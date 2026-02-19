ÃÏµå´Ä¶¤Î´íµ¡¤Ç¹¤¬¤ë»ÊË¡¤Ç¤ÎÆ®¤¤¡¡Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ÖÊÉ¡×¤È¤Ï¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁÊ¤¨¤ë°ÕµÁ
¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤Ç¡¢µ¤¸õ´íµ¡¤Î¸¶°ø¤òºî¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÇÓ½Ð´ë¶È¤òÁÊ¤¨¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ð¤¬½¸¤Þ¤ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿=2025Ç¯11·î19Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¡¢¹á¼è·¼²ð»£±Æ
ÃÏµå´Ä¶¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢»ÊË¡¤Î¾ì¤ÇÆ®¤¦Ä¬Î®¤¬À¤³¦¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Î¤·¤ï´ó¤»¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Î¹ñ¡¹¤ä¡¢¼¡À¤Âå¤ËµÚ¤ÖÉÔ¸øÊ¿¤ò¤¿¤À¤¹¡Öµ¤¸õÀµµÁ¡×¤ÎÁÊ¾Ù¤ä¡¢Àî¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤äÆ°Êª¤Ê¤É¤ò¡Ö¸¶¹ð¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤ë¼«Á³¤Î¸¢ÍøÁÊ¾Ù¤¬¡¢Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤äÂç´ë¶È¤Ê¤É¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤¬¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤È°ÕµÁ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»º¶È³×Ì¿°Ê¹ß¡¢¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤ëÃÏµå´Ä¶¤ÎÇË²õ¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤à¡£¥É¥¤¥Ä¤Î²½³Ø¼Ô¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¸Î¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥¯¥ë¥Ã¥Ä¥§¥ó»á¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏµå´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿»þÂå¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤ò¡Ö¿Í¿·À¤¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
ÃÏµå¤¬²óÉü²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤Î¸Â³¦¤ò¼¨¤¹¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤äµ¤¸õÊÑÆ°¡¢²½³ØÊª¼Á¤Ë¤è¤ë±øÀ÷¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¸µºÛÈ½´±¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¶ÛµÞÀ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÈ½»ö¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤À¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¹ñºÝµ¡´Ø¤ä¹ñ¡¢´ë¶È¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¡¢Ë¡Î§¤ÎÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤ëÆ°¤¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¢£À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î¼ç¤Êµ¤¸õÁÊ¾Ù
2013Ç¯¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¡NGO¡Ö¥¢¡¼¥¸¥§¥ó¥À¡×¤È»ÔÌ±¤¬¹ñ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡Ëºï¸ºÌÜÉ¸°ú¤¾å¤²µá¤áÄóÁÊ¡£¡Ö¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç°ãË¡¡×¤ÈºÇ¹âºÛ¤¬°ú¤¾å¤²Ì¿¤¸¤ë¡Ê2019Ç¯¡Ë
2015Ç¯ ¥É¥¤¥Ä¡¡ÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤Î»³³Ù¥¬¥¤¥É¤¬¥¢¥ó¥Ç¥¹¤ÎÉ¹²Ï¤¬ÍÏ¤±¤¿ÀÕÇ¤¤òÌä¤¤¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÄóÁÊ¡£¹âºÛ¤ÏÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤ÏË¡Åª¤Ë²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¡Ê2025Ç¯¡Ë
2019Ç¯¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¡»ÔÌ±¤é¤¬ÀÐÌýÂç¼ê¥·¥§¥ë¤ËGHGºï¸º¤òµá¤á¤ë¡£°ì¿³¤ÇÇÓ½Ðºï¸º¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¡£¹µÁÊ¿³¤Ï¡¢¥·¥§¥ë¤¬¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ´þµÑ¡Ê2024Ç¯¡Ë
