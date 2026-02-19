「휴덕（ヒュドク）」の意味は？推し活に疲れたときにオススメ！

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



「휴덕（ヒュドク）」の意味知ってる？

「휴덕（ヒュドク）」という言葉を聞いたことはありますか？ ヒントは、推し活に疲れたらやるべきこと！ いったい、「휴덕（ヒュドク）」はどういう意味なのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「推し活を休むこと」でした！ 「휴덕（ヒュドク）」は「휴가（ヒュガ）」＝「休暇」と「덕후（ドクフ）」＝「オタク」をあわせた「推し活を休む」という意味の言葉です。 就活や受験など、ほかに集中したいものがあるときに、推し活を辞めるのではなく「休む」という選択をとるファンもいます。 ちなみに、推し活を辞めることを「탈덕（タルドク）」と言いますよ。 あなたはわかりましたか？ 覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！ ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部