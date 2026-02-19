自民党が歴史的大勝となった先の総選挙では、中道改革連合、れいわ、共産、社民が大敗し、いわゆるリベラル勢力が壊滅的な打撃を受けた。日本のリベラルに未来はあるのか、京都大学名誉教授の中西輝政氏が分析する。

【写真】中道改革連合の共同代表を辞任した野田佳彦氏、斉藤鉄夫氏

＊ ＊ ＊

リベラルの死は目前であると私は見る。

そもそも「リベラル」という言葉はラテン語で「決めつけない」という意味で、ドグマ（教義、独断）ではないものの考え方、振る舞いを指していた。

そこから思想性を持つようになり、欧州では寛容な態度、米国では左派の含みを持った。日本には戦後思想として占領軍によって持ち込まれ、欧米とは異なる独特な政治思想になった。占領軍は最初に、日本の軍部が戦争に導いたことを批判し、強い反軍思想を植え付けた。それが今も護憲という形で日本型リベラルのバックボーンになっている。併行して権力に立ち向かうという方向性が出てきた。

こうした日本独特なリベラルの問題点は現実を見ずに偽善的な物言いをし、振る舞うこと。良く言えば理想主義だが、傍から見れば信頼できない。常に与党に反論するが代替案を出さない。

欧米と日本のリベラルを比較すると、欧米はある事象が正義か悪かを考え、それが悪ならば武力を使ってでも倒そうとする。しかし、日本のリベラルは相手が悪でも正義でも、専ら平和を重視し、武力を使うことを忌避する。

日本の政治では過去30年の間に細川連立政権、民主党政権とリベラル勢力が2度政権を担った。

民主党は野党時代から理想論の子供っぽい政党だったが、自民党があまりに弱体化したから一時、国民の期待が集まった。

しかし、鳩山由紀夫・首相は米軍普天間基地を「海外、少なくとも県外」に移設すると理想論を掲げて失敗、菅直人・首相は尖閣沖で海上保安庁の船に衝突してきた中国漁船の船長を法律をねじ曲げて釈放、東日本大震災の原発事故でも酷い対応を取った。その体たらくが多くの国民のリベラル離れにつながった。

現在のリベラル政党には中道改革連合、れいわ新選組、共産、社民党が該当する。立憲民主党は結党時点で護憲を打ち出した政党で、一方の公明党も信念的平和主義政党。まさに古い反戦平和勢力の融合、典型的な日本型リベラル政党だった。

今の国際環境は武力による現状変更が各地で行なわれている。それに対してリベラル政党は自ら武力を使ってそれを抑止したり、抵抗することを忌避する。「戦争はイヤ」で思考を止める。言葉でそう言わなくても国民にはこれまでの姿勢、「臭い」でわかる。その姿勢に国民は幻滅している。

立憲の支持者にすれば、公明は創価学会の支持で存続してきた宗教政党。宗教は神学、ドグマであり、実はリベラルとは本質で肌が合わない。その公明に言われて原発再稼働や安保法制は合憲との主張に変わったのは、まさに無原則の極み。

それらが今回の壊滅的な選挙結果につながった。リベラル支持層は中道から離れたが、受け皿がないため四分五裂して、チームみらいや一部は自民党に流れた。ゆえに、今回の選挙は「リベラル消滅」のメルクマールになった。

リベラル層は消えゆく流れでオール保守のような状態だが、一部メディアなどで高市首相のようなタカ派は戦争を招くと危険視する層は残る。

そのため、これからは保守が左右に分裂する動きが起きるだろう。ポイントは歴史認識。高市首相が口にした憲法改正議論の過程で、保守勢力が高市氏の歴史認識を受け入れるグループと、それに反発するグループに分かれていくのではないか。

【プロフィール】

中西輝政（なかにし・てるまさ）／京都大学法学部卒業、ケンブリッジ大学歴史学部大学院修了。著書に『大英帝国衰亡史』『日本人として知っておきたい「世界激変」の行方』など多数。

※週刊ポスト2026年2月27日・3月6日号