2020Ç¯¡¡¥¹¥¤¥¹¡¡¹âÎð½÷À¤ÎÃÄÂÎ¤¬¡¢Ç®ÇÈ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈGHGºï¸ºÌÜÉ¸°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢²¤½£¿Í¸¢ºÛÈ½½ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÄóÁÊ¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë°±Æ¶Á¤«¤éÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¸¢Íø¡×¤òÇ§¤á¤ë¡Ê2024Ç¯¡Ë
2020Ç¯¡¡´Ú¹ñ¡¡¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¹ñ¤ÎGHGºï¸ºÌÜÉ¸¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç°ã·û¤ÈÁÊ¤¨¡£·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï31Ç¯°Ê¹ß¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï°ã·û¤È¤·¡¢ºöÄê¤òÌ¿¤¸¤ë¡Ê2024Ç¯¡Ë
2020Ç¯¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥â¥ó¥¿¥Ê½£¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢GHG¤Î´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á¤òÉÔÍ×¤È¤·¤¿½£Ë¡²þÀµ¤ò½£·ûË¡°ãÈ¿¤ÈÄóÁÊ¡£°ì¿³¤Ï¡ÖÀ¶¾ô¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¢Íø¡×¤Ï´ðËÜÅª¿Í¸¢¤ÈÇ§¤á¡¢½£ºÇ¹âºÛ¤â»Ù»ý¡Ê2024Ç¯¡Ë
2024Ç¯¡¡ÆüËÜ¡¡¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¡£ÅÅÎÏ10¼Ò¤ËCO₂¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤òµá¤á¤ë
2025Ç¯¡¡À¤³¦¡¡¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¤¬¡¢¹ñ²È¤Ë¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ò¤È¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î´«¹ðÅª°Õ¸«¸øÉ½
2025Ç¯¡¡ÆüËÜ¡¡»ÔÌ±¤é¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤Ë¹ñ¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ÏÉÔ½½Ê¬¤ÈÁÊ¤¨
µþÅÔÂç¤Î°ì¸¶²í»ÒÆÃÄê½õ¶µ¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ï¡¢»þ´ÖÅª¡¢ÃÏÍýÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø³²ÁÊ¾Ù¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Èï³²¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬µ¯¤¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯À¸¤¸¡¢¶¹¤¤ÃÏ°è¤Ë¸Â¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢°ø²Ì´Ø·¸¤òÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤ËÇ§Äê¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤ËÂ³¤¯¡£¡Ö°±Æ¶Á¤ÏÁ´¿ÍÎà¤ËµÚ¤Ó¡¢ÀøºßÅª¤Ê¸¶¹ð¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¤¤ë¡×
¤³¤Î¤³¤È¤¬À¤³¦¤Îµ¤¸õÁÊ¾Ù¤ÇÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡¸¶¹ð¤À¤±¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÇÓ½Ð¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Èï¹ð¤È¤Ê¤ë´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÇÓ½Ð¤Ï¡ÖÂç³¤¤Î°ìÅ©¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤£µ¤¸õÊÑÆ°¤ÏÀ¯¼£¤ÎÌäÂê¤À¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿È¿ÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢ÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î²¼¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤òÊâ¤¯¿Í¤¿¤Á¡á2025Ç¯8·î3Æü¡¢ÃÝ²ÖÅ°Ï¯»£±Æ
¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡¤äÀ¯ºö¤Î°ãË¡À¤òÄ¾ÀÜÁè¤¨¤ë·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬¤Ê¤¤¡£ÎÉ¹¥¤Ê´Ä¶¤ÇÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö´Ä¶¸¢¡×¤¬¡¢·ûË¡¤Ê¤É¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿Í¤Î·ò¹¯¤äÀ¸³è´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçµ¤¤ä¿å¡¢ÅÚ¾í¤Ê¤É¤Î±øÀ÷¤Ë¤è¤ë¸ø³²¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ï2022Ç¯¡¢¡ÖÀ¶¾ô¤Ç·ò¹¯Åª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¢Íø¡Ê´Ä¶¸¢¡Ë¡×¤ò¿Í¸¢¤ÈÇ§¤á¤ë·èµÄ¤òºÎÂò¡£ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤ÏºòÇ¯¡¢´Ä¶¸¢¤ÎË¡À©²½¤ò´Ø·¸³ÕÎ½¤é¤Ëµá¤á¤¿¡£
