【「運び屋」はSNS】アメリカとブラジルの議会襲撃、ナチス再興のクーデター…世界で「Qアノン」流の陰謀論が広がる恐ろしい仕組み

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、SNSと情報工作──民主主義の新たな脅威について詳しくみていく。

SNSと情報工作──民主主義の新たな脅威

ブラジルの首都ブラジリア。広大な南米の高原に近代的な建物が整然と並ぶ。世界でも珍しい「計画首都」。1957年、未開の荒れ野を切り開いて建設が始まり、3年半ほどで完成。60年にリオデジャネイロから遷都した。

壮大な人工の都を設計したのは、ブラジル建築界の重鎮ルシオ・コスタ。上空から俯瞰すると、飛行機の形に見えるという。87年、街全体が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産に登録された。

中心部には「三権広場」がある。国会議事堂（立法）、大統領府（行政）、最高裁判所（司法）が並び立つ民主主義の心臓部だ。それぞれの建物が向かい合い、三権の均衡と協力を象徴している。

民主主義の心臓部を攻撃

2023年1月8日、この場所で世界を震撼させる事件が起きた。8kmにわたって街中を練り歩き、4000人規模に膨れ上がった暴徒が広場になだれ込み、「三権」の中枢を次々と襲撃したのだ。

「議会を停止せよ！」と叫ぶ襲撃者たち。警官の制止を振り切り、ガラスのドアをたたき壊す。前大統領ジャイル・メシアス・ボルソナロの支持者らによる民主主義へのあからさまな攻撃だった。

実はこの2年前、同じような事件がアメリカの首都ワシントンでも起きていた。時の大統領ドナルド・トランプの支持者が連邦議会議事堂に乱入したのだ。ブラジルの議会襲撃は、まさにワシントンの再現だった。

事件の動機も酷似していた。アメリカの議会襲撃は、20年11月の大統領選をきっかけに引き起こされた。トランプが民主党候補のジョー・バイデンに敗れ、再選を阻まれたことを認めない支持者らが、選挙結果の確定手続きを阻止しようと企てた。

ブラジルでも同じだった。22年10月の大統領選決選投票で、左派、労働者党のルイス・イナシオ・ルラ・ダシルバに僅差で敗れた右派、自由党のボルソナロの支持者が、「選挙に不正があった」として決行した。

いずれの事件も、実行犯たちが事件前から、SNSで連絡を取り合っていたことが分かっている。二つの事件はなぜ起きたのか。デジタル空間の過激思想に詳しい著名なラビ（ユダヤ教の指導者）、エーブラハム・クーパーに聞いてみた。

クーパーは1950年、ニューヨーク生まれ。祖父の代に東欧地域から渡米してきた。反ユダヤ主義を監視する国際人権団体「サイモン・ウィーゼンタール・センター」（本部・米ロサンゼルス）の副所長を務めている。

サイモン・ウィーゼンタール・センターでは長年、デジタル空間の過激思想を監視してきた。インタビューした2023年1月当時は、アメリカ政府の諮問機関「国際宗教自由委員会」の副委員長も兼ねていた。

世界中を駆け回り、各国要人や活動家らと意見交換を続けるクーパー。二つの事件の背景について、何か手がかりが得られるかもしれない。期待しながら問うと、耳慣れない言葉が返ってきた。

他家受粉

「23年1月8日にブラジルで起こったことは、一種の『cross-pollination（クロス・ポリネーション）』だ」

クロス・ポリネーション──。初めて聞く言葉だった。もともとは生物学の用語だという。普通の人になじみ深い言葉とは言えないだろう。戸惑っていると、クーパーはかんで含めるように説明を始めた。

植物は通常、自身の個体に受粉する。クロス・ポリネーションというのは、ある植物の花粉が虫や風などによって運ばれ、別の個体の花に付着して受精することを指す。日本語では「他家受粉」と呼ばれる。

つまり、アメリカの首都ワシントンで2年前に放出された右派ポピュリズムの粒子が飛散し、遠く南米の地へと運ばれ、ブラジリアの三権広場に着床したのがブラジル議会襲撃事件だったというのだ。

右派ポピュリズムの粒子を運んだのは虫や風ではない。「運び屋」はSNSである。ソーシャルメディアは自然界に存在しない。人間が創り出した情報ツールが虫や風と同じ働きをしているという見解に興味を引かれた。

