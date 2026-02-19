【『音と言葉のデジタリティ』刊行記念エッセイ】30年続けてきた「音楽批評」の集大成！　レコードと映画の誕生が私たちの「感覚」を変えた

音楽と批評の活動で活躍を続けてきた大谷能生さんの新著『音と言葉のデジタリティ』が刊行されました。『歌というフィクション』『〈ツイッター〉にとって美とはなにか』に連なる言語活動三部作の一冊にして、著者にとっての30年にわたる「音楽批評」の一区切りとも位置づけられる本作。その読みどころを綴ったエッセイ「本の名刺」を、「群像」2026年3月号よりお届けします！

「デジタル上」で混線する感覚

もしかして、まだ残ってるかもしれないな、と思って、紙資料をスクラップしたファイルの一番古い時期のものを引っ張り出してみたんだけれど、もう20年以上前、1998年くらいから2002年のあいだに使っていた、これまでに唯一作った『エスプレッソ／編集・執筆』という肩書きの名刺は見つけられなかった。

大学留年中に友人たちとはじめた音楽批評の、最初はコンビニでコピーしてホチキスで綴じて300部、くらいな感じでやってたミニコミが3年目に入ったあたりでなんか調子にのっちゃったのか、同人みんなで雑誌名の入った名刺を作ったワケですよ。その頃のニッポンの音楽産業は超好調期で、メジャーもマイナーもレコード会社はわりかしいろんな取材に機嫌よくウェルカムしていて、で、ミニコミのくせにそれ持ってもっともらしい顔して名刺交換してインタビューしたりするっていう、いま思えば苦笑するしかない一季節がワタシにもありました。

でも、その頃に考えていた「複製技術を前提にした音楽とその制作に対する批評を確立する」っていう主題はずっと継続していて、今回の著作『音と言葉のデジタリティ』でようやっと一区切りというか、自分なりに書くべきだと思っていたことはこれで終わりにしてもいい段階にまで辿り着けたように思っている。

『音と言葉のデジタリティ』の前半部分における「おもな登場人物」のひとりは、トーマス・アルバ・エジソンである。細川周平氏が『レコードの美学』においてすでに指摘していたことだが、「蓄音機」の発明にはエジソンが（少年期に受けた耳へのダメージによって）「難聴」であったこと、および、彼が当時の最新メディアである「電信」というコミュニケーション・ツールの技師であったことが大きく寄与しているのではないか。

エジソンは電線を伝って遠くから届けられる、トンとツーという「デジタル」に変換された情報を扱う技術者であった。そのための装置を自身でアップデイトするシステム・エンジニアであった。彼は紙テープにタップされる微かな音から言葉を拾い出し、またその言葉を指先の震えによってふたたび二進法に変換して送信するという、聴くことと触れること、声とデータ、耳と指先とがクロスする混線的な感覚の中で自身の「発明」という仕事をスタートさせたのであった。

「聴くもの」ではなく「触れるもの」「刻み付けられたもの」としての「音」という発想は、「電信」という19世紀のニューメディア環境によって用意され、そして「難聴」というエジソンの特質はこの混線を「当然」のものとみなす方向性を彼に与え、震える物質としての音＝声を直接的に扱う機器の制作に彼を向かわせた……という見立てを、この本では「レコードの誕生」を巡る物語のひとつとして用意してみたわけだが、さて、しかし、ここからもうひと段階、そんな「レコード」が無事ぼくたちの文化の中で安定的に回転をしはじめるためには、エジソンの段階では備わっていた「録音」という機能を「蓄音機」から一旦取り外す必要があった--というのが、本書における独自の着眼点ではないかと思っている。

20世紀に入って世界的に普及することになる円盤型のレコードとその再生装置には、ベルリナーが開発した円盤型の段階から「録音」のための装置は付いていない。エジソンが第一に想定していた「個人の声の記録」という役割は遠ざけられ、「レコード」はもっぱら「音楽」を聴くものとして発展してゆくことになる。このことの意味をどのように考えるか--という話を、本の前半部分では「譜面としての音楽」との絡み合いを中心に、後半では「無声映画」が切り開いた世界との緊張関係を背景にして、そして全編を通してテーマになっているのは、「読んだ」ものを「聞いた」ものとして認識する姿勢に含まれている「感覚の混線」が巻き起こす事態（が20世紀にどのように変化したか）について、である。

「言語活動三部作」の集大成

ご興味持たれました方は直接『音と言葉のデジタリティ』本文に当たられますことをお願い致したく存じますが（名刺！）、このテーマは2023年に上梓した2冊の著書『歌というフィクション』『〈ツイッター〉にとって美とはなにか』とも共通したもので、著者としてはそれぞれ「歌」「SNS」「レコードと映画」を舞台にした「言語活動三部作」としてこの3冊を読んでいただければ嬉しいなあ、と思っている。

「シリーズもの」ってことでそれぞれの本の登場人物もちょいちょい重なっているし、章立ての構成とかも意識して調整しているんですが、そのあたり前2作では（ホント少数を例外として）まったくスルーというか目に入ってないというか、あああ「全体の構成の工夫」なんてそんな悠長な遊びはいまはみんな興味ないのね……といささかガッカリした覚えがあります。本人からのバラしはヤボなんでやりませんが、今回の本もちょいと簡単な仕掛けはしてあるので、そういうのが好きな人はお楽しみに！

それはともかく、1996年あたりからやってきた仕事が2025年にまとまって26年に上梓される、という流れは、「日本のポピュラー音楽30年で一区切り」説を唱えている著者としては個人的に感慨深い。ぼくはここ数年、日本の音楽文化は戦前戦後で分割することは不可能であり、まず「1905〜1935」の時代があり、その後は「'35〜'65」「'65〜'95」「'95〜'25」がひとまとまり（1年分は糊代！）だとずっと発言し続けて来ているのだが、この話がようやっとマトモに聞いてもらえそうな風向きになって来ているようで大変に悦ばしい。つまり、「音楽」に限って言えばではあるが、今年から確実にモードは変わる。それは単に流行りの変化ではなく構造的な変化であり、歴史が先に進むのである。このタイミングで90年代からスタートさせた自身の「音楽批評」を終わらせることが出来て、とても満足している。

あとはみなさんに読んでもらうばかりなのですが、「文学」とも関係のある話ももしかして書いてあるかもしれないので、小説とか詩に自身の本分をおかれている方も、『歌というフィクション』『〈ツイッター〉にとって美とはなにか』ともども、「言語活動三部作」をよろしくお願い致します。

