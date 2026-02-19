3月5日の開幕を目前に控え、WBCで連覇に挑む侍ジャパンのメンバーが固まった。大谷翔平（ドジャース）は打者専念となるが、どういった戦いになるのか。2006年の第1回大会で世界一を経験した宮本慎也氏、2006年と2009年の2連覇を知る小笠原道大氏の2人が期待と展望を語り合った。【前後編の前編】

先発はいいが抑えは？

小笠原：大谷が二刀流ではなく打者専念になった影響は大きいですよね。

宮本：先発も抑えもどっちもいける投手だからでかいね。先発は大谷、山本由伸（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）が中心だと思っていたから。

小笠原：大谷が抜けて、誰を先発に回すかです。

宮本：山本がエース格で、菊池、あとは力的には伊藤大海（日本ハム）かな。

小笠原：経験もあるし、気持ちも強いですからね。

宮本：宮城大弥（オリックス）もいける。球数制限で1次ラウンドは65球までだから先発と第二先発をつなぐかたちになるけど、枚数はいっぱいいます。問題は抑えかな……。

小笠原：絶対的な存在がいないですよね。

宮本：9回を投げる本職の抑えが少ない。

小笠原：平良海馬（西武）はケガで出場辞退となりました。

宮本：大勢（巨人）は抑えの経験があるが、期待された石井大智（阪神）もキャンプで負傷してしまいました……。

小笠原：伊藤を先発ではなく抑えに回す手はありますよね。あとはワールドシリーズ第7戦のように山本を抑えに使う手も。

宮本：準々決勝以降はもちろんあるよね。ただ、東京での1次ラウンドでは山本をそういう使い方はしないと思う。今回、1次ラウンドの一番の難関は初戦の台湾戦で、韓国より強い。僕は台湾戦でコケる可能性があると思っているので、初戦を先発・大谷でいきたかった。それがダメとなると、仕上がり次第ですが山本が初戦いくんじゃないか。台湾に負けると2戦目の韓国は日本相手に燃えて、いいピッチャーを全部ぶつけてきます。今回は対戦の順番がメチャクチャ悪いと思う。

小笠原：台湾戦をクリアすれば韓国も2位狙いになるでしょうから、首位通過できそうですよね。

野手のオーダーを考えてみましたが、メンバー・ポジションは宮本さんの考えと一緒で、打順だけ違いますね。

宮本：ガッツ（小笠原氏の愛称）は大谷が1番DHなんや。

小笠原：ドジャースで慣れている1番にして、4番は鈴木誠也（カブス）かなと。宮本さんは2番・大谷なんですね。

宮本：8番、9番はあまり打たないだろうと思って（苦笑）。そうなると大谷が1番ではもったいない。大谷に多く回すのはいいんだけど、ちょっとでもランナーがいる場面のほうがいいので2番にして、1番は鈴木誠也。ホームランも足もあるしね。相手は大谷にチャンスで回したくないから、鈴木にストライクがくるんじゃないかとも思う。

サトテルを外野で

宮本：近藤健介（ソフトバンク）を大谷の後ろに置いたのは、一番技術のあるバッターだと思っているから。本人は大谷の後は絶対に嫌だって言ってるみたいですが、近藤しかいないと思います。

左打者が続くので4番を右の岡本和真（ブルージェイズ）、5番を左の村上宗隆（ホワイトソックス）にしました。あと、個人的に佐藤輝明（阪神）を使いたいので、7番ライトに置いた。40発打ってる選手ですからね。

小笠原：サトテルを使いたいのは同感です。去年の1年で成長して魅力的な選手になった。

宮本：彼は試合の途中からいくよりは最初から出してノビノビやらせてあげたほうが結果は出るんじゃないかな。それで1次ラウンドで打てなかったら、森下翔太（阪神）に代えちゃうとか。

小笠原：左ピッチャー相手の時はサトテルを右の森下に代えるという考え方もあります。

最後の1枠で入った吉田正尚（レッドソックス）は使うならレフトなんでしょうけど、スタメンは出塁率が高くて勝負強い近藤を使いたい。吉田はここぞという時の代打で取っておきたいですね。

宮本：状態がわからないですが、僕も吉田は代打で置いておきたいと思う。ただ、わざわざMLBの保険の問題などをクリアして出るんだから、井端（弘和）監督はサトテルではなく吉田をスタメンで使うつもりかもね。そうすると吉田が6番レフトで、牧秀悟（DeNA）を7番に下げ、近藤がライトに回るのかな。

守備は岡本と村上がどちらも一塁と三塁をできるので悩みますが、送球を上手くさばける岡本がファースト、村上をサードがいいと思う。

小笠原：結果、阪神ではサードのサトテルが外野に回るわけですよね。前回大会で外野守備が不安視された吉田が大丈夫だったからOKでしょう。サトテルは村上や岡本の調子次第ではサードでも使える。WBCは複数ポジション守れる選手が大事になってきます。

宮本：村上、岡本、サトテルのうち2人調子が悪いと困ったことになるけど。

小笠原：そうですね。1人ならまだしも、2人だと井端監督も大変です。

外野はサトテルではなく、周東佑京（ソフトバンク）をスタートに使って1番に置き、大谷を3番あたりという手もあると思いますが。

宮本：周東はベンチに取っておいたほうがいい。WBCはピッチクロックがあって牽制が2回まで。周東なら楽々走れると思うんです。ただ、スタメンだとランナーに出ない可能性もある。劣勢の時の代走の切り札にしたい。

小笠原：ショートは勢いがあって勝負強い小園海斗（広島）を使って、守備固めに源田壮亮（西武）ですかね。

宮本：源田がスタメンの守備的な布陣にすると、1〜2点負けの劣勢になった時、絶対に源田のところに代打を出すことになる。そこで追いついたり、ひっくり返したりしたら、代わった選手の守備が（源田より）落ちるわけです。だったらスタートは小園で攻撃的にいったほうがいい。

小笠原：スタメンはオフェンス重視ですね。

宮本：監督の考え方次第ですが、僕ならそうする。捕手は坂本誠志郎（阪神）か若月健矢（オリックス）。投手との相性でスタメンを決め、チャンスで回ってきたら代打を出す。その後は中村悠平（ヤクルト）がいくんでしょう。

小笠原：中村がショートの源田と同じ立場ということになりますよね。

（後編に続く）

【プロフィール】

宮本慎也（みやもと・しんや）／1970年、大阪府生まれ。PL学園、同大、プリンスホテルを経て、1994年ドラフト2位でヤクルトに入団。遊撃手と三塁手で計10回のゴールデングラブ賞を受賞した。2004年アテネ五輪、2008年北京五輪で主将を務める。WBCは2006年の第1回大会に出場して世界一に。2013年に引退し、ヤクルトでヘッドコーチを務めた。

小笠原道大（おがさわら・みちひろ）／1973年、千葉県生まれ。暁星国際高、NTT関東を経て、1996年ドラフト3位で日本ハムに入団。2006年の本塁打・打点の二冠を含め、首位打者2回、本塁打王1回、打点王1回、最多安打2回など数々のタイトルに輝く。WBCは第1回と第2回に出場して連覇を経験。2015年に引退し、中日二軍監督、日本ハムと巨人のコーチを歴任。

※週刊ポスト2026年2月27日・3月6日号