Ë¡Åª¤Ê¸Â³¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Á³¤Î¸¢ÍøÁÊ¾Ù¤Ç¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤À¡£´ØÏ¢¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¡¢´Ä¶´ðËÜË¡¤Î¤Û¤«¡¢¼ï¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Á³¤Î¸¢Íø¤òÇ§¤á¤ëË¡Î§¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¸¶¹ð¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ°Êª¤Î¼«Á³¤Î¸¢Íø¤òÇ§¤á¤ëÈ½·è¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¢£À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î¡Ö¼«Á³¤Î¸¢Íø¡×¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤
¢¨Æ°Êª¤ÏºÛÈ½¤Î¸¶¹ð
1995Ç¯¡¡¥¢¥Þ¥ß¥Î¥¯¥í¥¦¥µ¥®¡Ê¼¯»ùÅçÃÏºÛ¡Ë¡¡¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì·úÀß·×²è¤Îµö²Ä¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ë
1996Ç¯¡¡¥à¥Ä¥´¥í¥¦¡ÊÄ¹ºêÃÏºÛ¡Ë¡¡¹ñ¤¬¿Ê¤á¤ëëÝÁáÏÑ´³Âó»ö¶È¤Î¹©»öº¹¤·»ß¤á¤òÀÁµá
1997Ç¯ ¥Û¥ó¥É¥¿¥Ì¥¡Ê²£ÉÍÃÏºÛ¡Ë¡¡Àîºê»Ô¤ÎÀ¸ÅÄÎÐÃÏ¤Ç¤ÎÈþ½Ñ´Û·úÀß·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸ø¶â»Ù½Ðº¹¤·»ß¤á¤òÀÁµá
2003Ç¯¡¡¥¸¥å¥´¥ó¡ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¡Ë¡¡²Æì¸©¤ÎÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¤ÎÂåÂØ´ðÃÏ·úÀß¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¸¥å¥´¥ó¤ÎÊÝ¸î¤òµá¤á¤ë
2008Ç¯¡¡¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¡À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡¢·ûË¡¤Ë¡Ö¼«Á³¤Î¸¢Íø¡×µ¬Äê
2010Ç¯¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¡¡Ö¼«Á³¤Î¸¢Íø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌË¡¤ò¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ©Äê
2012Ç¯¡¡¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¡ÊÅìµþÃÏºÛ¡Ë¡¡ÅÅÎÏ²ñ¼Ò11¼Ò¤ÎCO₂ÇÓ½Ð¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹ñ¤òÄóÁÊ
2017Ç¯¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¡Æ±¹ñËÌÅç¤òÎ®¤ì¤ë¥ï¥ó¥¬¥Ì¥¤Àî¤ËË¡Åª¿Í³Ê¤òÍ¿¤¨¤ëË¡Î§¤òÀ©Äê
2023Ç¯¡¡¥«¥ó¥à¥ê¥ï¥·¡ÊÆáÇÆÃÏºÛ¡Ë¡¡²Æì¸©¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Î¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¸ÊªÄ´ºº¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ä·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë
2024Ç¯¡¡¥Ú¥ë¡¼¡¡ÀÐÌýÎ®½Ð¤Ê¤É¤Ç±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¥Þ¥é¥Ë¥ç¥óÀî¤ËºÛÈ½½ê¤¬¡Ö¼«Á³¤Î¸¢Íø¡×¤òÇ§¤á¤ë
Â¿¤¯¤Î´Ä¶´ØÏ¢¤ÎÁÊ¾Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿äÆ¶¶Î´ÌÀÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¼«Á³ÊÝ¸îË¡¤Ï·ÐºÑ³èÆ°Í¥Àè¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢À¤³¦¤ÎË¡Î§²È¤Ï¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¡¢¿·¤·¤¯åÌÌ©¡Ê¤Á¤ß¤Ä¡Ë¤ÊË¡ÍýÏÀ¤ÈÀïÎ¬¤ÇÈ½Îã¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÉ¤ò¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Þ¥ß¥Î¥¯¥í¥¦¥µ¥®¤Ê¤É¤â¸¶¹ð¤Ë²Ã¤¨¤¿ºÛÈ½¤ÎÊÛÏÀ½ªÎ»¸å¤ÎÊó¹ð½¸²ñ¤Ç¡ÖÌîÀ¸À¸Êª¤ò¼é¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¸¶¹ð¤¿¤Á¡á1995Ç¯7·î3Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô»³²¼Ä®¤Î¼¯»ùÅç¸©¶µ°é²ñ´Û¤Ç¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò
äÆ¶¶ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¡ÊÈï¹ð¤Î¼çÄ¥¤Î¡ËÈó²Ê³ØÅª¤Ê¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¼Ò²ñ¤Ø¤Î¡Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤¢¤ê¡¢É½¸½¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¡£ºÛÈ½¤È¤¤¤¦ÅÚÉ¶¤Ë¾è¤ë²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£