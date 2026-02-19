人間がプログラムを書くのは今年中で終わり〜イーロン・マスクが示す目前に迫ったAI世界に日本はついて行けるのか

生成AIの進歩によって、専門のプログラマでなくとも、実用に堪えるアプリを簡単に作れるようになった。これによって、必要とされる「デジタル人材」の内容が大きく変化する。また、中間管理層に大きな変化が起きるだろう。

「プログラミングは全自動に」とのマスク発言

イーロン・マスクが、「今年の終わりまでにプログラミングは全自動になるだろう」と発言し、大きな反響を呼んでいる（日本経済新聞、2026年2月14日）。人間がコードを書く必要はなくなるという予測だ。

この発言は挑発的な表現であるが、誇張として片付けるべきではない。これまでも、AIによってさまざまな職業が終焉するだろうと言われてきたが、今回のマスク発言は、AIが自然言語を介して直接ソフトウェア生成を行なうという具体的な動きに基づいている点が重要だ。

これまで、プログラミングは、デジタル技術の中核と考えられてきた。そして、「デジタル人材＝プログラマー」「リスキリング＝プログラミング習得」という図式が政策の前提とされてきた。しかし、AIがコード生成を担い始めた現在、その前提が大きく揺らいでいる。

「雰囲気」で専門家でない人が実用アプリを開発

「何を作りたいのか、何をすべきか」を、AIに向かって日常用語で伝える。するとAIがコードを生成してくれる。こうして、PCやスマートフォンで使えるツールを作るための障壁が急速に下がった。

これは、生成AIの進歩によって実現したものだ。コンピュータが日常言語を理解するようになり、その方式が、プログラミングにおいても適用できるようになってきたのである。

もちろん、すべての人が高度なソフトウェアを開発できるわけではない。しかし、ツール作成の参入障壁が劇的に下がったことは否定できない。

いま、AI開発の現場では「バイブコーディング（雰囲気コーディング）」という言葉が広がっている。専門的なプログラミング知識を持たない利用者が、日常言語で目的や仕様を説明することによって、AIがコードを生成し、アプリケーションを構築する。

オープンAI共同創業者のアンドレイ・カルパシー氏が、英語で「雰囲気」などを意味するバイブ（vibe）と、コードを書くこと（coding）を組み合わせた造語として2025年2月に提唱した。

たとえば、プログラミングの専門知識がない営業職でも、顧客のニーズをそのままAIに伝えることで、業務アプリの開発を行なうことが可能になった。

ウエブを検索すると、専門のプログラマでない人が、AIの助けを借りてシステムを作り上げた実例の報告がいくつも見つかる。

「AIが可能にする『バイブコーディング』：非エンジニアによる実用アプリ開発」（Forbes、2026年2月14日）には、歯科業界向けAI SaaSを手がけるPearlの最高執行責任者ベン・プロミオン氏の経験が紹介されている。

彼は、彼は専門のプログラマではない。米Anthropic社のClaudeというAIをさまざまなタスク（メールの下書き、データ分析、アイデアのブレインストーミングなど）に使っていたのだが、ある時、「アプリを作ってもらう」というアイデアを思いついた。そして、Claudeを使って、数時間後にアプリが完成してしまった。

こうした話を聞いていると、マスク氏の予言は大いにありうることだと思えてくる。

「SaaSの死」

ただし、誰がやっても成功するわけでなく、危険もある。生成されたコードにはセキュリティ上の欠陥が含まれることもある。また、Claude などの法人向けAIは、有料で毎月数百ドルの費用が掛かる。そして、データ管理や法的責任の問題も避けて通れない。

したがって、「誰もが簡単にソフトウェア作成者になれる」という楽観論は過大評価だろう。しかし、大きな変化が起きていることは間違いない。

この変化は、「SaaSの死」と言われている現象を株式市場に引き起こした。これまでSaaS（インターネット経由で利用できるソフトウェア）として提供されてきたサービスがバイブコーディングによって置き換わってしまうという懸念から、アメリカSaaS提供企業の株価が、いま暴落しているのだ。

ただし、SaaSのすべてが死ぬわけではない。事実、上記のプロミオン氏は、SaaS企業のCOOなのである。SaaSは立ち直れないわけではなく、やりようによっては、バイブコーディングの時代にも成長しうるのだ。

Claudeを作ったAnthropic社は、たった2年前の2021年に創設されたばかりの新興企業だが、その評価額は、最近時点で3800億ドルと評価された。これは、日本で首位のトヨタ自動車より大きい（したがって、日本のどんな企業の時価総額より大きい）。25年9月の評価額1830億ドルから、わずか半年で2倍に膨らんだ。日本の高市トレードとは、異質の世界の出来事としか思えない。

エージェントAI で 中間管理職が消滅

「バイブコーディング」は、さらに、「コーディングエージェント」（または、「エージェントAI」）と呼ばれるものに発展しつつある。

これは、「指示された目標を達成するために、自分で考えて行動するAI」だ。チャットAIや検索AIとは違い、自律的に作業を進める主体であることが最大の特徴だ。

従来のAIは「一問一答型」だ。しかし、エージェントAIは、目標を理解する➔手順を計画する➔ツールを使う➔実行して結果を確認する➔失敗したら修正する、という行動ループを持つ。つまり、AIが「道具」から「作業主体」に変わるのだ。

なお、バイブコーディングとコーディングエージェントは対立概念ではなく、 バイブコーディングが入口で、 コーディングエージェントが次の段階という進化関係にある。

ただし、エージェントAIは「完全自律ロボット」ではない。多くの場合、「人間が目標設定を行ない、AIが実行する」という半自律型だ。

問題は、必要とされる人材の内容が変化することなのである。ソフトウェア開発の抽象度が上昇しているのだから、単純にプログラマ数を増やす政策は、その前提から見直される必要がある。求められるのは、コードを書く技能よりも、AIと協働し、問題を定義できる人材になる。また、現在、中間管理者が行なっている業務の多くを、エージェントAIが代替するだろうと考えられる。

それにもかかわらず、日本の政策議論の多くは、依然として「人数」を問題としている。つまり、人材の「量」に焦点を当てている。しかし、バイブコーディングやコーディングエージェントが示すのは、役割構造が大きく変化していることなのだ。

人間の役割は問題設定者へと移行

2月15日の日本経済新聞は、日本政府がAI計画のなかで、「人間の判断が必須」との態度を貫こうとしていると報じた。

「人間の判断が必須」であること自体は、誰も否定しないだろう。ただ問題は、その言葉が具体的にどの職務なのかだ。

エージェントAIが計画・実行・検証を繰り返す時代においては、人間の役割は、問題設定者へと移行する。何を目的とし、どの制約条件を置き、どの価値基準で最適化するかという設計が、人間の主要な職務になる。

従来の企業組織では、中間管理職が「進捗確認」「資料作成」「部門間調整」といった業務を担ってきた。しかし、エージェントAIの時代には、これらの業務の多くは自動化される。残るのは、組織の方向性を決める判断、リスクの境界線を設定する判断、そして責任を引き受ける判断になる。

もしこうした構造転換に踏み込まないのであれば、日本政府の問題意識は、「人間中心の業務をAIが補助する社会」にとどまっていると言わざるをえない。それは、いわば「マスク前」の世界観だ。

