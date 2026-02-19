捨てられるはずの果実を「おいしい価値」に変える。キリンビール『氷結®mottainai』が目指す未来

普段は形や色が少し違うために出荷されず、廃棄されてしまう果実。もし、そんな“捨てられるはずの果実”が新しい価値を生むとしたら――。

キリンビールでは、「廃棄されてしまう果実」の発見をきっかけに「氷結®mottainai プロジェクト」を立ち上げた。プロジェクト誕生の背景には、氷結®ブランドとして果実を大切にし、農家さんとともに持続可能な形で果実を活用したいという思いがある。

FRaUが開催する「FRaU 共創カンファレンス」では、SDGsに共鳴する企業や専門家が集まり、サステナブルな情報共有と異業種交流の場を作っている。2025年12月19日に開かれた第3回のテーマは「日本における“もったいない”がつくる未来」。サステナブルな活動に取り組む企業や専門家が、それぞれの立場から講演を行った。

前半には、ごみ清掃芸人としても知られるマシンガンズの滝沢秀一さんが登壇。「ごみは資源の宝庫。ごみと“もったいない”を考えるセミナー」というテーマで、清掃現場で起きている現実やごみの出し方について語った。

後半は「“もったいない”ビジネスを成功させるヒントと決め手」をテーマに、トヨタアルバルク東京の栗盛謙さん、キリンビールの資逸晴亮さん、花王の田中泉さんが登壇。それぞれの企業が“もったいない”を軸に行う取り組みや思いを紹介した。

この記事ではキリンビール「氷結®mottainai」の取り組みについて紹介する。氷結®のブランドマネージャー資逸晴亮さんが、農家さんや関係者との協力の中で生まれた“もったいない”を活かした自社ビジネスを伝える。

●資逸晴亮さん

以前は食品メーカーにて現場セールス、営業本部にて営業戦略立案を経験。その後約10年間にわたりマーケティング業務に従事。既存ブランドの育成から新ブランドのローンチ、 EC専売商品の開発、新規事業のブランド開発まで幅広く経験。お客様視点に基づいたブランド戦略の構築と実行を得意とする。

2025年10月、キリンビール株式会社に入社後は、これまでの経験を活かし、氷結®ブランドの新たな価値創出に挑戦。お客様を動かしていくことを意識し、これまでの魅力をさらに進化させる活動を手掛けている。

「モッタイナイ果実」との出会い

資逸晴亮さん：キリンビールでは現在、「氷結®mottainai」で、「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」を展開しています。「氷結®mottainai」というシリーズ自体は2024年に誕生したばかりですが今回はまず誕生の経緯も含めてご紹介します。

キリングループでは、お客様や社会と共有できる価値を生み出し、持続的に成長する指標として、「健康」「コミュニティ」「環境」の3つをCSVパーパスとして掲げています。私たちは酒類メーカーとしての責任を果たしながら、健康やコミュニティ、環境といった社会課題にも取り組むことで、心豊かな社会の実現を目指しています。

その中で立ち上げられたのが、「氷結®mottainai プロジェクト」です。

キリンビールの「氷結®」ブランドは、2001年に誕生し、2026年で25周年を迎えます。これまでに、氷結では100種類以上の果物・果実を使用した商品を展開し、累計で500種類以上の商品が生まれてきました。※2024年4月時点 キリン調べ

振り返ってみると、氷結®ブランドがここまで続けてこられたのは果実のおかげです。言い換えれば、このブランドにとって欠かせないのは、日々果物を育ててくれる農家さんたちだということです。こうした気づきから農家さんを大切にし、持続可能な形で果物を活用することが、このプロジェクト立ち上げの大きなきっかけとなりました。

この果実を使ってチューハイを作る中で、農家さんと向き合っていくと、さまざまな課題が見えてきました。その中でも、私たちが一番驚いたのは、味は全く変わらないのに規格の問題で廃棄されてしまう果実の存在です。見た目や形、色などの理由で出荷されず、加工もされずに捨てられてしまう果実。私たちはこれを「モッタイナイ果実」と呼んでいます。この発見が、プロジェクトの大きなターニングポイントになりました。

実際に農家さんを訪ね、どの果実が「モッタイナイ果実」なのか見せてもらったのですが、本当に小さな傷や、わずかに色が違うだけのものが廃棄されていることに驚きました。率直に出た言葉が「こんなにおいしいのにモッタイナイ！」です。この一言が、このプロジェクトのコンセプトそのものです。直感として“もったいない”と感じた瞬間でした。

こうした美味しい果実を作ってくださる農家さんを大切にしたい。その思いから、私たち氷結®ブランドとして何ができるかを改めて考えました。そこで生まれたのが、「氷結mottainai プロジェクト」です。

「氷結®mottainai」の挑戦

資逸晴亮さん：このプロジェクトでは、農家さんと一緒に「モッタイナイ果実」を活用し、持続可能なブランドづくりを進めています。最終的には、農家さんの支援になり、フードロスを減らすことにつながるというのが、このブランドのビジョンです。このプロジェクトが具体的にどんな取り組みを行っているのか、ご紹介します。

