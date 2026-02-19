セクシーすぎる「ヴェネチア大公妃」と宮殿で踊った、日本人青年「伊藤マンショ」の数奇な運命

中野京子著の大人気シリーズ『名画で読み解く 欧州名家12の物語』は累計で41万部を突破しました。第一作『ハプスブルグ家12の物語』の発刊は2006年。読まれ続けて実に20年後の今年、シリーズ最終巻となる『名画で読み解く メディチ家 12の物語』を送り出すことができました。

ヴェネチア美人

トスカーナ大公国初代大公である父コジモ一世の跡を継いだ時、フランチェスコ一世は三十三歳だった。すでに結婚していたが、女児ばかりで男児はいなかった。

妃は神聖ローマ皇帝フェルディナンド一世の娘で、北方系らしい白い肌が、フランチェスコには不健康な青白さに映り、痩せて魅力皆無、と公言して憚らなかった。妃はホームシックから陰気さを増すばかり。政略結婚だから仕方がないが、夫婦仲は最悪だった。

そんな折、彼はたまたま見初めた人妻に夢中になる。ビアンカ・カペッロという豊満なヴェネチア美人だった。いわゆる妖婦の典型で、十五歳の時に駆け落ちした恋人と結婚し、フィレンツェで暮らしていた。フランチェスコがビアンカに夢中になってしばらくして、その夫は路上で殺された。フランチェスコが刺客を雇ったと信じられている。ビアンカにそそのかされたのだ、と言う者もいた。

ともかくこうしてフランチェスコはビアンカを手に入れ（いや、ビアンカの方がフランチェスコを手に入れたと言うべきか）、彼女のため郊外に贅沢な別荘を建設した。そこには当時ヨーロッパ最大と言われたプラトリーノ庭園も含まれており、高さ十メートルを超えるアペニン山脈の擬人像をもつ噴水など、今も観光地として人気がある。

邪魔者は消せ

愛人がいても、妃に何の関心がなくとも、フランチェスコはメディチ家存続のため妃を孕ませ続けた。ついに後継の男児が生まれたが、四歳で亡くなった。ビアンカが毒を盛ったと噂がたったが、この子に関しては二十世紀になってから調査が行われ、水頭症だったことが判明しており、病死だったと思われる。

さらに妃は八回目の妊娠をする。ところが臨月間近になぜか階段からころげ落ちて早産し、生まれた男児とともに命を落とした。フランチェスコとビアンカの共謀が疑われているが、ありえないことではない。フランチェスコとしては、また病弱な男児を産まれても困る。ビアンカとしては健康な男児では困る。したがって邪魔者は消す。これまで見てきたように、それがこの時代の流儀だった。

妃の死からわずか二か月後、フランチェスコは周囲が諫めるのを無視し、ビアンカと正式に結婚する。いちおう外聞を恐れてしばらくは公にされなかったが、察しのよいフィレンツェ人には隠せなかった。翌年には大々的な結婚式を挙げ、ビアンカは正式に大公妃となる。駆け落ちという不名誉な過去はこれで相殺された。

この頃彼女は三十一歳になっていたが、先の夫との間に女児を産んでいたし、十分妊娠能力があると見なされていた。さらに大公妃になる前、フランチェスコとの間に息子アントニオを産んだことになっていた。ただしその子がほんとうにフランチェスコの子かどうかは疑義がはさまれている。

何はともあれ、今や彼女は正妃である。

たとえアントニオの正統性が否定されたとしても、新たに男児を産むことは可能だろう。そしてそれこそが、他のメディチ関係者の懸念材料だった。ビアンカはフィレンツェと長く敵対してきた都市国家ヴェネチアの出身だ。また貴族とはいえ位は低く、メディチ家当主の妃としてはふさわしくない。そんな女性との間にできた男児を、未来の大公にするわけにはゆかない、というのが反対派の言い分であった。

遠方からの訪問者

メディチ一族内に不穏漂う一五八五年初春、トスカーナ大公国所轄のリヴォルノに、地球の裏側から一隻の船が入港した。九州のキリシタン大名がヴァチカンへ派遣した少年使節団である。イエズス会の神父たちに引導されたこの「天正遣欧使節」は、歴史教科書にも載っているので知らない人はいないだろう。

大友宗麟の名代、伊東マンショを主席正使とする一行は、ヨーロッパを訪問する日本初の公式使節団だった。十三歳から十四歳の四人の少年武士たちは、長崎を出航して三年、皆十五歳を超え、当時の日本で言えば元服の年齢、即ち一人前の大人となっていた。

目的地はローマだったが、船はその前にフィレンツェに立ち寄った。ラテン語を流暢に話すこの若武者たちを、フランチェスコ一世夫妻は大歓迎した。宮殿や庭園、また動物園なども案内して、メディチの威信を見せつけたというが、ただしボッティチェリの『ヴィーナスの誕生』のようなオールヌード作品を鑑賞することは神父たちに止められた。絵画はもっぱら受胎告知など聖書画しか見せられなかったようだ。

