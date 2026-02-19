女子枠入試は「違憲の可能性が高い」「楽に合格する手段にしかなっていない」…専門家が指摘する「最大の問題点」

ついに今年も迎えた受験シーズン。懐かしさを覚える方も多いのではないでしょうか？

2021年度にはセンター試験が「大学入試共通テスト」に変わり、2022年度入試以降は一般入試利用者の比率が50%を割り込むなどさまざまな変化が起きていますが、その中でも昨今注目を集めているのが「女子枠」に関する議論です。

その名のとおり「女性限定の募集枠」であり、資格や点数ではなく性別で入学資格を規定します。ただし、女子枠には違法・違憲の疑惑が付きまとい、懐疑的な意見も多くあります。

今回は、大学入試制度の研究を行う社会制度研究者の國武悠人さんに「なぜ女子枠が導入され続けているか」を伺います。

女子枠導入は「予算をかけたチキンレース」

――最近では、京都大学や大阪大学なども導入を発表したいわゆる「女子枠」ですが、違憲を指摘する声もある中で、どうして押し進められているのでしょうか？

國武：女子枠を導入することに大学経営上の利益があるためだと分析しています。大学内の女性比率を向上させる施策、これは大学入試における女子枠だけでなく、教員採用における女性限定公募も含めてですが、そのような施策を導入することが、予算の獲得に繋がる現状が存在します。

ご存じのとおり、いまアカデミアはとにかく予算がありません。研究費はもちろん、学舎の老朽化もはなはだしい。どうにかやりくりするわけですが、そこに、女性比率を評価項目とする各種制度が設けられている。そうなれば、女子枠を導入すれば女性比率が向上するのは当然ですから、喉から手が出るほど欲しい「予算」の入手に繋がるわけです。

もう少し制度を説明すると、多様性、とりわけ女性比率に関連した予算総額は毎年一定です。そのため、ある大学が女子枠によって急速に女性比率を高める施策を取ると、他の大学への予算配分が事実上減ってしまう。だからこそ、経営が苦しい国立大学を中心に女子枠導入を競うように導入している構図が読み取れます。

しかし、女子枠は違憲の疑いが濃厚であるとの指摘も根強く、仮に違憲訴訟となれば問題になることは必至。

憲法学者の議論においても女子枠のような制度を違憲とする学説が多数派のようであり、違憲判決となる可能性が高いのではないかと分析していますが、政府としては「多様性を確保する施策」にインセンティブを設けたのみであり、女子枠の実施そのものを指示したわけでない。となれば、仮に女子枠が違憲となった場合、責任は女子枠を「自主的に」実施した大学自体が負わされることになるのではないでしょうか。

言い換えれば、予算をかけたチキンレースともいえます。多様性、とりわけ女性比率の向上施策を行わなければ経営は相対的に苦しくなる。予算を獲得するために、違憲の疑いが濃厚だとしても「枠」の導入を行う大学が出てくるのは必然です。

国際的には「違法な性差別」

大学の先生方も進んでやられている方ばかりではなく「性別で区切るのはおかしい」と考える方もいらっしゃいます。

実際に、文部科学省で行われた令和4年度の大学入学者選抜協議会では、委員の先生が「性別を限定するようなものを例示として挙げるということが、この入試要項の中でふさわしいのかどうか、もう一度御説明及び確認をしたい」といった確認をされた議事が残っていますが、対する文科省側の回答を要約すれば「理工系分野における女性の比率が少ないからやる」で一蹴されています。

欧米先進国においてもアファーマティブアクション（積極的格差是正措置）の考え方はありますが、それでも一部の属性を取り上げて限定する「枠」の導入は多くの国で違法な差別として禁止されています。

せいぜい「優先」や「考慮」、すなわち加点や同点時優先あたりが限界であり、「○○という生得的属性を有する人しか出願不可」と区切ることは、国際的にも異例中の異例です。

政治分野や雇用分野と比べても、教育に関しては特に公正性が求められるため、北欧など一部地域・国によっては「優先」や「考慮」すらアウトになるケースもあります。国際的には「女子枠は違法な性差別」とする見方のほうが一般的と言えます。

地方部で高等教育進学率が低いのは男性

――アファーマティブアクションによる格差是正については、「一部の属性だけに注目が集まり、マイノリティの中でも恩恵を受けられるものと、そうでないものに分かれる」など問題もあるようですが、「格差是正の恩恵を受ける層の選定」には恣意的な判断が混じってしまうのではないでしょうか？

