子(みやぐに ゆうこ)さんが語った話を、次のように紹介している。

……親族が亡くなった時、お墓に棺桶を入れたあと1週間くらい毎日食事を備えにお墓に通った。（今から25年ほど前）ヤドカリがうじゃうじゃいて、なんかすごく気持ち悪かった。本土の普通のお葬式とはなんか違うなあという感じである。

宮古にいると死の世界と生の世界がすぐそばにある感じがすごくする。だから逆に死を遠ざけて、墓参りも特別な供養もしないみたいな適当な感じにあしらう。

死と生の世界が隣りあわせだったのは宮古だけのことじゃなくて昔はどこでもそうであった。宮古のお墓は崖をくりぬいた感じで入口はすごく狭いが、中は広くて、そこに人が死ぬたびにどんどん新しく棺を入れていく。

臭くはなく、棺の中に納まっている。顔の部分は開けて見える。親戚の叔父は慣れていて、「はい、次！」みたいな感じでどんどん死んだ人を入れていた……

この風葬の話で衝撃的なのは、語り手、宮国優子さんが1980年代から90年代の経験を語っていることである。つまり、宮古島の風葬は80〜90年代まで続いていたのである。

編集ライターの宮国優子さんは父の死後、1週間、毎日食事を供えに洞窟に通ったという。

宮国さんは、『読めば宮古！』という宮古島出身のライターがつづった本を責任編集している。同書に、彼女自身「宮古の風習」と題して、父の葬式のことをコラムに書いている。

「その頃はまだ火葬では無く、宮国家の墓に先祖と共に入る儀式があった」と彼女は述べ、当時の風葬の習わしを詳しく記す。

それによると、配偶者（妻）は、亡くなった翌年の旧正月（1月16日）まで墓参りに行ってはならないしきたりだった。その代わり、子どもたちは7日間、夜明けと共に墓へ行き、お茶やお菓子を供え、線香を焚いた。宮国さんは「最初の日は心細かったが、7日後には、少しだけだが死んだ父を静かに見送ろうという気持ちになった」という。

子どもたちの墓参りは死後1週間までだったが、ヤドカリが父の遺体にうじゃうじゃ近寄ってきたという。

須藤教授に尋ねると、「ヤドカリは、ヤシガニとも言って、死体を食べる」そうだ。ヤドカリやその仲間であるヤシガニは、腐敗した死肉を食べる分解者というわけである。昔から風葬中の遺体の肉を食べていたといわれる。

宮国さんは「臭くはなく、棺の中に納まっている」と言っていたが、死臭はどうだったろうか、疑問は残る。この章の前半で見たように、粟国島の風葬墓所で、死後の対面は1週間までだった。宮古島でも死臭をはばかり考慮して、墓参りでの死者との対面は1週間以内という決め方をしていたのかもしれない。

宮国さんは「この風習は、残されて生きていかなければならない人たちの知恵ではないかと思う」と言う。なぜなら、子どもたちは7日間で精神的な喪の作業を終え、いちばん密接な配偶者は喪の期間に1年かけるからである。

ソウルフルな宮古人の風葬

『読めば宮古！』は、「住めば都」をもじり、ソウルフルなみゃーくびとぅ（宮古人）の森羅万象を綴ったコラムが満載されている。発売された当時、宮古島の書店でベストセラーになったそうだ。宮国優子さん自身も何本もコラムを執筆しているが、なかでも私がいちばん笑ったのは、久しぶりに宮古島に帰郷したときの母とのとぼけた会話だった。

帰郷した宮古島は、相変わらずうだるような暑さだったという。暑さのため宮国さんは意識が遠くなっていた。クーラー嫌いの母に「もー我慢できん。クーラー入れよう」と頼んだ。すると母はいきなり窓辺に座り、両腕を指パッチンでもするように上げ、「ひゅーいひゅーい」と口笛を吹いたという。

唖然とする娘優子さん、「母ちゃん。クーラーつけようっていったんだけど」「だからさ。ひゅーいひゅーいひゅーいひゅーい」口笛は続く。

しばらくの沈黙の後、風がさあーっと部屋を吹き抜けた。

「風は、呼ぶものさー」と勝ち誇ったような母の満面の笑み。「……とりあえず、ありがとう。母ちゃん、涼しくなりました」と優子さんが殊勝に言ったところで、私は爆笑した。

宮国さんの母は、風葬を「こういう習わしは残らないはずだよ。でもいいさー、仕方ないさー」と剽軽(ひょうきん)に言う。

宮国優子さんは2020年に亡くなった。亡くなる前、宮国さんは風葬についての母のあきらめに似た言葉を遮り、「私はもしかしたら、いちばん残さなくてはいけないかもしれないと思っている」と語っている。風葬のありようを精一杯、全面的、肯定的にとらえ直していたのだ。

宮古島は死が生のすぐ隣り合わせにある。

