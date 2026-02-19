100Ëü¿Í¤¬¼ÂÁ©Ãæ¡ª¥¤¥ª¥ó¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¡ÖËèÆü°Â¤¯¤Ê¤ëÎ¢¥ï¥¶¡×¡Ä2·î¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤²È·×¤¬½õ¤«¤ë¡ÖÍ¥ÂÔÌÃÊÁ6Áª¡×
Å´ÈÄÌÃÊÁ¤ÇÀ¸³èËÉ±Ò
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¹¥¤¤Î¼çÉØ¡¢¤Þ¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ¨¤²¤ë¡×2·î¡£Áªµó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¤Ï¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³°¤Ï´¨¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤ÀÆü¤ÏÃ»¤¤¡£¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÁ´¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤»ä¤ÎÅß¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥Á¥Þ¥Á¥Þ¤ÈÅê»ñ¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê2·î¸¢Íø¤ÎÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡¢¾®Çä¤ê¤äÊªÎ®¡¢³°¿©¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¿È¶á¤ÊÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤è¤¯¹Ô¤¯¤ªÅ¹¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢À¸³èËÉ±Ò¤ËÌòÎ©¤Ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤´¼«¿È¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ö¿ä¤·¡×ÌÃÊÁ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î2·î¤Ë¸¢Íø¤ò¼è¤ë¤Ù¤Å´ÈÄÌÃÊÁ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
Å´ÈÄ¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤
º£¹¹¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê2·î¤Ï¥¤¥ª¥ó¡ÊÅì¥×¡¦8267¡Ë¡£³ô¼ç¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯9·î¤Ë³ô¤ò3Ê¬³ä¤·¡¢Åê»ñ³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï23Ëü±ßÄø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤¹¤ë¤¿¤Ó100³ô¤Ç1¡ó¤Î³ä°ú¤Ç¤¹¤¬¡¢200³ô¤Ç2¡ó¡¢300³ô¤Ç3¡ó¤È300³ô¤Þ¤Ç¤ÏÅê»ñ³Û¤ËÈæÎã¤·¤Æ³ä°úÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¤ä¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î·ÏÎó³ÆÅ¹¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÂç¿Í1,000±ß¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥óS¥µ¥¤¥º¤ÎÄó¶¡¤âÉü³è¡£¥¤¥ª¥óÀ¸³è·÷¤ÎÊý¤ÏÂç¤¤¤Ë»È¤¤ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Í¥ÂÔ¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¥×¡¦3382¡Ë¤Î¸¢Íø¤â2·î¡£É¬Í×¤ÊÅê»ñ³Û¤Ï¥¤¥ª¥ó¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾¦ÉÊ·ô¤ÎÍ¥ÂÔ¤ÏÍ¸ú´ü¸Â¤â¤Ê¤¯¡¢¤ªÄà¤ê¤â½Ð¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ²ÄÇ½Å¹ÊÞ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¤â¹â¤¤¡£¤É¤Ê¤¿¤«¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¤á¤ÆÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÀ¸³èËÉ±Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ÌÃÊÁ¤Î°ì²¡¤·¤Ï¥Ä¥ë¥Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¥×¡¦3391¡Ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¥¦¥§¥ë¥·¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤Í¥ÂÔ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï500³ô°Ê¾å¤Ç5¡ó³ä°ú¥«¡¼¥É¤È2,500±ßÁêÅö¤Î³ô¼ç¥®¥Õ¥È·ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤«¤é100³ô¤Ç5,000±ßÁêÅö¤Î³ô¼ç¥®¥Õ¥È¤ÈÂçÉý¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åý¹ç¤ËÈ¼¤¤¥Ä¥ë¥Ï¤Ç¤â¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°Ãæ¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤âÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡ª
³ô¼ç´Ô¸µºö¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÇÛÅö¤ÎÌÃÊÁ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòº£¤Î³ô¹â¤ÇÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼µ¤Ì£¡£¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯¡¢ÁýÇÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ëÂç¼ê¤Î¥ª¥ó¥ï¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¥×¡¦8016¡Ë¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í4¡ó¼å¡£3´üÏ¢Â³¤ÇÁýÇÛ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÅö¤Ï2·î¡¢8·î¤ÎÇ¯¤Ë2²ó¤Ç¡¢Í¥ÂÔ¤Ï2·î¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£100³ôÊÝÍ¤Ï20¡ó¤Î³ä°ú·ô¤Ç¡¢¥»¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªÆÀ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1,000³ô°Ê¾å¤Î¥ª¥ó¥ï¡¼¥É¥Þ¥ë¥·¥§¤Î¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥°¤â¥°¥ë¥á¥á¥¤¥ó¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥ÂÔ¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÏÂçºå¤Ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ï¥¥¿¡ÊÅì¥×¡¦8125¡Ë¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï5¡ó¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥ÂÔ¤È¤¤¤¦¤è¤êÇÛÅöÌÃÊÁ¤Ë¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÚÌÚ·úÀßµ¡³£¤ÎÈÎÇä¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬¼çÎÏ¤Îµ¡³£¾¦¼Ò¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤È¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¤â¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤è¡£
¥é¡¼¥á¥óÌÃÊÁ¤Î¹âÇÛÅö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡Ö°í³Ñ²È¡×¤äºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ÊÅì¥¹¡¦274A¡Ë¤Ç¤¹¡£
º£¤Î¤È¤³¤íÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï4¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥ÂÔ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤â¤·¤¯¤Ï¤¦¤É¤ó¤Î1ÇÕÌµÎÁ·ô¡£Í¥ÂÔ¤âÇÛÅö¤âÇ¯¤Ë2²ó¤Ç¡¢Í¥ÂÔ¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³ÊÝÍ¤ÇËç¿ô¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¾ì¤¬2024Ç¯11·î¤È¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢°é¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¸åÊÔ¡Ò2·î¤ÎÅê»ñ¤Ç¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¤È¡ÖÂçºå²¦¾¡×¤¬Ä¶¤ªÆÀ¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¥«¥ê¥¹¥Þ¸·Áª¤Î²È·×¤¬½õ¤«¤ë¡ÖÍ¥ÂÔÌÃÊÁ8Áª¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î³°¿©ÌÃÊÁ¤ä¶â·ôÎà¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÌÃÊÁ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
