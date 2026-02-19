½¬¶áÊ¿¤ÏÀï¤ï¤º¤ËÀí³Õ½ôÅç¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¿Ê¤àŽ¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¿¯Î¬Ž£¤ÎÀµÂÎ
Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥Çõ¡Ê³¤·ÙÁ¥¡Ë¤ÎÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¡¢Àí³Õ½ôÅç¡¦µûÄàÅç²¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤Ç³¤·ÙÁ¥¤Î¹Ò¹Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Æü¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î357Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ï352Æü¡¢2024Ç¯¤Ï355Æü¤ÈÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
357Æü¤Î¤¦¤ÁÎÎ³¤¿¯Æþ¤Ï30Æü¡Ê¤Î¤Ù92ÀÉ¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼ç¸¢¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¯ÉÜ¤¬¹³µÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¤ï¤º¤«2²ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
°ìÅÙÌÜ¤Ï¡¢3·î21¡Á24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ2012Ç¯¤Î¹ñÍ²½°Ê¹ßºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë92»þ´Ö8Ê¬¤ÎÏ¢Â³ÂÚºß¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3·î22Æü¤ÎÆüÃæ³°Áê²ñÃÌ»þ¡¢´ä²°µ£³°Áê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬²¦µ£³°Áê¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£
ÆóÅÙÌÜ¤Ï5·î3Æü¡¢³¤·ÙÁ¥¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÎÎ¶õ¤ò¿¯ÈÈ¤·¤¿¤È¤¤À¡£³°Ì³¾Ê¡¦¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬ºßµþÃæ¹ñÂç»È´Û¼¡ÀÊ¸ø»ÈÂåÍý¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ¸·½Å¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¶¯¤¯µá¤á¡×¤¿¡£
Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥Çõ¡Ê³¤·ÙÁ¥¡Ë¤ÎÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÆü¾ï¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÎÎ³¤¿¯Æþ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤âÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤í¤¯¤Ë¹³µÄ¤ò¤»¤º¡¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄê·¿¶ç¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤ß¤À¡£
¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤¬´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï¤ï¤º¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤¡¢Áê¼ê¤Ë¡È´·¤ì¡É¤È¡ÈÄü¤á¡É¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥óÀïÁè¡×¤À¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔËÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ï°¼ê¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö°ä´¸¡×¤È¡Ö¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¡×¤Î»È¤¤Ê¬¤±
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡Ê´±Ë¼Ä¹´±¤ä³°Ì³¾Ê¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï»ö°Æ¤Î¿¼¹ïÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¬»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÇ¤¸¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡§ÆüËÜ¤Î¼ç¸¢¿¯³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊµñÀä¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¾ì¹ç¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¡×¡§ÀÜÂ³¿å°è¤Ç¤Î¹Ò¹Ô¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢¹ÔÆ°¤¬¼ÁÅª¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤¹ºÝ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¼ªÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¡×¤À¤í¤¦¡£Àí³Õ¼þÊÕ¤Ë¸Â¤é¤º¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢³°¸ò¾å¤ÎÉÔ²÷´¶¤ä°Õ¤ËÀ÷¤Þ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£°Õ¿Þ¤Î²ò¼á¤ËÉý¤¬¤¢¤ê¡¢¸í²ò¤ä»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ë»ö°Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÎÎ³¤¿¯Æþ¤Ï¡Ö°ä´¸¡×¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÄê·¿¶ç¤¬Ã±ÂÎ¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¤Ê¤ó¤Î¸úÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀí³Õ¼þÊÕ¤Ç¤Î¹Ò¹Ô¤äÀÜ¶á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼¨°Ò¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤³¤Ç¹ÔÆ°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤òÂ¬¤ë¼Â¸³¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆËèÅÙÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ÎÈ¿±þ¤È¤·¤ÆÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¿å½à¤Þ¤Ç¤Ê¤éÆüËÜ¤Ï¶¯¹ÅÁ¼ÃÖ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤¬»ö¼Â¾å²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¤â¤Ï¤ä¿·Ê¹¤ÏÀÜÂ³¿å°è¿¯Æþ¤òÊó¤¸¤Ê¤¤
¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÇ§¼±¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏÎÎ³¤¿¯Æþ¤òÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÀí³Õ½ôÅç¤Î¼Â¸ú»ÙÇÛ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁèÅÀ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬¹¤¬¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤ÏÍ»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤Î´ØÍ¿¤ò¼å¤á¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÎÎ³¤¿¯Æþ¤¬µ¯¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤ÇÞÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀí³Õ¼þÊÕ¤Ç¤ÎÎÎ³¤¿¯Æþ¡¦ÀÜ¶á¤Ï¤â¤Ï¤äÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£Âç¼ê»æ¤ÎÃæ¤ÇÀí³ÕÌäÂê¤ËºÇ¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë»º·Ð¿·Ê¹¤Ç¤¹¤é¡¢ÀÜÂ³¿å°è¿¯Æþ¤¬Ï¢ÆüµÏ¿¹¹¿·¡Ê1·î31Æü¸½ºß78Æü¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿ôÆü´Ö³Ö¤Ç¤·¤«ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÑÀª¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¡¢¤½¤ì¤¬¼¨¤¹´íµ¡°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÎÎ³¤¤Ø¤Î¿¯Æþ¤äÀÜ¶á¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤Ï¼¡Âè¤Ë¤½¤ì¤ò¡ÖÆü¾ï¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
·Á³¼²½¤·¤¿Äê·¿¶ç¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÞ»ß¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¹ñÆâ¼Ò²ñ¤Ë¤â´·¤ì¤òÃßÀÑ¤µ¤»¡¢¼ç¸¢¿¯³²¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤òÆß²½¤µ¤»¤ë¡£¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤òÉî¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£²áµî¤Ë¤ÏÄê·¿¶ç¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¡¢²áµî¤Ë¤ÏÄê·¿¶ç¤Î¹³µÄ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
2013Ç¯1·î30Æü¤Ëµ¯¤¤¿Ãæ¹ñ³¤·³´ÏÄú¤Ë¤è¤ë³¤¼«´ÏÄú¤Ø¤Î²Ð´ï´ÉÀ©¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¾®Ìî»û¸ÞÅµËÉ±ÒÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬2·î5Æü¤ËÎ×»þ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢»ö°Æ¤ÎÈ¯À¸¤È¾ÜºÙ¤ò¸øÉ½¡£²ñ¸«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾õ¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¦¤ë¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¼«À©¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¡£
2·î7Æü¤Ë¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó»ÔÆâ¤ÇÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤¬³°Ì³¡¦ËÉ±ÒÃ´Åö¤Î¿³µÄ´±µé¶¨µÄ¤ò³«¤¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤Î·üÇ°¤ò¶¦Í¤·¡¢¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¤½¤Î5Ç¯¸å¡¢2018Ç¯12·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï´Ú¹ñ³¤·³´ÏÄú¤Ë¤è¤ë³¤¼«¾¥²üµ¡¤Ø¤Î²Ð´ï´ÉÀ©¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤³¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¾Úµò¤È¤·¤ÆÅö»þ¤Î±ÇÁü¤ä²»À¼¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¡£
ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢»öÂÖ¤Î¸¡¾Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ´Ú¹ñÂ¦¤ËÂÐ¤·¡ÖÁê¸ß¼çµÁ¤Ë´ð¤Å¤¯µÒ´ÑÅª¤«¤ÄÃæÎ©Åª¤Ê»ö¼ÂÇ§Äê¤Ë±þ¤¸¤ë»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜ·ï»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤ò´Ú¹ñÂ¦¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤äº¤Æñ¡×¤ÈÈóÆñ¤Î¿§¤¬Ç»¤¤ºÇ½ª¸«²ò¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î°ì·ï°Ê¹ß¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤ÏÃæÃÇ¤µ¤ì¡¢Éü³è¤Ë¤Ï2024Ç¯¤ÎÆü´ÚËÉ±ÒÁê²ñÃÌ¤Þ¤Ç»þ¤òÍ×¤·¤¿¡£
¢£ÊÆ±Ñ¹ë¤Ë»öÂÖ¤ò¶¦Í¤·¤ÆÏ¢·È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ãæ¹ñ³¤·³ÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¶õ¼«ÀïÆ®µ¡¤Ø¤Î²Ð´ï´ÉÀ©¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö·ï¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎºÝ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï»ö·ïÍâÆü¤Î¸áÁ°2»þ²á¤®¤ËËÉ±Ò¾Ê¤ÇÎ×»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£»ö¼Â¤ò¿×Â®¤Ë¸øÉ½¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¡×¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï»ö·ïÄ¾¸å¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Þ¡¼¥ë¥º¹ñËÉÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢12Æü¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤ÈÅÅÏÃ¶¨µÄ¡¢17Æü¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ò¡¼¥ê¡¼¹ñËÉÁê¤È¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤ÆüËÜ¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ï°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤ë¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²Ð´ï´ÉÀ©¥ì¡¼¥À¡¼¤Î¾È¼Í¤Ï¹¶·â½àÈ÷¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡Ö°ä´¸¡×¤Î¤ß¤Ç¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤¬¹¶·â½àÈ÷¹Ô°Ù¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜÂ¦¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÃæ½ý¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤ÏÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¸Ç¤Ç·ëÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£ÆüËÜ¤ÎÈ¿±þ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤¬¡ÖÀþ°ú¤¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹ÊýË¡
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ä´¸¡×¤ò»È¤ï¤º¤ËÀí³Õ¼þÊÕ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ³¤·ÙÁ¥¤Î¹ÔÆ°¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£É®¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¿¯ÆþÆü»þ¡¢Á¥Ì¾¡¢¹ÒÀ×¡¢ÀÜÂ³¿å°è¡¦ÎÎ³¤¤Ø¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÅº¤¨¤Æ¸øÉ½¤¹¤ë¡£
¡¦¹ñºÝË¡¾å¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÌÀ¼¨¤¹¤ë¡£
Îã¡§¡Ö¡û·î¡ûÆü¡¢³¤·Ù¡û¡û¹æ¤ÏÀí³ÕÎÎ³¤¤Ë¡û»þ´Ö¿¯Æþ¡£¹ñºÝË¡¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¨»þÅ±Âà¤òµá¤á¤ë¡×
¡Ê2¡ËÃÊ³¬ÅªÂÐ±þ¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë
¡¦¿¯Æþ¤ÎÉÑÅÙ¤äÏ¢Â³Æü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢³°¸òÅª·Ù¹ð¡¦´Æ»ë¡¦ÊªÍýÅª·Ù¹ð¡Ê¿ÊÏ©Ë¸³²¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þÃÊ³¬¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¡£
¡¦¡Ö¤³¤³¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐÉ¬¤ºÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´·¤ì¤ä·Ú»ë¤òËÉ¤°¡£
¡Ê3¡Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÈ¯¿®
¡¦ÊÆ¹ñ¡¢ASEAN¡¢¹ñÏ¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë¡£
¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÅªÀµÅöÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò½Å»ë¡£
¡Ê4¡ËÇ§ÃÎÀï¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹³µÄ
¡¦Ãæ¹ñ¤¬¾ïÂÖ²½¡¦Æü¾ï²½Àï½Ñ¤Ç¿´ÍýÅª°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÃæ¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÏÀÍýÅª¤Ë¹³µÄÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¦²á¾ê¤Ê¶¯¹ÅÉ½¸½¤ä´¶¾ðÅªÉ½¸½¤ÏÈò¤±¡¢»ö¼Â¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤¬°®¤ë¹ÔÆ°´ð½à¤òÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë·Á¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤À¡£
¢£¼ç¸¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î°Õ»×·èÄê¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÎÎ³¤¿¯Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄê·¿¶ç¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤íÆüËÜÀ¯ÉÜÆâ¤Ç¤â¡È´·¤ì¡É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢·³»ö¾×ÆÍ¤È¤¤¤¦¹â¥³¥¹¥È¤Ê¼êÃÊ¤òÈò¤±¡¢³¤·ÙÁ¥¡¢Ë¡Î§¡¢¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´ûÀ®»ö¼Â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÏÄê·¿¶ç¤ò·«¤êÊÖ¤·Â³¤±¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃæ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤òÁË»ß¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³°¸ò¤ÎÇÔËÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ç¸¢¤ÏÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¡£¹Ô»È¤µ¤ì¡¢°Õ»×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤µ¤»¤Æ½é¤á¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£²¿¤¬¼ç¸¢¿¯³²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬µöÍÆÉÔÇ½¤Ê¤Î¤«¡¢¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Àí³Õ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¡ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¹ñ¤¬¼ç¸¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ°Õ»×·èÄê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»î¤¹»î¶âÀÐ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¸µ¹Ò¶õ¼«±Ò´±¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È µÜÅÄ ÆØ»Ê¡Ë