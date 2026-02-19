「휴덕（ヒュドク）」の意味は？推し活に疲れたときにオススメ！
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「휴덕（ヒュドク）」の意味知ってる？
「휴덕（ヒュドク）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、推し活に疲れたらやるべきこと！
いったい、「휴덕（ヒュドク）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「推し活を休むこと」でした！
「휴덕（ヒュドク）」は「휴가（ヒュガ）」＝「休暇」と「덕후（ドクフ）」＝「オタク」をあわせた「推し活を休む」という意味の言葉です。
就活や受験など、ほかに集中したいものがあるときに、推し活を辞めるのではなく「休む」という選択をとるファンもいます。
ちなみに、推し活を辞めることを「탈덕（タルドク）」と言いますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部