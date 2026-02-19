強固な政治基盤を獲得した高市早苗首相。彼女が意気込むのは、長年議論の俎上に載りながらも実現に至らなかった、皇室典範の改正だ。しかし保守層の"血統"へのこだわりによって、数々のほころびが生じていて──政治に翻弄されるプリンセスの運命は。

【写真】新年祝賀の儀、光り輝くティアラを付けて出席される愛子さま。他、学習院大学の卒業式でピンク色の振袖をお召しになる愛子さまなども

寒さが身に染みる、1月末のとある日。天皇家の長女・愛子さまはテレビから流れるニュースを食い入るように見つめ、憂慮の表情を浮かべられていたという。

「愛子さまはいま、1月下旬から日本海側を中心に列島を襲っている大雪による被害に強い関心を抱いていらっしゃいます。両陛下とともにテレビの報道や被害をまとめた資料に細かく目を通し、かなり心配されているご様子です」（宮内庁関係者）

かねて自然災害に見舞われた国民に思いを寄せてこられた天皇ご一家。1月17日の阪神・淡路大震災の発生日には、御所内でそろって黙祷を捧げられたという。

「両陛下は来る3月末、東日本大震災の被災地である宮城・岩手両県へのご訪問に臨まれます。まだ正式には発表されていませんが、ここに愛子さまも同行される方向です。さらに4月には、福島県へのご訪問も控えている。愛子さまは雅子さまとともに、目下準備を重ねていらっしゃいます」（前出・宮内庁関係者）

北国にとどまらず、東京都心にも強烈な寒波が到来し、皇居が一面の雪に覆われた2月8日──高市首相の突然の解散宣言によって始まった衆院選が、投開票日を迎えた。

「蓋を開けてみれば、高市首相率いる自民党が単独で定数の3分の2を超える議席を獲得。歴史的大勝となりました。提出した法案が参院で否決されても、衆院で再可決して成立させることが可能な議席数であり、高市首相は強固な政治基盤を手に入れたといえます」（政治部記者）

これを受け、皇室を取り巻く状況が急展開を迎えることになりそうだ。

「高市首相が選挙戦中、何度も言及していたのが『皇室典範の改正』でした。衆院解散を表明する会見でも触れたほか、選挙を前にした読売新聞の取材では《皇室典範の改正も、憲法改正も急がなければならない》と強く意気込んでいます。

さらに今回の選挙では、自民党の政権公約に初めて皇室典範の改正に関する項目が掲げられた。首相自身も口にしていることですが、選挙公約は有権者との"約束"です。これまで実現されてこなかった改正への期待が俄然、高まっている」（前出・政治部記者）

そうした背景には、深刻さを増す皇族数減少の問題がある。現状の皇室典範では、女性皇族は結婚後に皇室を離れることになる。次世代の男性皇族は悠仁さまおひとりであり、このままでは皇室そのものの存続が危ぶまれる状況だ。

「愛子さまをはじめとする女性皇族の人生設計にも大きくかかわることであり、まさに急務の課題です。しかし、皇室をめぐる議論は国体の根幹にかかわるため、これまでは与野党での合意が得られずに、頓挫してきた経緯があります。

そんな中、高市首相は昨年の就任当初から、"長年手をつけてこられなかった課題に取り組む"と、皇室典範改正に前向きな姿勢を見せてきました。昨年10月、自民党と日本維新の会との間で交わされた連立政権合意書には《令和8年の通常国会における皇室典範の改正を目指す》と時期も明記されています。

文書通り進めば、2月18日から始まる通常国会で、皇族数減少の解決に向けて何らかの道筋が示されることになるでしょう」（前出・政治部記者）

戻りたい人なんていないでしょう

一方で、その改正の方向について、一部では疑問の声も上がっている。今回、自民党の政権公約に盛り込まれた皇室に関する項目は《安定的な皇位継承のため、「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」案を第一優先として、皇室典範の改正を目指します》というもの。高市首相の支持基盤である保守層が最重要視する、いわゆる「旧皇族の養子案」のみを掲げた形だ。

「皇室典範改正に関する項目が選挙公約として明確に掲げられたのは画期的であり、一歩前進といえるでしょう。しかし、かねて養子案とともに議論されてきた《女性皇族が結婚後も皇室に残れるようにする案》が抜け落ちていて、愛子さまをはじめとする女性皇族の未来は依然として不透明なままといえます」（皇室ジャーナリスト）

