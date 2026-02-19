「ロコ・ソラーレだったら」と言う素人へ…カーリング女子代表「フォルティウス」が五輪に賭けた熱き想い

苦戦が続き、1次リーグでの敗退が決まった日本代表チーム・フォルティウス。17日のイタリア戦後、「最後までみんなで諦めずに気持ちを強く持ってプレーした」と振り返った司令塔・吉村紗也香は、高校生以来5度目の挑戦で初めて五輪に出場した苦労人だ。

チーム結成秘話、スポンサーの契約打ち切り、宿敵ロコ・ソラーレとの対決……あらためて、彼女たちの苦難の道のりを振り返ろう。

「自分を信じ、仲間を信じて」

日本勢のメダルラッシュに盛り上がるミラノ・コルティナ五輪だが、イタリア国内も徐々に温まってきた。メインタウンであるミラノの、ドゥオーモ（大聖堂）周辺の公式ショップには連日、長蛇の列ができ、テレビではつねに、ハイライトが流れている。

そんな中、人気コンテンツであるカーリングも総当たりの予選リーグがスタートした。

女子日本代表のフォルティウスのスキップ・吉村紗也香（34歳）は、決戦の地であるコルティナに赴く前、こんなことを言っていた。

「自分を信じ、仲間を信じ、結果が出ると信じて、五輪の舞台を存分に楽しみたい」

かたや、「特別な舞台でプレーできることが幸せ。わくわく、ひりひりとした感情を皆さまと共有できることもとても楽しみ」とは、チーム最年長の近江谷杏菜（36歳）の言葉である。「チーム青森」の一員として出場した'10年のバンクーバー大会以来、16年ぶり2度目の五輪となる。

日中でも氷点下を下回る寒さが続くコルティナだが、ジャパンのウエアに身を包み選手村に滞在する日本代表の表情は明るい。

フォルティウスが結成されたのは、バンクーバー五輪の翌シーズンだ。'02年ソルトレークシティー、'06年トリノの両五輪に出場し、元祖「カーリング娘」と呼ばれた小笠原歩（現ナショナルコーチ）と船山弓枝（現チームコーチ）を中心にチームが組まれた。

そこに若手として吉田知那美（34歳、現ロコ・ソラーレ）や小野寺佳歩（34歳）が加わった。メインスポンサーに北海道銀行がつき、チーム名は「北海道銀行フォルティウス」となった。

自身の「スキップ」像を求めて

吉村は当時、札幌国際大学のカーリングチームに所属していた。常呂高校時代からジュニア大会で多くのタイトルを獲得し、将来を嘱望されていながらも、ジュニア以外の日本選手権などの大会では結果が残せない時期だった。

小野寺らを擁する北海道銀行フォルティウス、鈴木夕湖（34歳）らを擁するロコ・ソラーレ、藤澤五月（34歳、現ロコ・ソラーレ）らを擁する中部電力との4チームで争われた、ソチ五輪（'14年）に向けてのトライアルでは最下位に終わった。

相手の石を弾き出す「テイクショット」の技術が高かった札幌国際大学だったが、北海道銀行フォルティウスなど国内のライバルは、自軍の投げた石を相手に出されないようにガードストーンの裏に隠したり、その隣にピタリとつけたりするショットを多用してきた。

「世界のトップを目指すにはテイク（ショット）だけでは足りないんだな、と思い知らされるジュニア時代でもありました。自分のスキップ像のようなものもまだなくて、多くの人にアドバイスをもらった記憶があります」（吉村）

スキップとは「司令塔」と解されるポジションだ。スコアやアイス（氷）の状態をはじめ、多くの情報を収集・分析し、ゲームメイクの役割を果たす。吉村はカーリングを始めた頃から、スキップかつスコアに直結する4番目の投げ順「フォース」を務めてきた。

【後編記事】『カーリング・吉村紗也香「クールビューティー」のウラに…5度目の挑戦前に語った「秘めた闘志」』につづく。

取材・文／竹田聡一郎（たけだ・そういちろう）スポーツライター。'79年生まれ。スポーツライターとして、サッカーを中心にスポーツ全般を取材。カーリング取材歴は15年を超える

「週刊現代」2026年3月2日号より

【つづきを読む】カーリング・吉村紗也香「クールビューティー」のウラに…5度目の挑戦前に語った「秘めた闘志」