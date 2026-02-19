◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会13日目/現地18日)

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグも佳境となっています。

18日の試合を終えて、スウェーデンとスイスの2チームが準決勝進出が決定。スウェーデンは最終戦の中国戦を快勝で飾り、通算7勝2敗で予選リーグを終えました。スイスは第10エンドで3点のビッグエンドをつくり、デンマークを撃破。通算6勝2敗で1試合を残し、4以内が確定しました。

予選突破の残り2枠は混戦。カナダ、韓国、アメリカが5勝3敗で並びます。カナダと韓国は直接対決。アメリカは強豪スイスと激突します。一方、この日アメリカや日本を下したイギリスは4勝4敗で6位。最終戦のイタリア戦に勝てば突破の可能性を残しています。

またすでに予選突破の可能性がなくなっている日本は、イギリスに敗れて5連敗。通算1勝7敗となり、最終戦は中国と対戦します。

【予選リーグSession10結果】

デンマーク 8-7 中国

イギリス 8-7 アメリカ

韓国 8-3 スウェーデン

【予選リーグSession11結果】

イギリス 9-3 日本

スイス 6-4 デンマーク

カナダ 8-7 イタリア

スウェーデン 9-4 中国

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4-8 スウェーデン12日 負 7-10 デンマーク14日 勝 7-5 スイス14日 負 4-7 アメリカ15日 負 5-7 韓国16日 負 6-9 カナダ17日 負 6-8 イタリア18日 負 3-9 イギリス19日 中国