「二つの事件に何らかのつながりがあったのか。実行した者たちが共謀し、事前に示し合わせて連邦議会に押し入ったのか。具体的な情報はなく、本当のところは分からない。だが、重大な事件は今やSNSを通じ、一部の閉鎖国家を除くあらゆる場所に伝播する。ローカルな出来事は全てグローバルに展開していく」

伝播した情報は、同じ考えを持つ者たちとの情報空間で共有され、こだましながら増幅し、やがて共振・同期していく。「エコーチェンバー（反響室）」と呼ばれるソーシャルメディアの共鳴現象だ。

こうしたプロセスが繰り返されることで、異なる意見や価値観は排除され、あたかも自分に似た意見が「多数意見」であるかのように錯覚してしまう。極右のポピュリズムもこうして「他家受粉」されていく。

人工知能（AI）がこれを後押しする。一人一人の嗜好を解析し、それぞれの心に響く情報をオンラインで送ってくる。意に沿わない見解は事前に濾過されるから、より純化された共鳴現象を引き起こす。

クーパーは「これこそ、ソーシャルメディアの重大な問題だ」と強調した。白人至上主義やネオナチなどの過激思想が仲間内のSNS空間に入り込むと、「互いにこだまし、増幅しながら、次第に同期していく」と言う。

こうしたメカニズムが悪用される恐れもある。「Gゼロ」で知られる米国際政治学者イアン・ブレマーが社長を務める地政学リスク分析会社「ユーラシア・グループ」はブラジル議会襲撃事件の直前、こう警告していた。

「大衆を扇動する政治家やポピュリストは政治的利益を得るため、民主主義や市民社会を犠牲にし、AIを武器に活動するだろう」(注1)

Qアノンと「闇の政府」

二つの議会襲撃事件をたどると、「Qアノン」の影が見え隠れする。第1次トランプ政権期（2017〜21年）に話題を呼んだ陰謀論勢力である。17年、謎の人物「Q」がインターネットの匿名掲示板に投稿し、SNSを通じて広がった。

その核心は世直しにある。「民主主義国家アメリカは、黒幕ネットワーク『ディープステート（闇の政府）』に操られている。そうした勢力を駆逐し、新たな体制に刷新しなければならない」というのである。

ディープステートとは「国家の中の国家」を指す。Qアノンは、「トランプこそ『ディープステート』と闘う救世主」という物語を紡ぎ出し、信奉者を拡大した。「闇の政府」を支えるエスタブリッシュメント（体制エリート）打倒の試みだ。

「救世主」の前に立ちはだかる者は「敵」と見なされる。リベラルな高級官僚、トランプを捜査する司法官僚や連邦捜査局（FBI）、トランプとロシアの結託を疑う情報機関、トランプに批判的な大手メディア、民主党の政治エリートらである。

分断が深まり、党派対立が先鋭化する中、Qアノンの主張はウイルスのように伝染した。本家アメリカだけでなく、ヨーロッパにも広がり、ドイツの連邦議会襲撃未遂に関与した極右メンバーらに影響を与えた。

ドイツの事件は、ブラジル議会襲撃1ヵ月前の22年12月に発覚した。政府転覆を企て、連邦議会を襲撃しようとしたとして、貴族の末裔ハインリヒ13世ロイス公や右翼政党「ドイツのための選択肢（AfD）」の元連邦議員ら25人が逮捕されている。

第2次大戦後の「自由と民主主義に基づくドイツ」の象徴である連邦議会を停止し、首相を処刑し、「独裁と全体主義に基づくドイツ」を復古する──。ナチスの「第三帝国」再興を思わせるクーデター計画だった。

日本でもQアノンの「日本支部」を自称する団体が現れた。この団体の幹部は「反ワクチン」思想にのめり込み、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場に押し入って逮捕・起訴されている。

アメリカとブラジルの議会襲撃事件は、既存の体制を打倒し、国体を刷新し、「救済」をもたらそうとする世直しだった。自由より統制、民主主義より権威主義を志向する者たちの「レコンキスタ（失地回復）」だったのだ。

さらに〈過激派や陰謀論者はどのような社会から生まれるのか？…ワクチン被害への「やり場のない怒り」が、アジア系ヘイトへと転嫁される「連鎖の正体」〉では、コロナ禍で加速したSNS依存が、いかにして人々を陰謀論やヘイトの闇に引き寄せてしまうのか、という点などについて詳しくみていく。