國武：確かにマイノリティの中でも優遇や考慮を受けやすい属性と、そうでない属性に分かれてしまうことは、議論が重ねられてきました。そして、その属性の選定については、選定者の恣意性が垣間見えることもあります。

最近は「地方女子」に注目が集まっていますね。「地方在住の女性の進学率やキャリアルートなどを向上させよう！」とする文脈でスポットライトが当てられることも多いのですが、こと教育に限れば、実は地方部で高等教育進学率が低いのは、女性ではなく男性なんです。地方在住の男女で高卒就職率を比べると、男性の高卒就職率は女性より5%程度高い。

また、内閣府男女共同参画局の調査によれば、20代以上の男女を対象とした「性別を理由にして進路に対する干渉を受けたか？」という質問に対して、男性のほうが性別を理由にして進路に対する干渉を受けたという回答割合が多い。

少なくとも、若い世代に関しては、男性のほうが性別を理由とした進路干渉を受けた割合が高いと出ており、女性のほうがむしろ自由な進路選択を行っていると。

女子枠を作っても理工系女子の総数は変わらない

そもそも女子枠の設置に至るのは、KPIの設定が性別の比率にあるからでしょう。名門理工系分野への進学を躊躇させる理由としては、「稼得圧力の差」「地方と首都の地理的格差」「貧困層と富裕層の金銭的格差」などさまざまな理由が考えられるはずなのに、全てを無視して「大学内の女性比率」にインセンティブを与えれば、「では、出願できる者を女性に限定します」とする大学が出てくるのは必然です。

「女子枠で女性が増えた」という報告も出てきていますが、競争性の高い大学で入学難易度の低い女子枠を設ければ女性比率が向上するのは当然です。政策的意義も欠如している施策といえます。「中堅大学レベルだった女性が、難関大に進学しやすくなる」程度の吸い上げ効果しか起きていません。

諸外国の研究を見ても「枠」を設けることが理工系女子の総数を向上させるのかは必ずしも明らかではありません。大学全入時代の現代では、女子枠で空けられた枠に適正〜相対的に能力が劣後する女性志願者が滑り込むので、社会全体としては理工系女子の総数は変わらず、特定の大学における女子比率だけがわずかに上昇するだけの結果に終わります。

ダイバーシティ目標で掲げられる「外国籍」「女性」などにばかり注目が集まりますが、「親の学歴・教育リテラシーの高さ」や「都市部と地方の差」「貧富の差」などに対する是正策は、それらに比べて非常に少ない現状も問題です。

男子受験生はあきらめの境地だが…

――ただ、女子学生としてはうれしい話ですよね。政府や大学機関が勝手に理系進学しやすいルートを設定してくれるわけですから。

國武：私も、制度を利用できる側の女子学生から進路相談された際には「有利になる話だから、使えるだけ使ったほうが得な制度だよ」と伝えています。そこで使われなくても、同学年の別の女子生徒が使うだけです。

ただ、女子受験生の場合も「男女平等の時代に、そんな制度があるの？」と若干びっくりした態度で聞かれる方が多い印象ですね。

男子受験生は「ハイハイ、そういう話ね」と悲しみを超えてあきらめの境地に達する方が多いですね。むしろ怒ったり悲しんだりするのは、その親御さんです。男子生徒のお母さんとの面談時に「推薦だと女子枠で優遇がある」と紹介すると、「なにそれ！」と憤慨されます。受験で初めて男性排除的な制度を見て、びっくりされているのでしょう。

楽に合格する手段にしかなっていない

一橋新聞が埼玉県内の女子高校生を対象に行った女子枠に関するアンケートには「女子枠の有無が志望校決定に影響したか」という設問がありましたが、「影響した」と答えた人の比率はなんと1.0%。

一方で「影響しなかった」と答えた人の比率は59.8%にものぼり、やはり「女子枠がある」というだけでは強力な志望理由にはなり得ず、元々その大学学部を志望している受験生が楽に合格する手段にしかなっていないことが示唆されます。

また、女子枠について「どちらかといえば利用したくない」「利用したくない」と答えた方の割合が28.8%と出ています。単純に女子枠のほうが入試負担は軽くなるケースが多く、得をする場合がほとんどなのに「使わない」と答える方が一定数存在することには感心しました。

