恋人より母親といたい…親をリソースとして利用する「Z世代」親子LINEの会話の一部始終を大公開！

生まれた時からスマホを自在に操り、デジタルネイティブを超えた「ソーシャルネイティブ」として生きる19歳〜22歳の「コアZ世代」。彼らは実は、上の世代に比べて極めて高い幸福感を感じているという調査結果があります。

こうした40〜50代にとって驚愕ともいえる世代間ギャップを、豊富なデータに基づき分析したのが、光文社新書『Z家族 データが示す「若者と親」の近すぎる関係』（博報堂生活総合研究所著）です。

同書によれば、Z世代の満足度の背景には、人生の並走者あるいは助言者（＝メンター）として機能する親の存在があるといいます。

本記事では「Z家族」の実例として、「メンターママ」を実践する高木香織氏と、その娘で「コアZ世代」のユウ氏を迎え、博報堂生活総合研究所の酒井崇匡氏・加藤あおい氏と共に、日本社会を根底から変えつつある「家族のOS」のアップデートに迫ります。

「Z世代」の顕著な特徴

――親子関係を紐解く前に、まずは「コアZ世代」の実像を深掘りしたいと思います。加藤さんはZ世代の少し上の世代ですが、調査結果を見てどのようなギャップを感じましたか？

加藤あおい（博報堂生活総合研究所若者研究チーム研究員）：私たちの世代はSNSで常に他者と比較することに晒され、どこか「生きづらさ」を感じてきました。対して今のコアZ世代は、完璧でないありのままの自分を受け入れ、等身大で生きようとする意識が非常に強い。そこに大きな違いを感じます。

高木ユウ（芸術系大学の演劇学科在学中）：私たちは中高生の多感な時期からSNSが当たり前にありました。小さなトラブルも一通り経験し、学校でも「SNSの弊害と適切な距離感」について教育を受けてきました。

SNSの世界はあくまで理想的な空間で、現実には「自分の限界」を理解したうえで、憧れは憧れのまま、自分は自分として等身大でいようとする「悟り」の表れだと思います。

酒井崇匡（博報堂生活総合研究所若者研究チーム主席研究員）：ファッション誌の表紙を分析しても、かつては「異性にモテる」ための特集が主流でしたが、今は「自分モテ」「自分史上最高」といったフレーズが並びます。

ユウ：そうですね。ファッションもメイクも、誰かのためではなく「自分の生活の質をいかに上げるか」にフォーカスしています。就職活動でも、いかにストレスフリーに、自分を好きでいられる環境で働けるかを皆とても大切に考えています。

子どもの「好き」への細やかな理解

――「自分らしさ」を追求するうえで、親子関係はどのように影響しているのでしょうか。

ユウ：今の入試や就活では「個性」を求められますが、悩む友人も多いです。私は母の勧めで小学生から日本舞踊を続けてきたことが、結果として大きな「個性」になりました。

高木香織（編集者・ユウの母親）：ユウはベビーカーの頃から、お芝居に食い入るように見入る子でした。私は仕事をしていましたので、学童が終わる小学4年生からは、居場所作りも兼ねて日本舞踊を勧めました。彼女が舞台に立つたび、私は舞台裏を記録して「本」にまとめてきたんです。

加藤：かなり情熱的な「メンターママ」ですね。ユウさん、正直どう感じていましたか？

ユウ：もう、複雑すぎる（笑）。母の応援は全力、というか「応援過多」な面もあり、導かれた感覚が強いです。でも、もともと演劇が好きだった私にとって、あの時あそこまで環境を整えてもらったことは、今ではかけがえのない血肉であり、感謝しています。

酒井：香織さんが多忙な仕事と育児を両立させながら、娘さんを理解し続けられた秘訣は何ですか？

香織：無理に根掘り葉掘り聞かないこと。でも「自分から話したくなる仕掛け」は作りました。玄関を入ってすぐの仕事部屋で、机をあえて廊下側に向けて設置したんです。娘が帰宅すると、必ずパソコンを打つ私と目が合う。「お帰り」と言えば、吸い寄せられるように隣の椅子に座り、「今日学校でね……」と話し始めます。

酒井：仕事部屋が「関所」になっているわけですね（笑）。

ユウ：「バイト先の上司に怒られた」「大学のカンパニーでこんなプロジェクトが進んでいて、どう思う？」など、なんでも話してしまいます。

母は手を止めずに「ふんふん」と聞いているのですが、その「聞いてるか聞いてないか分からない」くらいの温度感が、自分の考えを整理するのにちょうどいい塩梅なんです。

親を「リソース」として活用

加藤：最近は反抗期が減っていると言われますが、それは幼少期から本人の意思を尊重する「自己肯定感を育む子育て」が浸透した結果でもあります。「親は自分の話をよく聞いてくれる」と感じる子の割合は、この20年で大きく上昇しています。

私自身も子どものころ、よく親に話をしていましたが、助けてくれるから仲良くしていたという面もあったように思います。ユウさんはどうですか？

ユウ：ある意味、親を「利用」している面もあると思います。中学受験の頃は「迷惑メンター」と感じる時期もありましたが、大学生になった今、あの時の環境投資が今の自分を支えていると確信できています。

酒井：こうした「Z家族」の密接な関係は、今後の企業活動にも大きなインパクトを与えます。マーケティングの面では、若者層を取り込むために「親」という経路を無視できません。採用においても、職場やキャリアの悩みを真っ先に親に相談する彼らの特性を理解する必要があります。

そして何より、今の若者は「上の世代の振る舞い」を驚くほど冷静に見ています。大人がいかに楽しみ、いかに働いているか。その背中こそが、彼らの未来を形作っていくのだと思います。

【こちらも読む】『「怒っている」のではなく「諦めている」…Z世代が上の世代に抱いている「意外な価値観」』

【こちらも読む】「怒っている」のではなく「諦めている」…Z世代が上の世代に抱いている「意外な価値観」