さらに今回「第一優先」として掲げられた旧皇族の養子案は、数多の問題をはらむものだという。

そもそも「旧皇族」とは、戦後に皇籍離脱した11宮家51人の皇族と、その子孫のことを指す。保守層がこだわるのは、父方に天皇家の血を引く「男系男子」での皇位継承。"男系の血"を引く旧皇族の男子を皇室に迎え入れることで皇族数を増やすと同時に、次世代に皇位継承権を持つ男系男子が生まれる可能性を増やそうという趣旨である。

「しかし"旧皇族"といっても、約80年もの間、民間で暮らしてきた人々です。団体役員や神職を務めた方もいた一方で、地道にサラリーマン生活を送った方もいます。ましてやその子孫たちは、生まれながらに一般人として暮らしてきた方々。突然、"明日から皇族"というお達しがあっても、果たして国民は敬愛の情を抱くことができるでしょうか。また、身上調査を徹底的に行わなければ、皇室を揺るがすスキャンダルのリスクもあります。

これまで皇室の方々が苦心して醸成されてきた国民との敬愛の絆を無視するかのような、"血統さえつなげばいい"という姿勢は、乱暴と言わざるを得ません」（前出・皇室ジャーナリスト）

さらに、憲法上の懸念も持ち上がっている。

「日本国憲法の第14条では、国民平等の原則についての規定があります。しかし養子案は、旧皇族という特定の家柄・血筋に限って、"特権的"に皇族の身分を新たに取得できるというシステムとも解釈できる。2021年に行われた有識者会議のヒアリングでは、著名な憲法学者によって"養子案には憲法違反の疑いがある"という指摘もなされていて、専門家の間でも意見の対立がありました」（前出・皇室ジャーナリスト）

仮に国民感情、そして憲法上の問題をクリアできても、当事者たちの心境は複雑なようだ。

「以前、旧皇族のとある方から、"（皇室に）戻りたい人なんていないでしょう。無理ですよ"という本音を聞いたことがあります。皇族となれば、周囲には常に警備が付き、選挙権や自由な経済活動など、一般人としての生活を捨てなければなりません。これまでの生活が180度変化するわけで、いざ打診されたとしても、実際に皇室入りする人はいるのでしょうか。はなはだ疑問です」（別の宮内庁関係者）

悠仁さまの国事行為を代行

多くの課題を内包する旧皇族の養子案。高市首相が皇室典範の改正を主導したとしても、根本的な問題解決までの道のりは、いまだ遠いと言わざるを得ないだろう。

「このままでは将来的に皇室に残るのは悠仁さまおひとりということにもなりかねません。愛子さまが今後長きにわたって皇室を支えたいと考えていらっしゃるとするならば、愛子さまは現状、結婚せずに皇室に残るという選択肢を取らざるを得ない状況です」（別の皇室ジャーナリスト）

仮に、愛子さまが皇室に残ることを決断された場合、将来、悠仁さまが天皇として即位する頃には、愛子さまの双肩にはかなりの負担がかかることになりそうだという。

「天皇陛下が海外訪問を行う際には、日本にいる皇族が国事行為を代行する必要があり、現在、陛下が海外訪問をされる間は、秋篠宮さまが臨時代行されています。将来、天皇として即位された悠仁さまが海外訪問をされる際は、ルール上、この臨時代行を皇位継承権のない愛子さまが担わなければならない可能性が高くなるのです」（前出・別の宮内庁関係者）

現行の憲法で、女性皇族が臨時代行を務めた例はないという。

「愛子さまが常に悠仁さまのバックアップ役も意識される必要が生じれば、愛子さまのご活動には大きな制約が生じるでしょう。日程調整のため、悠仁さまのご公務にも影響をきたすことは必至です。これまで皇室の方々が担ってきた海外訪問を通じた国際親善も、これまで通りにできなくなる可能性も考えられます。

昨年、秋篠宮さまはお誕生日会見で皇族数減少について問われ、"全体的な公的な活動の規模を縮小するしかない"と踏み込んだ発言をされましたが、この発言の背景には、そう遠くない未来に皇室が直面するこうした危機的状況を見据え、警鐘を鳴らしたいという思いがあったのではないでしょうか」（前出・別の皇室ジャーナリスト）

先行きの見えない皇室の未来。果たしてどのような方向に進んでいくのか。

※女性セブン2026年3月5日号