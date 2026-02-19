意外と知らない、「最小意識状態」とはどんな状態なのか…「植物状態」の人に意識があった事例

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

「最小意識状態」での意識を探す

完全に外界に対して反応がないようでも、毎日のように世話をしている人が見ると、実はごくわずかに意識が残っているのではないかと気付くことがあります。それが、「最小意識状態」です。けれども、そうした微妙な反応は、誰に対しても毎回確実に起きるわけでもないので、見過ごされがちでした。

しかし、意識の有無を正しく診断することは、今後の見通しを立てたり、治療方針や法的な判断をしたりするうえでとても重要です。ところが現実には、患者が、病院から介護施設に移されてしまうと、医療サービスがぐんと少なくなってしまいます。そのために、適切な診断が行われないままになってしまうこともあります。

1996年にイギリスで行われた調査では、「植物状態」と診断された患者の約4割が、実は意識が部分的に残っていた、という誤診であったことも明らかになりました。そこで20世紀末には、専門家の間で、「完全に意識がない植物状態」と「わずかに意識があるかもしれない状態」とを見分ける必要性が強く意識されるようになっていました。

さらに、「植物状態」を取り巻く状況が大きく変わったのは、神経科学者エイドリアン・オーウェンの2006年の研究をきっかけとしています（柴田裕之訳『生存する意識--植物状態の患者と対話する』みすず書房、2018）。

それは、23歳で交通事故のために「植物状態」となった女性キャロルさんの記録です。2年が経過して、「意識のない魂の抜け殻」として医療者たちから見放されそうになっていた彼女を、オーウェン博士は、MRIでの特殊な脳スキャン（機能的MRI）の被験者とすることにしました。これは、電磁石を使った特殊な検査で、生きている人間の脳の活動を見る方法です。脳の画像のいろいろな部分が光っているようにみえる写真や動画をテレビやネットで見たことがある方も多いと思います。

彼は、その脳スキャンの準備をして、キャロルさんに呼びかけて、「テニスをしているところを想像してください」「自宅の中を歩いているところを想像してください」と別々の指示を出しました。すると、違う呼びかけに対しては、異なる脳の部位が活動することが確認されました。しかも、その脳活動は、これまでの経験から研究者が予想していたとおりのものだったのです。これは、彼女が言われた指示を理解し、意識的に想像を行っていることを示していました。つまり、植物状態のキャロルさんには意識があり、周囲の人々の会話を聞いており、その内容を理解することができ、言われたとおりに行動できる（ただし脳の中だけで）ことを客観的に証明したことになります。

私の専門である神経科学で言うならば、テニスのプレーを想像するのは、ラケットを持った腕を振るイメージを思い浮かべる「運動想像課題」です。自宅の中を歩く想像は、部屋の配置や家具の様子を思い出す「場所記憶再生課題」と呼ばれます。どちらも神経科学の領域ではよく知られており、脳のどこが活動するかはよくわかっています。

この手法を使えば、「はい」の答えはテニスを、「いいえ」の答えは自宅を想像するよう、前もって説明しておくことで、身体が動かなくても患者と意思疎通することが可能になります。彼女自身はもちろん、彼女の家族や友人また医療者たちが、どれほどこの結果に力づけられたかは計りしれません。自由にならない身体の中に閉じ込められ、誰にも気付かれないことの恐怖と絶望はどれほどのものだったでしょうか。

ただし、こうした研究には限界もあります。もし、交通事故による頭部外傷の影響で、耳が聞こえにくくなっていたり、聞こえても言葉や長い文章が理解できにくくなったりしていれば、オーウェン博士らのやり方では失敗していたはずだからです。また、事故のために軽い認知症になって家の様子を忘れてしまっていたら、たとえ意識がはっきりしていても、言われたとおりの脳活動を生み出すことはできなかったでしょう。

とくに運動は苦手な私としては、もしキャロルさんの立場になったとき、「運動想像」するのではなくテニスの試合を見ている想像をしてしまったらと心配にもなります。

実際に、そんなこともあり得るようです。オーウェン博士の研究では、脳スキャンでは意識がないと思われたが、のちに意識が回復して大学に通えるまでになったファンさんのケースも紹介されています。その本人は、脳スキャン検査のときには「説明は聞こえていたけれど、何を求められているかよくわからなかった」とのちに語っています。

その後の研究では、植物状態とされた患者の5人に1人が、脳スキャンによって初めて意識の存在が確認されたといいます。まったく動けなくても、脳を調べればコミュニケーションのできる人たちがいることが明らかになってきたのです。