私たちは、農家さんから仕入れた規格外果実を活用して、キリンの技術で美味しいチューハイに仕上げています。そのチューハイを実際に発売して、多くの方に美味しく飲んでいただくことで、果実の価値が生まれます。そして売り上げの一部、1本につき1円を農家さんにお返しする。このサイクルがとても大切だと考えています。

単に規格外果実を使って売るだけでなく、果実を価値化して、それを農家さんに還元する。農家さんはそれをフードロス削減の取り組みに活かせる。この循環をぐるぐる回していくことが、私たちが最も大事にしているポイントです。

2024年に、この「氷結®mottainai プロジェクト」を立ち上げて以降、500万人以上※の方に商品を手に取っていただきました。本当にありがたく、多くの共感の声も届いています。希少な果実使っているので味はもちろん美味しいという声も多く、プロジェクトのコンセプトに共感してくださるコメントも多数いただき、私たちの励みになっています。

※キリンビール推計(日本の人口にインテージ社SCIの購入率を乗じて算出)インテージSCI

プロジェクト開始から2年で、フードロス削減量は約86.6トン、協力いただいた農家さんは480人以上。寄付金の総額は2025年で約2,300万円に達する見込みです。こうした成果や、共感の声を通じて、この活動の意義を改めて実感しています。

一方で、まだまだ削減すべきフードロスは大量に存在します。こうした現実を、もっと多くの人に知ってもらいたい。そこで、氷結®ブランド主導で進めてきたこのプロジェクトを、2025年になって、企業の垣根を越えてさらに進化させる必要があると感じました。

企業の垣根を超えたプロジェクトの進化

資逸晴亮さん：この氷結®ブランド主導のプロジェクトを発展させ、「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」という新しい名前で、企業の垣根を超えたフードロスゼロ社会の実現を目指す取り組みを立ち上げました。「氷結®mottainai」だけでなく、食べチョク様など農家さんと関わりの深い企業が同じ志で集まり、プロジェクトに参画しています。「フードロスをなくしたい」「農家さんを支えたい」という思いで力を合わせており、私たちは、「モッタイナイ果実」が価値化できるなら、どんどん活用の幅を広げていきたいと考えています。今後も同じ志を持つ企業や団体と一緒にプロジェクトを進めていく予定です。

その第一弾として、食べチョク様と連携し、これまでにない規模で規格外果実の探索や商品化を進めています。食べチョク様と協力することで、私たちだけでは出会えなかった農家さんの情報を得ることができ、複数の産地から多くのフードロス果実を集められるようになりました。企業の垣根を越えた活動ができるようになったのは、この取り組みの大きな魅力です。

そして2025年11月には、「氷結®mottainai ふじりんご」を食べチョク様との共同で発売しました。

この連携で得られた成果も大きく、まず食べチョク様を通して、私たちがつながりのなかった農家さんと出会えたこと。そして、私たちだけでなく食べチョク様でも気軽に「モッタイナイ果実」を購入できる仕組みを作れたこと。さらに、食べチョク様の強みを活かし、料理イベントなどで「モッタイナイ果実」の価値化に取り組めたことです。こうした取り組みにより、フードロス削減や「モッタイナイ果実」の存在を多くの人に知ってもらうことができ、プロジェクトの意義を強く伝えられる企画になったと考えています。

「氷結®mottainai」が見据える未来

資逸晴亮さん：こうした企画を立ち上げたところから、さらにプロジェクトを拡大していくため、私たちは2027年に向けた目標も設定しています。「モッタイナイ果実」の年間削減量を250トンにすることをコミットとして目指し、プロジェクトに参加するお客様を1,200万人に、そして生産者や農家の方々とのつながりも増やしていき、100軒の生産者に参加していただくことを目標に掲げています。こうしてフードロス削減と「モッタイナイ果実」の価値を、より多くの人に届けていきたいと考えています。

この「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」は、氷結®チーム自ら立ち上げたプロジェクトです。ブランドにとって果実は欠かせません。「モッタイナイ果実」の現状を知った以上、農家さんを支えつつ、世の中をどう変えていくかをチームで議論し、持続可能なサイクルを作ることを決めたのです。氷結®チーム自身が、行動の先頭に立つことが最初の起点でした。

もちろん社内で進める中では、製造業として売上や利益の話も出てきます。でも私たちは、それだけにとどまらず、フードロスを減らすことはキリングループ全体のCSVの取り組みにもつながると考え、課題を乗り越えながらやるべきことをやる。これがチームの大きな信念です。まだ始まったばかりのプロジェクトですが、ぜひ「氷結®」と「モッタイナイ果実」の取り組みに今後も注目していただけるとうれしいです。

◇この「氷結®mottainai」の取り組みは、「社外で生じたもったいない」を、自社の商品として落とし込み、さらなる価値を創り出す取り組みだ。そしてここでも「1社ではなくつながること」でより大きな力が生じることを証明しているのである。

構成・文／峯重咲希（FRaUweb）