とはいえ、通りには男性ヌードの巨大な彫刻が立っているし、絵画でも悔悛のマグダラのマリアなどは半裸なわけで、人体を正確にリアルに表現する芸術のありようは、クリスチャン武士たちにとって衝撃だったことだろう。いずれにせよ、イタリア・ルネサンスに直接触れた日本人は彼らの他にはいなかった。

もし新しもの好きの信長が本能寺の変（1582）を生き延び、彼自らルネサンスを体験していたらどんなに面白かったろうか。後世の浮世絵の描写もずいぶん変わっていたに違いない。

舞踏会

少年たちのトスカーナ大公国での意外なエピソードが記録されている。フランチェスコ一世が催した舞踏会で、伊東マンショが大公妃ビアンカとダンスをしたというのだ。

脂粉の香りを漂わせ、胸の谷間をのぞかせたドレス姿の豊満なヴェネチア美女に、若いマンショは気圧されながらも、侍として堂々と受けて立ったようだ。ダンスシーンの絵画はないが、この時期の彼ら二人それぞれの肖像は残っている。まず扉絵が伊東マンショ。

フィレンツェのあとに行ったヴェネチアで、当地の元老院が著名なヤコポ・ティントレット（1518〜1594）に依頼したものだが、最終的には息子のドメニコ・ティントレット（1560〜1635）が完成させた。

マンショは白いラフ（襞襟）を着けた洋装で、肌は浅黒い。これは白人から見たアジア人に対する印象というよりは、長い洋上生活で実際に船乗りなみに日焼けしていたからだ。うっすら髭を生やし、唇は肉感的。目に特徴があり、いささか藪睨みということがはっきり示される。天草四郎のような美少年でなかったことは確かだが、自らの使命の何たるかをよく知った落ち着きは感じられなくもない。とはいえ、どこか茫洋としており、これは画家が異国人の表情の解釈に苦しみ、描いていて確信がないために思えてしまう。ヤコポの絵筆ならまた違ったかもしれないが。

ビアンカ像は、日本ではあまり知られていない画家シピオーネ・プルツォーネ（1544〜1598）作品。

マンショと踊った一年前に描き始められたので、彼が間近で見たビアンカの姿に近いだろう。現代人が思う美女はファッションモデルのイメージなので、それに比べればぽっちゃりしすぎている。だが何より瞳が生き生きと輝き、話しはじめると表情は豊かで、身振り手振りも大きな、陽気で楽しい相手だったと想像できる。

この、いかにも釣り合わない二人が宮殿で踊ったのだ。

帰国後の悲劇

マンショたちのその後について短く触れたい。

ローマで教皇グレゴリオ十三世に謁見した彼らは目的を達し、これでキリスト教を日本でいっそう広められると信じて帰路についた。長崎に到着したのは一五九〇年。出発から八年もたっていたので祖国の情勢は激変していた。豊臣秀吉が政権をとり、バテレン追放令も出されていた。

マンショたち四人の使節は秀吉に謁見し、キリスト教禁止を撤回してくれるよう請うたが叶わなかった。秀吉は、西洋がアジアを植民地化するための尖兵としてキリスト教布教を行っていることを知っていたのだ。

日本の未来にとって秀吉のこの政策は実に正しかったが、純粋に信仰の道を追求してきたマンショたちには理解の外だった。四人の運命は切ない。マンショは宣教師となったが失意のうちに病死。あとの三人のうち一人は棄教、一人はマカオ追放、最後の一人は凄まじい拷問を受けて殉教し、ヴァチカンから列福されている。

邪魔者は消せ、再び

フランチェスコ一世とビアンカの寿命も短かった。マンショとダンスしたわずか二年後、夫婦はフランチェスコの弟である枢機卿フェルディナンドの別荘で急死したのだ。

この兄弟は以前からきわめて仲が悪く、フェルディナンドがビアンカの子どもにメディチ家を継がせたくないと思っていたことは周知の事実だった。兄夫婦の死は食中毒と発表されたが、誰が信じよう？

フェルディナンドのその後の素早い行動により、ますます兄夫妻殺しの疑惑は深まった。つまりフェルディナンドの還俗だ。もともとメディチ家のヴァチカン入りは、信心深さとは何の関係もなかったから、そこは伊東マンショたちとは大違いである。三十八歳のフェルディナンドは何の未練もなく僧衣を脱ぎ捨ててローマを去り、第三代トスカーナ大公フェルディナンド一世としてフィレンツェにもどってきた。

次は結婚だ。彼はスペイン寄りだった兄の政策を転換し、フランスとの関係をもとどおり緊密にしようと考えていた。そこでアンリ二世の孫娘クリスティーヌ・ド・ロレーヌを妃に迎え、次々に子どもを作った。早逝した子を別にして四男四女。皆、健康で、それぞれに政略結婚の駒とする。

後には兄の末娘マリアもフランス王に嫁がせ、フランス路線は成功し、メディチ家は安泰かに思えたのだが……。

