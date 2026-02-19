メルセデスへの最後の贈り物

メルセデス・ベンツの元デザイン責任者ゴードン・ワグナー氏が、歴史的な名車『300 SEL』の現代版コンセプトカーを公開した。

【画像】半世紀前のメルセデス・ベンツを現代風にアレンジ【ワグナー氏のコンセプトとオリジナルの300 SELを詳しく見る】 全20枚

このモデルは「未公開のショーカー」と称され、社内で開発が進められていたことを窺わせている。詳しい経緯は未確認だが、これまでプロジェクトが日の目を見ることはなかった。



ゴードン・ワグナー氏が公開したコンセプトカー

車名は明かされていないものの、ワグナー氏の退任前に導入された新しいデザイン要素をいくつか取り入れ、モダンに仕上げている。

例えば、オリジナルの300 SELの縦置きヘッドライトはスリーポインテッドスターに置き換えられ、新型『GLC』にも見られる「アイコニックグリル」のクロームバージョンを採用している。

さらに現代的なフロントスプリッター、サイドスカート、リアディフューザーを装備し、フロントとリアには複数の円形ランニングライトを配置している。

角張っていたオリジナルのルーフラインとリアエンドは、1950年代の「ポントン」セダンに近い曲線的なデザインに変更された。

歴史と伝統に敬意を表して

カラーリングは、1971年のスパ24時間レースで『レッド・ピッグ』と呼ばれた伝説的なマシンを踏襲しているが、スポンサー名は架空の名称に置き換えられている。例えばカストロール（Castrol）は、メルセデス・ベンツのデザインスタジオを擁する米カリフォルニア州の都市カールスバッド（Carlsbad）に代わっている。

このコンセプトカーが将来的に市販化される可能性は低い。しかし、中国の新規参入メーカーとの差別化を図る中で、メルセデス・ベンツの歴史に敬意を払おうとするデザイナーの意図が見て取れる。



ゴードン・ワグナー氏が公開したコンセプトカー

ワグナー氏は以前AUTOCARの取材で、同社の新しいデザイン言語は「同質化の海（sea of sameness）」に陥らないよう「敬意」を大切にすると語っていた。

「あなたがメルセデスを買うとき、敬意を受けるべきです。何かを成し遂げ、人生で成功を収めたのですから、そのことに対する敬意を受けるに値します」とワグナー氏は述べた。

ワグナー氏は先月メルセデス・ベンツを去り、同社での28年間のキャリアに幕を閉じた。後任にはメルセデスAMGのデザイン責任者を務めていたバスティアン・バウディ氏が指名された。